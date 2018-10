Halloween a Firenze tra brividi, fantasmi e antiche leggende

Iniziative per grandi e bambini in tutta la Toscana, tra zucche e mostri in parata. Visite guidate, indovinelli e ingressi ridotti nei musei. All'Omnia Center di Prato una festa in musica. Da Marradi parte il Discobus. Il “Crastatone” a Piancastagnaio

Paura. Paura. Paura. E alla fine un dolcetto, o scherzetto, per tutti! La festa di Halloween in calendario per mercoledì 31 ottobre offrirà l’occasione per visitare tanti luoghi della Toscana in una atmosfera dark come si addice alla ricorrenza.

Una suggestiva passeggiata notturna che esplora il centro storico tra brividi, fantasmi e antiche leggende. È questa la proposta per la sera di Halloween firmata da “Enjoy Firenze”, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da Cooperativa Archeologia (programma completo su www.enjoyfirenze.it, ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it). 90 minuti da brivido in cui lo storytelling sarà il vero protagonista dell’itinerario, ormai diventato un must in occasione della festa di fine ottobre. Attraverso strade e piazze del centro storico i partecipanti esploreranno la città in compagnia dei racconti e delle leggende intorno a personaggi della tradizione fiorentina: dalla Berta a Ginevra degli Amieri fino a Baldaccio d’Anghiari, ascolteranno le loro storie d’amore e vendetta, visitandone i luoghi che li ricordano e che portano con sé un senso di terrore e tenebra, un’antica paura innominabile.

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli come da alcuni anni festeggia la festa più tenebrosa dell’anno. Zucche, mostri dall’Aldilà, streghe, stregoni, scheletri, fantasmi e tanto altro aspettano tutti i bambini alla “Biblioteca stregata!”, appuntamento mercoledì 31 ottobre 2018 per un pomeriggio dedicato alla festa spettrale di Halloween. La paura e i tanti modi di dominarla saranno il file rouge di questa ‘macabra’ iniziativa. Tutti i paurosissimi personaggi provenienti da mondi terrificanti si riverseranno, poi, in parata per le vie del centro storico cittadino. Una piccola “Notte delle paure” dedicata ai bambini e alle famiglie con la direzione artistica de La Valigia Blu e la collaborazione di PromoCultura. Una nuova occasione di fare festa in compagnia della biblioteca dedicata ai bambini e alle famiglie, ma solo ai più coraggiosi. L’appuntamento con l'Aldilà è a partire dalle 16.30 alla Biblioteca Comunale “Renato Fucini”, in via dei Neri, 15, dove vi aspetteranno fantasiosi laboratori creativi a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi “L’Isola del Tesoro”. Nella Sala Maggiore al primo piano della biblioteca saranno allestiti tre grandi isole dove cimentarsi con la costruzione di scheletri, ragni e facce da paura! Dalle 17.30 partenza dell’attesissima Parata Horror per le vie del centro storico: un corteo di piccoli spettri guidati dal Clown Nero sui trampoli invaderà Empoli. Durante la parata i bambini potranno cimentarsi nel gioco di gruppo “Trova il segreto”. Il gioco si svolge in alcuni punti delle vie del centro chiamati “Stazioni”. Ogni stazione prevede il superamento di una prova di paura o di abilità. La parata sarà accompagnata dalla musica di una street band e dalla presenza di spettacoli di strada con artisti sui trampoli. Alle 19 si conclude il gioco di gruppo con il ritorno del corteo nel Chiostro degli Agostiniani in cui sarà svelato il mistero della biblioteca stregata e saranno premiati i vincitori delle prove di coraggio. Ma le emozioni non finiscono qui: al termine della premiazione ci sarà per tutti i bambini uno spettacolo di arte di strada e di fuoco a cura dell'artista Serena Bartalucci. Tutte le attività sono adatte a bambini dai 4 agli 11 anni e la partecipazione è gratuita.

