Giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 il Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni parteciperà all'incontro pubblico con cittadini, comitati e commercianti, organizzato dal circolo Aspe "Il Pescetti" (via Bellini 14) sul tema della sicurezza nel quartiere San Jacopino.
Venerdì 30 ottobre alle ore 9 il Sottosegretario Molteni interverrà in qualità di relatore al convegno "Controllo del territorio - Droni e IA al servizio delle forze dell'ordine", promosso dal sindacato FSP Polizia di Stato, che si svolgerà alla caserma "Fausto Dionisi" (Lungarno della Zecca Vecchia 20/A).