Le Mura storiche si vestono a festa e i vicoli rinascimentali risuonano della passione di decine di migliaia di fan: si è alzato il sipario sulla 60ª edizione di Lucca Comics & Games, in programma sino al 1° novembre 2026. Sei decenni di fumetto, gioco, illustrazione, cinema e pop culture vengono celebrati quest'anno sotto il suggestivo tema centrale "Legacy", un tributo profondo all'eredità artistica, immaginifica e comunitaria che ha trasformato la città toscana nella capitale mondiale della fantasia.

L'inizio delle celebrazioni è stato sancito dalla suggestiva cerimonia inaugurale sul prestigioso palcoscenico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. A fare gli onori di casa, una platea d'eccezione composta dalle più alte cariche istituzionali e personalità di rilevanza internazionale: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Lucca Mario Pardini, il Direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, l'Amministratore Unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, le ambasciatrici Anne-Marie Descôtes (Francia) e Hikariko Ono (Giappone), lo storico e divulgatore Alessandro Barbero e il maestro Claudio Castellini, leggendaria firma dell'affiche ufficiale di quest'anno.

Respirare l'aria del festival significa imbattersi nei giganti della nona arte ad ogni angolo della città. L'edizione 2026 schiera un parterre di maestri internazionali pronto a infiammare i cuori degli appassionati nei luoghi più iconici del centro storico.

L'evento assoluto di questa edizione è la presenza del maestro Go Nagai, dio tutelare del manga e creatore di miti generazionali come Mazinga Z, Goldrake e Devilman. Ospite d'onore dal 28 al 30 ottobre, il Sensei ha inaugurato il suo soggiorno italiano con un'emozionante tappa a Firenze, dove ha incontrato il Presidente Giani a Palazzo Strozzi Sacrati ed è stato insignito del titolo di socio onorario dell'Unione Fiorentina Museo Casa di Dante dalla presidente Cristina Manetti. In questa cornice unica, l'autore ha donato al museo il volume unico della sua Divina Commedia a fumetti (edita da J-POP Manga e visivamente ispirata alle incisioni di Gustave Doré). A Lucca, il maestro parteciperà a storici panel, sfilerà sul red carpet e rilascerà interviste esclusive ai microfoni del festival.

Camminando tra i padiglioni, i lettori potranno incontrare molte altre icone del fumetto mondiale:

Frank Miller : Leggenda vivente del fumetto americano, rivoluzionario autore di pietre miliari come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Daredevil : Rinascita (presente per l'intera durata del festival).

: Leggenda vivente del fumetto americano, rivoluzionario autore di pietre miliari come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Daredevil (presente per l'intera durata del festival). Jonathan Hickman : Acclamatissimo architetto narrativo Marvel e mente dietro le imponenti saghe Secret Wars, Avengers e X-Men.

: Acclamatissimo architetto narrativo Marvel e mente dietro le imponenti saghe Secret Wars, Avengers e X-Men. Peach Momoko : Tratto inconfondibile e talento visionario, nota per Ultimate X-Men, Demon Days e per l'evocativa copertina dell'albo speciale Il Quinto.

: Tratto inconfondibile e talento visionario, nota per Ultimate X-Men, Demon Days e per l'evocativa copertina dell'albo speciale Il Quinto. Stipan Morian : Straordinario artista apprezzato per opere di grande impatto visivo come 20th Century Men e Bleeding Hearts.

: Straordinario artista apprezzato per opere di grande impatto visivo come 20th Century Men e Bleeding Hearts. Deniz Camp : Una delle penne più brillanti della scena contemporanea, sceneggiatore di Absolute Martian Manhunter, Ultimates e Assorted Crisis Events.

: Una delle penne più brillanti della scena contemporanea, sceneggiatore di Absolute Martian Manhunter, Ultimates e Assorted Crisis Events. Peter Milligan : Iconico autore britannico e colonna portante di titoli cult come Hellblazer e The Human Target (presente dal 28 al 30 ottobre).

: Iconico autore britannico e colonna portante di titoli cult come Hellblazer e The Human Target (presente dal 28 al 30 ottobre). Paru Itagaki: Per la prima volta assoluta in Italia, la pluripremiata mangaka incontra il pubblico per il lancio delle novità Planet Manga legate all'universo di Beastars e ai suoi nuovi lavori (presente dal 29 al 31 ottobre).