Torna a Marradi il "Discobus" per la movida in sicurezza di ragazze e ragazzi. La nuova corsa è organizzata per il 31 ottobre, la notte di Halloween. Dopo gli appuntamenti in riviera romagnola dell'estate scorsa, il bus stavolta porterà i giovani marradesi a ballare e divertirsi alla discoteca Le Cupole a Castel Bolognese. La partenza è fissata alle 21,30. Info e prenotazioni presso il Comune: tel. 055 8045005 (in orario di apertura al pubblico degli uffici comunali). E in occasione della festività del 1 novembre nel centro storico si terrà la "Fiera dei Santi".

All’Omnia Center di Prato il pomeriggio vedrà il primo evento fissato alle ore 18.00, con Trucchi mostruosi, un momento in cui una truccatrice professionista, grazie alla collaborazione con Virgin Active, trasformerà tutti coloro che lo desiderano in “perfetti mostri”. Sarà, inoltre, possibile salire sul palco con fondale a tema e immortalare con una foto ricordo la notte di Halloween 2018 all’Omnia Center. Alle ore 21.30 seguirà il musical di Halloween “Hotel dei Mostri”, in cui 3 attori professionisti canteranno e balleranno coinvolgendo il pubblico in esilaranti sketch comici, alternando ironia ed emozioni per un’ora di assoluto divertimento. Dalle ore 22.30 un Dj Set animerà la piazza fino a mezzanotte. Inoltre, il 31 ottobre sarà anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso “Più Omnia più Vinci”, l’iniziativa a premi che ha visto migliaia di persone recarsi all’Omnia Center dal 2 luglio al 16 settembre 2018 per provare a vincere subito 300 buoni spesa e partecipare all’estrazione finale di una moto Yamaha MT 125 ABS, una Tessera per entrare gratis Multiplex Giometti e un abbonamento per 3 mesi al villaggio fitness Virgin Active. Il centro polifunzionale in via delle Pleiadi regalerà anche per il 2018 una giornata di festa per tutti, per un Halloween da Paura… per un Halloween ricco di eventi e divertimento.

Torna alla sua quinta edizione, lo speciale format interattivo de I Viaggiatori del Tempo "VILLA STREGATA". L'evento si svolgerà in tre date: Mercoledi 31 Ottobre, Giovedi 1 e Venerdi 2 Novembre 2018. Il percorso coinvolgente e dinamico piu' atteso dell'anno, in una nuova ed entusiasmante location: la splendida Villa Medicea La Ferdinanda) ad Artimino (Carmignano - PO). Accompagnati da attori, per l’occasione travestiti in esperti fantasmi e guide spettrali, il pubblico esplorerà luoghi inaspettati, tra cupi saloni e misteriosi corridoi, affronterà prove di coraggio e pericoli escogitati da inaffidabili spettri che dimorano nella villa da secoli. Ecco quindi che gli spettatori diventano i veri protagonisti dell’avventura, in un susseguirsi di sussulti, brividi e risate per una indimenticabile festa di Halloween. Il percorso è ispirato a fatti realmente accaduti nel 1587. Partenze dei turni ogni 20 minuti, a partire dalle ore 16:20. Ogni gruppo puo' essere costituito al massimo da 35 persone. Evento mirato per FAMIGLIE con mostri e streghe dai 6 anni in su. Genitori e mostri adulti, solo se accompagnati. INGRESSO: EURO 17 a persona (adulti e bambini). Durata percorso 1h30'.

Mercoledì 31 ottobre, venticinquesima edizione di Halloween Celebration a Borgo a Mozzano (Lucca). Halloween Celebration nasce nel 1994 e negli anni ha visto crescere Il numero di visitatori fino a raggiungere l’attuale record di 30/40.000 visitatori provenienti da tutta l’Italia. Una location di circa 3 chilometri all’interno del centro storico cittadino. L'evento ha inizio alle ore 15.00 per terminare alle ore 2.00. Expo, mostre, incontri, concerti, dj set, artisti di strada e street band e in esclusiva, ospiti di eccezione, i diavoli del solstizio d’inverno, i KRAMPUS. Più di 150 spettacoli al suo interno. Gli appuntamenti di punta: Jack il Re delle Zucche per i più piccoli ore 16,30, il nuovo percorso horror interattivo DGradus, lo spettacolo INFERNO, quattro canti in una notte, il Passaggio del Terrore, l'horror house più acclamata d'Italia e La Notte di Lucida, la tradizionale rievocazione della leggenda di Lucida Mansi e del suo patto con Satana che prenderà il via sul palco centrale di piazza xx settembre alle ore 21.30 per poi svilupparsi nel corteo che accompagnerà gli spettatori fino al Ponte del Diavolo dove alle ore 23 “esploderà” il fantastico spettacolo pirotecnico "L'Ira di Lucifero". Quindi la notte continuerà nei 20 Declini del centro storico dove sarà possibile ballare fino alle ore 2.00. Il biglietto di ingresso ha il costo di 12 euro.

