Lucca Comics & Games celebra il prestigioso traguardo dei sessant'anni di storia (1966-2026). Per questa edizione giubilare, in programma da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre 2026, la Rai conferma con forza il proprio ruolo di Main Media Partner, schierando un palinsesto monumentale tra dirette, speciali d'archivio ed eventi dal vivo nel cuore pulsante della città medievale.

Ad aprire ufficialmente le celebrazioni per la manifestazione pop più antica al mondo è lo speciale firmato Rai Cultura, intitolato "60 volte Lucca: l'avventurosa storia di Lucca Comics & Games", scritto e diretto da Enrico Platania. Il documentario andrà in onda in prima visione martedì 27 ottobre alle 23:00 su Rai 5 (e in streaming su RaiPlay). Nella giornata inaugurale del 28 ottobre, la versione extended inedita da 70 minuti verrà proiettata nella suggestiva cornice della Cappella Guinigi in piazza San Francesco, anticipata da un panel d'eccezione con l'autore e lo staff del festival. L'opera intreccia i ricordi di chi definisce oggi la manifestazione con preziosi filmati provenienti dalle Rai Teche.

Per l'occasione, la piattaforma RaiPlay inaugura una sezione speciale che mette al centro il legame ultradecennale tra il festival e la cultura pop nipponica. In concomitanza con la ricorrenza dei 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, la selezione "Made in Japan" propone pietre miliari dell'animazione come lo storico UFO Robot Goldrake di Go Nagai e la serie animata Pino & Shinoby dello Studio Bozzetto, simbolo di ponte culturale tra i due Paesi. Su RaiPlay Sound trova spazio il podcast speciale "Lucca Comics and Games 2026: dentro i mondi del festival", un viaggio immersivo tra fumetto, manga, cosplay e videogame.

La presenza radiotelevisiva sul territorio è garantita da un presidio capillare dei diversi canali dell'emittente di Stato:

Rai Radio 2 (dal Glass Rai in Piazza del Giglio): Postazione d'eccezione situata a ridosso del community carpet. In palinsesto "Soggetti smarriti" con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo ( sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, ore 7:45–9:00 ) e "Radio2 Music Room Weekend" condotto da Silvia Boschero ( sabato 31 e domenica 1° novembre, ore 15:00–18:00 ).

Postazione d'eccezione situata a ridosso del community carpet. In palinsesto con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo ( ) e condotto da Silvia Boschero ( ). Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana: In diretta il 31 ottobre e 1° novembre con Marco Di Buono, Rebecca Manganaro e il pupazzo DJ per raccontare l'evento ai più giovani, anche attraverso i canali social dedicati.

In diretta il con Marco Di Buono, Rebecca Manganaro e il pupazzo DJ per raccontare l'evento ai più giovani, anche attraverso i canali social dedicati. Rai Kids: Presentazione in anteprima del progetto "Buonanotte Signò" ( venerdì 30 ottobre ) con Marco Marzocca e il direttore Roberto Genovesi, seguita dal lancio della seconda stagione del fenomeno "Prova a non ridere" insieme a Pera Toons ( sabato 31 ottobre ).

Presentazione in anteprima del progetto ( ) con Marco Marzocca e il direttore Roberto Genovesi, seguita dal lancio della seconda stagione del fenomeno insieme a Pera Toons ( ). TGR Toscana e Reti Nazionali: La TGR Toscana curerà uno speciale in diretta su Rai 3 domenica 1° novembre dalle 13:00. Finestre informative ed approfondimenti saranno trasmessi su RaiNews.it, Uno Mattina (su Rai 1), e per gli italiani all'estero su Casa Italia e Paparazzi (su Rai Italia).

A coronamento della sinergia culturale, Rai Teche è partner della grande mostra espositiva "Lucca Legacy – a comics and games story", progettata dal POLIdesign di Milano e allestita presso il centralissimo Palazzo Guinigi (aperta al pubblico dal 3 ottobre 2026 fino a ottobre 2027), uno dei poli storici del festival che durante la settimana ospiterà anche importanti spazi dedicati al gaming.