Per orientarsi nella fittissima agenda del festival, ecco la cronologia ragionata degli appuntamenti imperdibili, delle performance dal vivo e delle sessioni d'autore previste giorno per giorno:

Giovedì 29 Ottobre

Teatro San Girolamo: Spettacolo dal vivo "Un'occasione d'oro" guidato dal doppiatore e content creator Maurizio Merluzzo, con la partecipazione del fumettista Giuseppe Camuncoli e di Alessandro Solazzi (Findus). Un evento travolgente organizzato per svelare in anteprima il primo fumetto ufficiale dedicato al capitano più famoso dei mari, Capitan Findus – Il tesoro dell’aquila (scritto da Matteo Montanari).

Venerdì 30 Ottobre

Stand Findus (Sulle Mura di Lucca) : Meet & Greet ufficiale con Maurizio Merluzzo e il personaggio di Capitan Findus per scattare foto e incontrare i fan.

: Meet & Greet ufficiale con Maurizio Merluzzo e il personaggio di Capitan Findus per scattare foto e incontrare i fan. Ore 16:30 – Palazzo Guinigi: Incontro pubblico con l'illustratore Piero Macola e il curatore Giorgio Bacci. Un dialogo approfondito legato alla mostra "Piero Macola. Paesaggi di vita", attualmente allestita negli spazi di Palazzo Blu a Pisa (visitabile fino all'8 novembre).

Sabato 31 Ottobre

Ore 11:00 – Palazzo delle Dediche (EX Caffetteria Palazzo Ducale) : Firmacopie ufficiale di Giorgio Vanni insieme al produttore Max Longhi per l'anteprima della raccolta Generazione Vanni (Sony Music Italy). Meccanica di accesso: l'acquisto del disco presso il Sony Music Store (allestito nello storico negozio Sky Stone and Songs in Via Vittorio Veneto , 7) darà diritto al pass di ingresso esclusivo per la sessione di autografi.

: Firmacopie ufficiale di Giorgio Vanni insieme al produttore per l'anteprima della raccolta (Sony Music Italy). Meccanica di accesso: l'acquisto del disco presso il Sony Music Store (allestito nello storico negozio , 7) darà diritto al pass di ingresso esclusivo per la sessione di autografi. Stand Findus (Sulle Mura di Lucca): Sessioni di disegno e performance live con i giovani illustratori e i talenti emergenti della Scuola Internazionale di Comics.

Domenica 1° Novembre

Gran Finale a Lucca e Evento Off: Chiusura ufficiale dei padiglioni della manifestazione. Nota sulla location: mentre lo stand ufficiale in fiera accoglierà i visitatori per tutta la giornata, la performance "Thriller Flash Mob" (con 15 ballerini professionisti pronti a ricreare le coreografie di Michael Jackson) si terrà come evento speciale direttamente presso il centro acquisti Barberino Outlet.

Esplorando le strutture espositive distribuite nel tessuto urbano, gli appassionati troveranno un'offerta editoriale eccezionale, tra edizioni da collezione, albi variant e stand interattivi.

Panini Comics e Figurine

Linee Marvel & DC (Padiglione Panini - Ex Cavallerizza) : Celebrazioni in grande stile per i quarant'anni del capolavoro di Frank Miller con Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro – Edizione 40° Anniversario (formato gigante con dorso telato e copertina inedita di Miller) e Daredevil: Rinascita – Edizione 40° Anniversario . In contemporanea con gli USA arriva l'albo speciale Amazing Spider-Man: Le lacrime della Spider-Queen (firmato Miller e Momoko per i 1000 numeri della testata). Debuttano inoltre la rivista DC Vertigo Presenta 1 , il volume Spider-Man: Meals to Astonish (ambientato a Lucca con la partecipazione straordinaria dello chef Cristiano Tomei) e i primi titoli dell'universo Absolute DC ( Absolute Flash , Absolute Lanterna Verde e Absolute Martian Manhunter ).