A Livorno il Museo Fattori di Villa Mimbelli e il Museo di Città del Polo Culturale Bottini dell’Olio nel quartiere de La Venezia, apriranno infatti le porte al pubblico, in particolare ai bambini, con iniziative speciali tese ad esaltare quel tocco di mistero che ogni luogo riesce a trasmettere. Al Museo Fattori di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva) si svolgerà l’attività didattica “Halloween al Museo….una spaventosa indagine”, visita guidata “da brivido” nella sale ottocentesche della Villa. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Agave, in collaborazione con il Museo, ed è programmata dalle ore 17.15 alle ore 18.15 di mercoledì 31 ottobre. Sarà un’ora di visita guidata al museo, divertente ed entusiasmante, perché si visiteranno le sale in una atmosfera misteriosa con effetti sonori, luci soffuse e personaggi. Una guida esperta condurrà un gruppo, al massimo di 25 bambini, alla scoperta delle opere d’arte custodite all’interno del museo. Per l’occasione il racconto sarà integrato da aneddoti di fantasia e dalla comparsa di due personaggi/attori che potranno interagire con la guida stessa e con i bambini. Al piano terreno e al primo piano un gioco divertente impegnerà i partecipanti, attraverso buffi indovinelli, a ricercare i diversi particolari che caratterizzano le sale visitate della Villa ed in particolare la loro originaria funzione. All’uscita dal museo saranno offerte caramelle e consegnato un attestato di partecipazione all’evento. E’ gradita la maschera. Info e prenotazioni: tel 0586/824607. I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto. Il costo per ogni bambino è di euro 4,00 (didattica Agave) e gli accompagnatori pagheranno un biglietto del museo ridotto (durante il percorso guidato dedicato ai bambini, gli accompagnatori possono visitare il museo in tutta libertà compreso il secondo piano). Al Museo di Città dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio) si svolgerà l’iniziativa “The dark side of the museum” a cura della cooperativa Itinera in collaborazione con il museo. Tutto lo staff del museo, trasformato da un trucco a tema, accoglierà i visitatori di tutte le età e li accompagnerà nelle sale alla scoperta delle collezioni storiche e contemporanee. Sono previsti due turni di visita alle ore 17 e alle ore 18. A partire dalle ore 16 inoltre, tutti coloro che si presenteranno in costume o truccati, avranno diritto all’ingresso ridotto del museo di 6 euro e potranno partecipare al foto album #voialmuseo che verrà pubblicato sui profili Instagram e Facebook del museo. Info: tel.0586/824551 museodellacittà@comune.livorno.it. Per partecipare non occorre la prenotazione è sufficiente presentarsi in biglietteria e attendere l’operatore che accompagnerà i visitatori all’inizio del percorso. La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso.

Nato per celebrare la fine del raccolto della castagna e l’inizio della stagione invernale, da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre a Piancastagnaio si rinnova il Crastatone. Il termine Crastatone deriva dal verbo dialettale “crastare”, ovvero l’atto di tagliare la castagna prima di metterla sul fuoco, da qui la “crastata” (caldarrosta). I chiassi delle Contrade diventano percorsi tutto da scoprire: l’aria profuma di caldarroste e legna bruciata mentre cantine e locande offrono menù tipici conquistando i visitatori con specialità a base di castagne, monne, brodolose, vecchiarelle e suggioli. Mostre d’arte, mercatini, musica, artisti di strada, spettacoli itineranti e visite guidate arricchiscono la manifestazione.