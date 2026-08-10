Nuove lauree magistrali in Infermieristica

Firenze, 16 luglio 2026 - «Vogliamo esprimere grande soddisfazione per l'avvio, a livello nazionale e anche in Toscana, del nuovo percorso delle lauree magistrali specialistiche a orientamento clinico, reso possibile dall'approvazione della revisione della classe LM/SNT1. Uno dei cambiamenti più rilevanti della formazione universitaria infermieristica italiana». A dirlo David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia.

La revisione della classe di laurea magistrale, con l’introduzione dei tre profili specialistici in Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, in Cure neonatali e pediatriche, e in Cure intensive e nell’Emergenza segna infatti il passaggio a un sistema che riconosce e valorizza anche le competenze cliniche avanzate, offrendo agli infermieri nuove opportunità di sviluppo professionale e di risposta ai bisogni di salute sempre più complessi della popolazione.

«L'avvio delle iscrizioni rappresenta un momento storico per la nostra professione – prosegue Nucci -. Le specializzazioni cliniche costituiscono un riconoscimento atteso da anni e un investimento concreto sulla qualità dell'assistenza. Rivolgiamo i nostri complimenti e il nostro incoraggiamento a tutti gli studenti e ai professionisti che sceglieranno di intraprendere questo percorso, accettando una sfida di grande valore per il futuro dell'infermieristica».

«Accogliamo con favore il fatto che anche la Toscana sia tra le realtà che stanno dando attuazione a questo importante processo di innovazione formativa – conclude Nucci -. Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze, il percorso organizzativo è già stato avviato, ma perpredisporre nel migliore dei modi l'offerta formativa l'Ateneo ha programmato l'attivazione dei corsi a partire dal prossimo anno accademico 2027/2028. Ci auguriamo che tutti gli step possano essere completati nel più breve tempo possibile».