: Celebrazioni in grande stile per i quarant'anni del capolavoro di Frank Miller con (formato gigante con dorso telato e copertina inedita di Miller) e . In contemporanea con gli USA arriva l'albo speciale (firmato Miller e Momoko per i 1000 numeri della testata). Manga & Edizioni Speciali : Riflettori puntati su Paru Itagaki con le edizioni Variant Exclusive Lucca del numero 1 di Beastars , dei numeri 1 e 16 di Sanda , e delle sue nuove opere Taika’s Reason 1 e Ushimitsugao 1 . In fiera arrivano anche i pezzi per collezionisti L’arte di Paru Itagaki e il Portfolio Paru Itagaki 2026 (tiratura limitata a 900 esemplari), oltre a Lone Wolf & Cub Omnibus 1 con copertina variant firmata da Frank Miller.

: Riflettori puntati su Paru Itagaki con le edizioni Variant Exclusive Lucca del numero 1 di , dei numeri 1 e 16 di , e delle sue nuove opere e . Linea Disney & PK : Spazio all'universo dei paperi con l'albo inedito PK -3 (di Alessandro Sisti e Lorenzo Pastrovicchio), il volume Superdeluxe PK: Evroniani (limitato a 1.500 copie) e la speciale box metallica per i 30 anni di Incubo sul fondo (di Giorgio Pezzin e Corrado Mastantuono). Per i classici, spiccano le variant da collezione di Topolino 3701 e 3702, oltre alle parodie Papereneide e Paperino e la blusa stregata (ispirata ai racconti di Dino Buzzati).

: Spazio all'universo dei paperi con l'albo inedito (di Alessandro Sisti e Lorenzo Pastrovicchio), il volume (limitato a 1.500 copie) e la speciale box metallica per i 30 anni di (di Giorgio Pezzin e Corrado Mastantuono). Collezionismo & Figurine : Grande lancio per Dungeons & Dragons: Ravenloft Darklord’s Quest , una straordinaria collezione composta da 208 figurine da completare su un album di 64 pagine con copertina originale firmata da Alberto Dal Lago . Per i cultori è disponibile anche un box limitato impreziosito dall'illustrazione di Ariel Olivetti. In anteprima assoluta arrivano le carte Stranger Things – The Hawkins Legends e la raccolta Calciatori 2026-2027 .

: Grande lancio per , una straordinaria collezione composta da da completare su un con copertina originale firmata da . Padiglione Carducci (Stand CAR236): Per la prima volta al festival, Panini allestisce uno stand monografico interamente dedicato al catalogo e alle novità dei romanzi del celebre universo fantasy e sci-fi di Warhammer.

Stand Findus (Sulle Mura di Lucca)

Fumetto in Anteprima : Distribuzione gratuita di 1.000 copie in edizione limitata dell'albo Capitan Findus – Il tesoro dell’aquila (scritto dal giovane talento Matteo Montanari e con una copertina esclusiva firmata da Giuseppe Camuncoli). Dettaglio editoriale: questa pregiata edizione promozionale per Lucca fa da apripista al lancio editoriale su scala nazionale, la cui pubblicazione ufficiale sarà curata da Panini nel corso del 2027 .

: Distribuzione gratuita di 1.000 copie in edizione limitata dell'albo (scritto dal giovane talento Matteo Montanari e con una copertina esclusiva firmata da Giuseppe Camuncoli). Dettaglio editoriale: questa pregiata edizione promozionale per Lucca fa da apripista al lancio editoriale su scala nazionale, la cui pubblicazione ufficiale sarà curata da . Attività Esperienziali: Una coinvolgente caccia al tesoro guidata da uno speciale diario di bordo, sfide a premi, photo booth a tema, area espositiva sulla storia del Capitano e un food truck dedicato per degustare i classici Bastoncini Findus.

Stand MSD (Piazza San Martino)

Prevenzione e Salute: Distribuzione gratuita dell'albo Il Quinto (sceneggiatura di Luca Enoch, tavole di Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri, copertina di Peach Momoko), nato per sensibilizzare il pubblico giovane sui rischi legati all'HPV. Lo stand offre un'installazione interattiva curata da Valerio Amilcare, la possibilità di ottenere il timbro ufficiale sul proprio passaporto della fiera e connessioni digitali dirette attraverso il sito hpvitalia.it e l'App ufficiale del festival.