Curata come di consueto da QMI, l'Area Movie di Lucca Comics & Games trasformare la città in un enorme red carpet a cielo aperto. Il programma di questa 60ª edizione propone un mix esplosivo di anteprime hollywoodiane, incontri ravvicinati con star di culto del calibro del Premio Golden Globe Michael C. Hall e del maestro dell'animazione giapponese Mitsutoshi Kubota (CEO dello studio SHAFT), oltre a raduni epici per le community.Calendario dei Principali Eventi al Chiuso e Panel

Giorno e Ora Titolo / Franchise Luogo Dettagli Evento Mercoledì 28 ottobre, 16:30 Puella Magi Madoka Magica The Movie – Il risveglio di Walpurgis Teatro San Girolamo Anteprima italiana Dynit in lingua originale con sottotitoli. Evento straordinario alla presenza di Mitsutoshi Kubota (CEO SHAFT), Kazuki Kawata e Tatsuya Ishikawa. Giovedì 29 ottobre, 17:00 Dexter: Resurrection Cinema Astra Panel di presentazione della seconda stagione (Paramount+) condotto da Cristina Scabbia con Chiara Maffioletti e Fragullo, con la star Michael C. Hall in collegamento live. Venerdì 30 ottobre, 10:00 Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Teatro del Giglio Panel targato Disney+ con il cast della serie (Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries, Aryan Simhadri) e i produttori esecutivi Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Venerdì 30 ottobre, 16:30 BLUE LOCK Cinema Centrale Anteprima nazionale del film live-action diretto da Yusuke Taki con Fumiya Takahashi, basato sul manga fenomeno globale (Fandango Distribuzione). Sabato 31 ottobre, 14:00 Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Piazza San Michele Raduno al Campo Mezzosangue – Fan Gathering, il mega-incontro dal vivo organizzato per la community della saga. Sabato 31 ottobre, 16:30 Finding Harry: L'Arte Dietro la Magia Cinema Astra Proiezione del documentario sul dietro le quinte artistico e artigianale della nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale. Domenica 1° novembre, 13:30 I Cavalieri dello Zodiaco Cinema Astra Celebration Talk per il 40° anniversario dell'anime con Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini, seguito dalla proiezione dei primi due episodi (Sky/NOW). Domenica 1° novembre, 15:30 KPop Demon Hunters: Canta con Noi Cinema Astra Grande evento di chiusura Area Movie: Maxi-proiezione in versione sing-along preceduta dalla parata cosplay cittadina targata Netflix. Domenica 1° novembre, 18:00 Hunger Games – L'alba sulla mietitura Cinema Astra Proiezione speciale di chiusura ufficiale del programma cinematografico (Notorious Pictures).

Per i cinque giorni del festival, il centro storico si trasforma in una mappa di attrazioni interattive divise per aree geografiche:

Piazza San Michele: Padiglione HBO Max: Spazio promozionale interamente dedicato all'universo di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Installazione Scrooge e gli Spiriti del Natale: Attrazione interattiva firmata Eagle Pictures per il nuovo adattamento di Charles Dickens diretto da Ti West e interpretato da Johnny Depp.

Piazza della Magione: Percy Jackson Experience: Padiglione immersivo targato Disney+. I visitatori ricevono una mappa da Grover e devono affrontare tre sfide legate alle abilità di Thalia, Percy e Annabeth per consultare l'Oracolo.

Piazza San Giovanni: Padiglione I Wonder Pictures / IWONDERFULL / A24: Ospita l'installazione horror claustrofobica NO WAY OUT, un labirinto di corridoi e luci al neon ispirato agli spazi liminali delle BACKROOMS. Nello stesso spazio vengono presentate le anteprime dei film TANGLES di Leah Nelson e dell'horror IT ENDS.

Palazzo Sani (Via Fillungo): Mostra Costumi Hunger Games: Esposizione esclusiva dei costumi di scena originali usati nel film L'alba sulla mietitura, aperta al pubblico unicamente nella giornata di domenica 1° novembre .

Villaggio KPop Demon Hunters (Netflix): Spazio a tema musicale attivo da mercoledì a domenica, il cui culmine sarà raggiunto domenica 1° novembre quando la festosa parata cosplay attraverserà le vie della città per scortare i fan fino al Cinema Astra.



