I libri più letti e commentati a Febbraio 2020

La consueta rassegna mensile del gruppo Facebook Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri

I tre libri più letti e discussi in questo mese di febbraio nel gruppo FB Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri sono Il Manicomio dei bambini, saggio di Alberto Gaino che ripercorre la storia delle istituzioni psico-pedagogiche e fa riflettere su molti aspetti della storia più recente del nostro paese; i recenti fatti legati alla paura di epidemie hanno riacceso i riflettori su L'ombra dello scorpione, classico romanzo di Stephen King e al terzo posto troviamo La straniera, di Claudia Durastanti, romanzo che, pur essendo molto presente nelle discussioni, non sembra convincere i nostri lettori.

Per questo mese, la libreria Empatia di Teramo consiglia la lettura di Il nostro desiderio è senza nome di Mark Fisher (Minimum Fax), “perché in quasi ogni pagina del critico radicale inglese si trova uno spunto, un'intuizione genuina sulla nostra società e sul modo così sinistro in cui stiamo scegliendo di portarla avanti”; Kintu di Jennifer Nansubuga Makumbi (66thand2nd), romanzo epico che racconta l' Uganda, fra tradizioni e racconti orali, dal sapore dei poemi omerici con la magia della Storia infinita di Ende e la potenza del Conte di Montecristo.

Nel mese di San Valentino, i nostri lettori hanno votato la migliore storia d'amore raccontata dalla letteratura e dalla narrativa e al primo posto del sondaggio troviamo quella tra Catherine e Haethcliff in Cime Tempestose, di Emily Bronte; seguono Louise e Will protagonisti di Io prima di te, di JoJo Moyes e infine la lunga passione di Florentino e Fermina nel classico L'amore ai tempi del colera, di Gabriel Garcia Marquez.

Per la serie: Time's List of the 100 Best Novels, ovvero i cento romanzi più importanti del secolo XX, scritti in inglese e selezionati dai critici letterari per la rivista Times, questo mese noi abbiamo discusso di tre capolavori della letteratura inglese contemporanea: il celebre romanzo storico di Robert Graves Io Claudio, l'arguto e cinico ritratto di maggiordomo di E vissero felici di Henry Green e del recente premio Nobel Kazuo Ishiguro con Non lasciarmi.

Per questo mese è tutto, ci rileggeremo il mese prossimo!

Podio del mese:

Il Manicomio dei bambini, di Alberto Gaino (Edizioni Gruppo Abele) - L'ombra dello scorpione, King (Sperling & Kupfer) - La straniera, di Claudia Durastanti (La Nave di Teseo).

I consigli del libraio: Il nostro desiderio è senza nome, Fisher (Minimum Fax) - Kintu Nansubuga Makumbi (66thand2nd).

Nel mese di San Valentino:

Cime Tempestose, di Emily Bronte; Io prima di te, di JoJo Moyes - L'amore ai tempi del colera, di Gabriel Garcia Marquez.

Time's List of the 100 Best Novels:

Io Claudio, Graves (Bompiani) - E vissero felici, Green (Longanesi) - Non lasciarmi, Ishiguro (Einaudi)