Stand Barberino Outlet (In Fiera)

Intrattenimento & Promozioni: Spazio promozionale dedicato alla cultura giapponese con il tradizionale gioco Wanage, distribuzione di gadget ufficiali e coupon sconto esclusivi che offrono un extra 50% sui Privilege Days, da utilizzare direttamente presso il centro acquisti Barberino Outlet.

Per garantire un'esperienza piacevole e sicura durante i giorni della manifestazione, la macchina organizzativa e logistica ha predisposto un piano straordinario per la viabilità e la gestione del soccorso sanitario.

Mobilità e trasporti di Autolinee Toscane

Spostamento Capolinea Bus : Dalle ore 17:00 del 27 ottobre a tutto il 1° novembre, il capolinea principale dei bus viene trasferito da Piazzale Verdi al Parcheggio Palatucci (in Via C. Del Prete). Si precisa che la biglietteria ufficiale in Piazzale Verdi rimarrà regolarmente aperta.

: Dalle ore 17:00 del 27 ottobre a tutto il 1° novembre, il capolinea principale dei bus viene trasferito da Piazzale Verdi al Parcheggio Palatucci (in Via C. Del Prete). Si precisa che la biglietteria ufficiale in Piazzale Verdi rimarrà regolarmente aperta. Stazione FS : Il transito di tutte le linee bus presso il piazzale della Stazione Ferroviaria è completamente interdetto per l'intera durata dell'evento.

: Il transito di tutte le linee bus presso il piazzale della Stazione Ferroviaria è completamente interdetto per l'intera durata dell'evento. Servizio Gratuito Linea 6 (Lucca - Capannori) : Nella giornata festiva di domenica 1° novembre, la linea mista 6 sarà completamente gratuita e viaggerà con frequenza feriale ogni 30 minuti. Orari operativi di riferimento : la prima corsa parte da Capannori alle 8:00 e l'ultima corsa parte alle 20:00 (con ultima corsa di ritorno verso Lucca garantita alle 20:26 ).

: Nella giornata festiva di domenica 1° novembre, la linea mista 6 sarà e viaggerà con frequenza feriale ogni 30 minuti. Deviazioni e Viabilità Urbana: Invertito il senso di marcia in Viale San Concordio. Tutte le linee urbane ed extraurbane dirette in città effettueranno fermata o capolinea provvisorio al Terminal Palatucci o su percorsi perimetrici (ad esempio la linea 901 con fermata provvisoria in Viale Pacini 2).

Sicurezza e presidio sanitario di emergenza (USL Toscana Nord Ovest)

Posto Medico Avanzato (PMA) : Il punto di riferimento sanitario dell'evento è allestito presso la Cittadella della Salute "Campo di Marte" ed è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 . La struttura dispone di 2 ambulatori per visite rapide e 2 letti di degenza per l'osservazione breve, con un presidio fisso di 2 medici e 2 infermieri del 118 coordinati dalla dott.ssa Maria Grazia Lencioni e dal coordinatore Adriano Gabrielli.

: . La struttura dispone di 2 ambulatori per visite rapide e 2 letti di degenza per l'osservazione breve, con un presidio fisso di 2 medici e 2 infermieri del 118 coordinati dalla dott.ssa Maria Grazia Lencioni e dal coordinatore Adriano Gabrielli. Servizio Navetta PMA : È operativo un servizio navetta dedicato che riaccompagna direttamente all'interno dei padiglioni della fiera i visitatori dimessi dal PMA , consentendo loro di riprendere la visita al festival in totale tranquillità.

: , consentendo loro di riprendere la visita al festival in totale tranquillità. Coordinamento e Flotta dei Soccorsi: La gestione strategica – coordinata dal mezzo mobile 118 per le grandi emergenze – comprende un'automedica aggiuntiva, 15 ambulanze dislocate nei punti chiave e numerose squadre d'intervento a piedi, operative grazie al lavoro congiunto tra il personale sanitario e i volontari di Anpas, Misericordie e Croce Rossa Italiana.

Lucca Comics & Games 2026 dimostra ancora una volta la sua natura unica: un festival vivace e inclusivo dove l'arte del racconto s'intreccia con l'intrattenimento di massa, la consapevolezza sociale e la grande storia della cultura pop