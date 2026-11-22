Tensione e punti pesantissimi in palio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La 9ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 mette di fronte Fiorentina e Atalanta in un incrocio che ha già tutto il sapore di un bivio stagionale per entrambe le compagini. Il fischio d'inizio è fissato per domani alle ore 20.45 (in diretta esclusiva su DAZN).

I padroni di casa e la formazione ospite condividono un'urgente necessità: muovere una classifica deficitaria per scacciare i fantasmi di una crisi di risultati che ne sta compromettendo il cammino. Sul piano analitico ed emotivo, la sensazione è che la squadra capace di gestire meglio la pressione tattica e l'assenza di certezze riuscirà ad azzannare l'inerzia del match.

Panchine e panico

I dati di classifica prima di questo turno scattano la fotografia di un vero e proprio scontro diretto per la svolta. La Fiorentina approda al match incastrata al terzultimo posto, reduce da ben tre sconfitte consecutive che l'hanno fatta sprofondare in piena zona retrocessione. Per la formazione viola, il terreno di casa deve diventare il punto di rottura per invertire una rotta pericolosa.

Dall'altra parte, la marcia dell'Atalanta balbetta vistosamente: un bottino di appena quattro punti raccolti nelle ultime sei giornate. Un ruolino che impone una sterzata immediata anche ai nerazzurri. Al Franchi si giocherà dunque non solo per la classifica, ma per ritrovare equilibrio strutturale e continuità in un momento di palese sofferenza.

Il fattore Sarri e l'emergenza attacco: Krstović di nuovo titolare

L'impostazione tattica della gara sarà condizionata a doppio filo dalle decisioni forzate in attacco. In casa nerazzurra, Maurizio Sarri deve ridisegnare i propri meccanismi offensivi a causa dell'infortunio di Scamacca. Orizzontato a non snaturare il proprio scacchiere, il tecnico riproporrà dal primo minuto Nikola Krstović (maglia numero 90) come riferimento centrale. A Krstović spetterà il compito di fare da perno per la manovra avanzata e garantire presenza in area di rigore.

Sulla sponda viola, Paolo Vanoli appare orientato a confermare il 4-3-3 di base, introducendo un avvicendamento importante nel tridente: Pellegrino viene preferito a Beto come terminale offensivo, una scelta mirata a dare maggiore dinamismo e differenti linee di passaggio contro il sistema difensivo nerazzurro.

Infermeria affollata: otto nerazzurri fuori tra terapie e palestra

A complicare i piani di Maurizio Sarri c'è un quadro medico particolarmente critico. Sono ben otto i calciatori rimasti fuori dall'elenco dei convocati, un'ecatombe che ha ridotto la rosa nerazzurra a soli 20 elementi per la trasferta di Firenze, limitando notevolmente le rotazioni e i cambi d'inerzia a gara in corso. Nello specifico, il report sanitario evidenzia due distinti percorsi di recupero:

Sottoposti a terapie: Scamacca, Bellanova e Pompei .

. Lavoro differenziato (tra terapie e palestra): Kolašinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien.

Un'assenza di massa che priva l'Atalanta di pedine chiave in ogni reparto, costringendo Sarri a fare affidamento sulla versatilità tattica dei presenti e su diversi giovani aggregati alla prima squadra.

Sorrisi al Centro Bortolotti: Scalvini e Sulemana rientrano a pieno regime

L'unica vera nota positiva nella preparazione del match riguarda la sessione d'allenamento mattutina svolta al Centro Bortolotti, prima della partenza pomeridiana per la Toscana. Maurizio Sarri ritrova due elementi cruciali: Kamaldeen Sulemana (numero 7) e Giorgio Scalvini (numero 42) hanno svolto l'intera seduta in gruppo e sono stati regolarmente inseriti nella lista dei convocati.

A testimonianza delle scelte forzate ma necessarie per la sfida del Franchi, ecco la lista ufficiale dei 20 nerazzurri a disposizione:

Bernasconi Lorenzo (47)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

Éderson (13)

Elmas Eljif (99)

Gaetano Gianluca (70)

Idele Javison (41)

Kristensen Thomas (31)

Krstović Nikola (90)

Obrić Relja (40)

Pašalić Mario (8)

Plaia Matteo (53)

Rowe Jonathan (11)

Samardžić Lazar (10)

Scalvini Giorgio (42)

Sonzogni Mattia (51)

Sportiello Marco (57)

Sulemana Kamaldeen (7)

Zalewski Nicola (59)

Zappacosta Davide (77)

La sfida in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi (in diretta su DAZN) rappresenta un passaggio cruciale per la 9ª giornata della Serie A Enilive 2026/27. Con l'obbligo assoluto di fare punti e due rose fortemente modellate dall'emergenza, i margini di errore per Fiorentina e Atalanta sono azzerati.