Giorgio Vanni e il Trionfo della "Ciurma" con Sony Music

In occasione del lancio ufficiale della raccolta Generazione Vanni (disponibile dal 30 ottobre per Sony Music Italy in formato CD e per la prima volta in vinile LP), il "Capitano" delle sigle d'animazione incontra la sua fedelissima fanbase, la mitica "Ciurma".

L'album contiene l'inedito omonimo realizzato con Neja, Paps (from Paps'n'Skar), Daniel Tek e lo storico produttore Max Longhi, oltre ai brani simbolo che hanno segnato tre generazioni: Dragon Ball, Tutti all'arrembaggio, I Cavalieri dello Zodiaco, Digimon, Gormiti e Diabolik (pezzo del cuore di Vanni e Longhi).

Anteprima ed Esclusiva: L'album è acquistabile in anteprima da mercoledì 28 ottobre presso lo store Sky Stone and Songs in Via Vittorio Veneto, 7.

L'album è acquistabile in anteprima da mercoledì 28 ottobre presso lo store Sky Stone and Songs in Via Vittorio Veneto, 7. Firmacopie Ufficiale: Sabato 31 ottobre, dalle ore 11:00, Giorgio Vanni e Max Longhi incontreranno i fan acquistanti presso il Palazzo delle Dediche (Cortile Carrara, ex Caffetteria Palazzo Ducale).

POP MART e l'Esordio Europeo di DIMOO

Il colosso globale degli art toy sceglie Lucca Comics & Games per il suo attesissimo debutto fieristico italiano. Per festeggiare l'evento, la designer cinese Ayan Deng, creatrice del popolarissimo personaggio DIMOO (il ragazzino sognatore affiancato dalla nuvoletta mutaforma Cloudie) e fondatrice di YANSTUDIO, darà il via al suo primo tour europeo proprio dalla città toscana.

Firmacopie con Ayan Deng: Venerdì 30 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Cappella Guinigi. Un'occasione irripetibile per collezionisti e appassionati per farsi autografare i pezzi della collezione DIMOO WORLD.

Lo Scarabeo (Stand NAP351 - Padiglione Napoleone)

La storica casa editrice torinese presenta un catalogo d'eccellenza che unisce l'illustrazione d'autore, il fumetto e la divinazione illustrata. Tra le novità spicca Lovecraft – Cinque strade nella follia (collana Classici Horror), volume orchestrato dallo sceneggiatore Marco Cannavò e illustrato da leggende del fumetto italiano come Corrado Roi, Francesco Biagini, Giulia Francesca Massaglia, Sudario Brando e Michele Penco.

Tra le altre uscite di punta: Healing Oracle dell'illustratrice star dei social Giulia Rosa (con testi di Lucia Giovannini), Le tavole del Mago di Alan Richardson, Tarot Affirmations di Viki Lester e Theresa Reed, e Numerologia delle Memorie Familiari di Carlotta Trumino e Miriam Tritto.

Calendario dei Firmacopie allo Stand NAP351:

Giovedì 29 ottobre: 13:30 – 14:30: Francesco Biagini (Lovecraft) 13:30 – 15:30: Marco Cannavò (Lovecraft) 14:00 – 15:30: Michele Penco e Sudario Brando (Lovecraft)

Venerdì 30 ottobre: 10:30 – 12:30: Michele Penco, Francesco Biagini e Marco Cannavò (Lovecraft) 15:30 – 18:00: Giulia Rosa (Healing Oracle)

Sabato 31 ottobre: 10:30 – 13:00 e 14:30 – 16:30: Giulia Rosa (Healing Oracle)



Indie Vault: Videogiochi, Cultura e Intelligenza Artificiale

Oltre a ospitare la mostra storica Rai Teche, lo splendido complesso di Palazzo Guinigi si conferma uno dei centri nevralgici dell'innovazione tecnologica accogliendo Indie Vault, l'area sviluppata in collaborazione con 3D Academy e Fondazione Franchi e dedicata allo sviluppo videoludico indipendente.

