È possibile che un festival nato per celebrare le tavole disegnate sia diventato uno dei più avanzati laboratori culturali e sociali a livello globale? Giunta alla sua 60ª edizione, Lucca Comics & Games (in programma dal 28 ottobre al 1° novembre 2026) dimostra come il linguaggio della cultura pop abbia ormai travalicato i confini dell'intrattenimento puro. La manifestazione trasforma un'intera città medievale in un palcoscenico dinamico di innovazione, prevenzione civile e sperimentazione linguistica, in cui la dimensione ludica diventa strumento d'analisi del presente.

Oltre ai grandi annunci editoriali e ai padiglioni espositivi tradizionali, l'edizione di quest'anno propone iniziative capaci di spiazzare il pubblico per la loro originalità e rilevanza sociale. Dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro tradotta in pixel art alla rigida ingegneria della mobilità urbana, ecco le 5 novità più inaspettate e impattanti che ridefiniscono il senso dell'evento lucchese.

Portare un tema complesso e drammatico come la sicurezza sul lavoro al centro di un festival pop rappresenta un paradosso solo apparente. CGIL Toscana ha scelto di abbattere la rigidità della comunicazione istituzionale creando "REDDY – Safe, Go!", un videogioco in pixel art pensato per fare prevenzione primaria prima ancora dell'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il protagonista REDDY — palese omaggio al quadrato rosso del sindacato — guida i giocatori attraverso quattro contesti lavorativi ad alto rischio: il cantiere, il magazzino, il laboratorio e l'ambiente confinato. In ciascuno scenario, l'utente impara a identificare i pericoli e a equipaggiare i corretti Dispositivi di Protezione Individuale, trasformando la consapevolezza della sicurezza in una dinamica di gioco memorabile.

Questa scelta comunicativa dimostra come il gaming possa fungere da veicolo educativo primario per metabolizzare concetti normativi e pratici altrimenti percepiti come distanti. Il progetto verrà presentato ufficialmente giovedì 29 ottobre alle ore 15.00 presso lo stand di CGIL Toscana (padiglione Carducci), dove il noto creator e YouTuber Yotobi affiancherà gli sviluppatori per raccontare come la cultura digitale possa farsi carico di istanze sociali urgenti. Tutti i dettagli e il videogioco sono inoltre fruibili sulla piattaforma reddycgiltoscana.it.

"La sicurezza sul lavoro è una delle grandi emergenze del nostro Paese. Ogni giorno assistiamo a infortuni e a morti che non possiamo e non dobbiamo considerare inevitabili. Servono più formazione, più controlli, più investimenti nella prevenzione e maggiori responsabilità da parte delle imprese, ma serve anche costruire una cultura della sicurezza che parli dalle nuove generazioni. Con REDDY vogliamo fare proprio questo: parlare ai più giovani attraverso un linguaggio diverso, vicino alla loro quotidianità, trasformando un tema serio e complesso in un'esperienza coinvolgente e formativa.

Essere a Lucca Comics & Games significa portare le battaglie e i valori della CGIL anche in luoghi nuovi, e dimostrare che si può parlare di lavoro e diritti anche attraverso un videogioco. Il primo dispositivo di protezione individuale è la formazione e Reddy è un progetto innovativo, primo nel suo genere, per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente e ad ogni età" dichiara Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana, e Monica Stelloni, segreteria CGIL Toscana.

La narrazione dell'emergenza climatica trova una nuova frontiera nell'integrazione tra rigore scientifico e gioco di ruolo al tavolo (TTRPG). "RIFT - Il Futuro è in gioco", diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, viene presentato in anteprima assoluta sabato 31 ottobre alle ore 11.30 presso il Cinema Centrale, per poi approdare in streaming dal 15 novembre su Mediaset Infinity. Il progetto abbandona il catastrofismo passivo per affidarsi all'immedesimazione ludica: quattro divulgatori e attivisti interpretano i membri di una società segreta in grado di esplorare gli squarci spazio-temporali provocati dall'impatto antropico sul pianeta.

Sotto la guida di Di Biagio nel ruolo di Game Master, i partecipanti affrontano scenari modellati su reali modelli scientifici, dove le decisioni e i tiri di dado non servono alla semplice sopravvivenza del singolo personaggio, ma a determinare la qualità del futuro da riportare nel presente. Questa operazione testimonia come i giochi di ruolo stiano evolvendo in raffinati dispositivi di sensibilizzazione ecologica e dibattito civile, capaci di trasformare dati teorici in scelte etiche e narrative ad alto ingaggio emotivo.

Il pubblico che si muove nel centro storico di Lucca — dagli appassionati storici fino alla folta platea dei lettori e collezionisti "kidult" — rifiuta le forme tradizionali e passive di messaggistica pubblicitaria. Per ingaggiare una community così reattiva, le attivazioni commerciali curate da QMI per l'Area Movie e per i grandi marchi nazionali puntano su una gamification sistemica, integrando l'identità dei brand all'interno di dinamiche ludiche e partecipative:

Plenitude : Trasforma il Loggiato Pretorio in un hub interattivo ispirato a "Futura Blocks", il nuovo continente dedicato alla costruzione sostenibile sviluppato sulla piattaforma Roblox. Qui la sensibilità ambientale della Gen-Z incontra il gioco fisico e digitale: i visitatori possono progettare il proprio quartiere sostenibile su un grande plastico reale, sperimentare l'esperienza virtuale "Futura Quest" tramite visori Meta Quest 3 e partecipare al contest "Missione Builders!".

