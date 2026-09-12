Il futuro è tra i banchi

Il 15 settembre 2026 non è una data come le altre. Per migliaia di studenti, docenti e famiglie di Pontassieve, Empoli e Bagno a Ripoli, il suono della prima campanella di quest'anno avrà un’eco profondamente diversa. Alle 8:30 del mattino, tra i sorrisi e l'emozione dei ragazzi, si celebrerà il compimento di una visione di rinnovamento che ha trasformato il territorio. Non è un semplice atto burocratico, ma il punto di arrivo di un percorso collettivo che ha eletto la sicurezza, la modernità e il benessere a pilastri della nuova cittadinanza. Grazie a una gestione strategica dei fondi PNRR e a una pianificazione lungimirante, la scuola torna a essere il cuore pulsante e sicuro della comunità.

A Pontassieve, l'attenzione è tutta per la storica scuola Edmondo De Amicis. Dopo il taglio del nastro mattutino, la giornata prevede un secondo momento fondamentale alle ore 17:00, quando le porte si apriranno a tutta la cittadinanza per una visita guidata. Questo edificio, restituito alla comunità dopo uno degli investimenti di edilizia scolastica più onerosi mai realizzati nell'area, rappresenta un modello di avanguardia dove il passato architettonico incontra le necessità del futuro. Con circa 4,3 milioni di euro investiti (grazie a fondi PNRR e GSE), la struttura è oggi un'eccellenza tecnologica. L'intervento si è concentrato su:

Sicurezza sismica : Pieno adeguamento ai più moderni e rigorosi standard.

Pieno adeguamento ai più moderni e rigorosi standard. Sostenibilità energetica : Strutture efficienti per minimizzare l'impatto ambientale.

Strutture efficienti per minimizzare l'impatto ambientale. Ambienti stimolanti : Un investimento di 150.000 euro per arredi scolastici totalmente rinnovati.

Un investimento di 150.000 euro per arredi scolastici totalmente rinnovati. Benessere all'aperto: 400.000 euro dedicati alla creazione di un nuovo giardino esterno curato nei minimi dettagli.

«C'è grande soddisfazione per poter restituire finalmente alla nostra comunità una scuola De Amicis completamente nuova, moderna e accogliente. Vedere riaprire le porte di questo plesso storico proprio con l'avvio del nuovo anno scolastico è il compimento di un grande lavoro di squadra che restituisce uno spazio ideale alle esigenze di studenti, docenti e famiglie.» afferma Carlo Boni, Sindaco di Pontassieve.

L'innovazione a Empoli non si ferma ai muri degli edifici, ma entra direttamente nelle classi con il potenziamento del progetto "Senza Zaino". Quest'anno il programma raggiunge la quota di otto plessi coinvolti, coprendo l'intero arco formativo e promuovendo una pedagogia della responsabilità e dell'autonomia. Le nuove protagoniste di questa evoluzione sono la scuola dell'infanzia Piero della Francesca e la scuola primaria Michelangelo-Santa Maria.

Togliere fisicamente il peso dello zaino significa abbracciare una filosofia di condivisione e biofilia: lo spazio scolastico diventa un ecosistema dove i materiali sono comuni e l'apprendimento è orizzontale. È un cambiamento che favorisce l'indipendenza degli studenti fin dai primi passi nel mondo dell'istruzione, trasformando la didattica in un'esperienza di cittadinanza attiva.

Un esempio straordinario di economia circolare sociale e collaborazione istituzionale emerge dalla trasformazione della ex scuola di Martignana a Empoli. Grazie a un accordo tra il Comune e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, e un investimento PNRR di 500.000 euro, l'edificio in disuso è diventato un presidio contro l'emarginazione tramite il modello Housing First.

Sono stati realizzati quattro appartamenti destinati a persone in condizione di povertà estrema. La gestione operativa è affidata all’Agenzia sociale per la Casa "Casae", a dimostrazione di come la sinergia tra enti diversi possa generare risposte concrete. È il ciclo della solidarietà: un luogo nato per educare continua a servire la comunità proteggendo la dignità dei più fragili.

«A breve sarà aperta questa struttura, questo significa che la progettualità e la competenza è riconosciuta e apprezzata a livello nazionale. Contribuiamo a dare risposte concrete per la cittadinanza del circondario e oltre.» dichiara Francesca Giannì, Presidente della Società della Salute.

La cura della comunità non si ferma alle soglie di casa, ma prosegue negli spazi aperti. A Bagno a Ripoli, la scuola "Redi" ha intrapreso una vera rivoluzione ecologica: la "depavimentazione". Una porzione del piazzale esterno in bitume è stata rimossa per fare spazio a un giardino rigoglioso, promuovendo una "Outdoor Education" che rimette al centro il contatto con la natura. L'impegno per il benessere climatico è totale:

Comfort interno : 200.000 euro investiti per climatizzare nidi e scuole dell'infanzia.

200.000 euro investiti per climatizzare nidi e scuole dell'infanzia. Il nuovo Polo 0-6 : Un investimento da 5,2 milioni di euro (4,6 milioni da fondi PNRR) per la struttura di via di Belmonte .

Un investimento da 5,2 milioni di euro (4,6 milioni da fondi PNRR) per la struttura di . Attenzione ai piccolissimi: All'interno del nuovo Polo, il Nido Colibrì potrà accogliere per la prima volta i "lattanti" dai 3 mesi in su, garantendo un supporto fondamentale alle famiglie.

Dietro ogni prima campanella si muove una macchina logistica e umana di proporzioni mastodontiche. I dati di Empoli per l'anno scolastico 2026/2027 offrono la misura reale di questo sforzo infrastrutturale:

9.823 studenti totali, dall'infanzia alle superiori.

335.043 pasti serviti in un anno: un pilastro del diritto alla salute e alla socialità.

1.195 km percorsi ogni giorno dagli scuolabus.

69.752 ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, garantendo un supporto costante agli studenti con disabilità dai nidi d'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado.

Questi numeri non sono solo statistiche; sono la garanzia che il sistema pubblico non lascia indietro nessuno, coprendo l'intero percorso di crescita di ogni cittadino.

L'anno scolastico 2026 segna il successo di una strategia che ha saputo fondere le risorse del PNRR con una visione territoriale basata sulla sostenibilità, l'inclusione e la rigenerazione urbana. Dalle scuole che abbandonano lo zaino agli edifici scolastici che diventano rifugio per chi è in difficoltà, la Toscana sta scrivendo un nuovo patto sociale.