Tra le novità da provare sul campo:

Ars et Anima – Il Rinascimento diventa un videogioco : Progetto sviluppato con gli studenti dell'IC Galluzzo (Progetto Civis E.T.I.C.A.) e con il patrocinio del Museo di San Marco. Il titolo ricostruisce in grafica 3D con scala 1:1 il Convento di San Marco a Firenze. Il giocatore impersona Beato Angelico con l'incarico di dipingere la Pala di San Marco: per completare l'opera dovrà esplorare la struttura e interagire con 6 frati domenicani , ciascuno custode di uno specifico ramo del sapere. La particolarità unica del gameplay risiede negli enigmi: i frati porranno domande in italiano alle quali il giocatore dovrà rispondere selezionando le formule corrette in lingua latina .

: Progetto sviluppato con gli studenti dell'IC Galluzzo (Progetto Civis E.T.I.C.A.) e con il patrocinio del Museo di San Marco. Il titolo ricostruisce in grafica 3D con scala 1:1 il Convento di San Marco a Firenze. Il giocatore impersona Beato Angelico con l'incarico di dipingere la Pala di San Marco: per completare l'opera dovrà esplorare la struttura e interagire con , ciascuno custode di uno specifico ramo del sapere. Il Labirinto del Kasherut : Serious game sviluppato con l'IS Einaudi di Ferrara per il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), progettato per far scoprire in modo giocabile e interattivo le regole della cucina ebraica.

: Serious game sviluppato con l'IS Einaudi di Ferrara per il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), progettato per far scoprire in modo giocabile e interattivo le regole della cucina ebraica. Convegno "AI vs Umano": "Sviluppare videogame con il supporto dell’AI: Team umano vs. Antigravity 2.0" , incontro tenuto dal Vicepresidente di Fondazione Franchi Giulio Luzzi, dal direttore didattico Gianfranco Casano e dagli studenti del Master in AI Agent per esplorare la sinergia tra creatività umana e agenti artificiali nella creazione di videogiochi platform fotorealistici.

Iniziativa "Supereroi per l'ambiente"

L'impegno civico incontra il mondo dei cosplayer grazie all'iniziativa promossa da Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Comune di Lucca, Sistema Ambiente e Ufficio Scolastico Territoriale:

Contest WhatsApp per Cosplayer: Tutti i visitatori in costume che interpretano il tema della tutela del territorio e della riduzione dei rifiuti possono inviare uno scatto fotografico al numero +39 348 8076362. Una giuria premierà i tre scatti più creativi ed efficaci. Contest Scuole Lucchesi: Gli studenti delle scuole locali hanno ideato e disegnato un originale "supereroe della sostenibilità", il cui vincitore verrà svelato durante il festival.

La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà domenica 1° novembre alle ore 13:30 nella cornice del Giardino degli Osservanti, presentata da Letizia Cosplay e Veronica Niccolai alla presenza degli assessori Cristina Consani e Simona Testaferrata e del presidente del Consorzio Dino Sodini.

Biglietti e la Guida al Servizio "Salta il Welcome Desk"

L'accesso alle aree padiglionate del festival è consentito esclusivamente a chi è in possesso di biglietto e braccialetto giornaliero/abbonamento. La vendita è attiva sulla piattaforma ufficiale TicketOne e nei punti vendita fisici sul territorio nazionale.

Per evitare le inevitabili code di oltre due ore che si formano nei momenti di massimo afflusso mattutino presso i Welcome Desk cittadini, l'organizzazione ha potenziato il servizio "Salta il Welcome Desk". Questa opzione consente di ricevere direttamente a casa tramite corriere espresso sia i biglietti sia i braccialetti già abilitati, permettendo al visitatore di varcare i varchi d'accesso istantaneamente appena arrivato a Lucca. Il servizio è incluso di serie negli abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni (ed è stato acquistabile a € 9,99 per i biglietti giornalieri entro le ore 10:00 del 16 ottobre). Chi utilizza questo servizio riceve inoltre l'esclusivo Fanticket collezionabile stampato in alta risoluzione.

Listino Prezzi Biglietti Giornalieri (Online e Onsite):

Mercoledì 28 ottobre: € 26,50

€ 26,50 Giovedì 29 ottobre: € 29,50

€ 29,50 Venerdì 30 ottobre: € 33,50

€ 33,50 Sabato 31 ottobre: € 34,50

€ 34,50 Domenica 1° novembre: € 33,50

(Nota: Gli abbonamenti speciali Level UP Experience sono ufficialmente SOLD OUT).

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