: Trasforma il Loggiato Pretorio in un hub interattivo ispirato a "Futura Blocks", il nuovo continente dedicato alla costruzione sostenibile sviluppato sulla piattaforma Roblox. Ritter Sport : Unisce la cultura della sostenibilità della propria piantagione nicaraguense "El Cacao" alla graffiante ironia del fumettista Sio . Lungo le Mura urbane, lo stand celebra la nuova linea Fondente esaltando le declinazioni al 55%, 74% e 81% Extra Fondente Intenso, insieme alle varianti Arancia, Caffè & Mandorla e Lampone & Pistacchio. L'esperienza si completa con due speciali cofanetti firmati da Sio per le ricette Extra Fondente Intenso 81% e Fondente Lampone & Pistacchio, dove la mascotte Don Choco interagisce con i celebri personaggi dell'artista.

: Unisce la cultura della sostenibilità della propria piantagione nicaraguense "El Cacao" alla graffiante ironia del . Toys Center: Debutta al festival nel padiglione Collectibles (Giardino degli Osservanti) con il format "Play4Ever". Il brand supera la semplice esposizione commerciale offrendo nel corner Experience un photobooth in grado di convertire lo scatto dei visitatori in una trading card personalizzata sia cartacea sia digitale. L'attivazione prosegue online con il concorso "Play4Ever, 4 real", che mette in palio per il vincitore un'esclusiva fornitura a vita dei propri giochi preferiti.

L'Area Movie curata da QMI conferma come Lucca abbia progressivamente superato la centralità dei festival cinematografici classici per i colossi dell'audiovisivo globale. La ragione risiede nella presenza di un pubblico estremamente partecipativo, capace di trasformare la fruizione di un contenuto in un evento collettivo. Disney+ porta a Lucca il cast principale di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo (Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries, Aryan Simhadri insieme ai produttori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz), mentre HBO Max allestisce un padiglione immersivo interamente incentrato sulla nuova serie Harry Potter e la Pietra Filosofale. Netflix risponde convertendo ampi spazi urbani in un villaggio a tema dedicato a KPOP DEMON HUNTERS, integrato dalle proiezioni sing-along al Cinema Astra.

La trasformazione della città in set diffuso tocca anche il cinema d'autore e i grandi franchise seriali: Paramount+ presidia Piazza Anfiteatro con un padiglione per la seconda stagione di Dexter: Resurrection, arricchito da un incontro in collegamento streaming con Michael C. Hall. Contestualmente, Lucky Red presenta una masterclass d'eccezione tenuta dal regista Hirokazu Kore-eda, giunto a Lucca per mostrare l'anteprima del film Look Back, adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto. La geografia urbana di Lucca si fonde così con la narrazione cinematografica, offrendo ai grandi marchi dello streaming un reattore di fandom unico al mondo.

L'impeccabile tenuta di un mega-evento da centinaia di migliaia di presenze si fonda su un'infrastruttura logistica invisibile ma fondamentale. Per la 60ª edizione, Rete Ferroviaria Italiana ha messo in campo un piano straordinario di riprogettazione e instradamento dei flussi presso la stazione di Lucca dal 28 ottobre al 1° novembre, distribuendo l'accesso ai binari su diverse direttrici cittadine per prevenire strozzature e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

La riorganizzazione prevede percorsi d'accesso rigidi e separati in base alla destinazione finale:

Firenze : accessibile dai binari 3 e 4 tramite l'ingresso di Piazza Ricasoli (sottopasso lato sinistro dello stabile).

: accessibile dai binari 3 e 4 tramite l'ingresso di (sottopasso lato sinistro dello stabile). Pisa : raggiungibile ai binari 5 e 6 esclusivamente dall'accesso posteriore di Via Nottolini.

: raggiungibile ai binari 5 e 6 esclusivamente dall'accesso posteriore di Via Nottolini. Viareggio e La Spezia : afferenti ai binari 1, 1 tronco Ovest e 2 tronco Ovest con varco dall'atrio biglietteria di Via Cavour.

: afferenti ai binari 1, 1 tronco Ovest e 2 tronco Ovest con varco dall'atrio biglietteria di Via Cavour. Aulla Lunigiana: servita dai binari 1 e 1 tronco Est direttamente da Piazza Ricasoli (varco atrio biglietteria).

Per tutelare la mobilità cittadina, il sottopasso pedonale di stazione rimane chiuso al transito urbano tra le 9.00 e le 21.00 nei giorni di massimo afflusso (31 ottobre e 1° novembre), mentre nei giorni feriali (28, 29 e 30 ottobre) la fruibilità per i pendolari è garantita fino alle 14.00. Questa complessa opera di ingegneria dei flussi, supportata dal potenziamento del personale di terra e della Protezione Civile, dimostra come la gestione della mobilità sia la condizione strutturale indispensabile per la riuscita dei grandi eventi culturali contemporanei.

L'edizione 2026 di Lucca Comics & Games riafferma con forza che la cultura pop non rappresenta una via di fuga dalla realtà, bensì uno strumento privilegiato per reinterpretarla. Dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro vissuta sul display di uno smartphone alla simulazione delle scelte climatiche attorno a un tavolo da gioco, fino alla riprogettazione sartoriale degli spazi urbani e dei linguaggi di marca, il festival si conferma un cantiere aperto in cui intrattenimento, senso civico e innovazione coincidono.