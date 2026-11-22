La nascita rappresenta l'inizio di un percorso straordinario, ma quando avviene in anticipo porta con sé sfide impreviste e profonde inquietudini. Il colore viola, scelto a livello internazionale per la Giornata Mondiale della Prematurità del 15 novembre — data ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità —, incarna perfettamente questa duplice dimensione: la delicatezza estrema della vita neonatale e la straordinaria resilienza dei piccoli guerrieri.

Per l'occasione, la rete ospedaliera dell'Asl Toscana centro — attraverso le Terapie Intensive Neonatali, le Neonatologie e i servizi di Ostetricia — trasforma i presidi del territorio in spazi d'incontro, festa e ascolto. Un'iniziativa corale pensata per guidare i genitori oltre l'emergenza clinica, fornendo strumenti di consapevolezza per il ritorno a casa e intrecciando un'alleanza di continuità assistenziale e profonda umanità sin dai primi battiti di vita.

La nascita prematura è un evento imprevisto che proietta le famiglie, spesso senza alcun preavviso, in una fase di estrema delicatezza emotiva e clinica. In questo contesto, la tutela della salute non può limitarsi alle sole cure ad alta specializzazione durante il ricovero, ma richiede un modello assistenziale integrato capace di accompagnare i genitori nel passaggio dall'ospedale alla quotidianità domestica nei primi anni di vita del bambino.

A richiamare l'attenzione su questa visione integrata della cura è il Dott. Giampaolo Mirri, Direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia dell'Asl Toscana centro: "Ogni neonato che nasce prematuramente porta con sé una storia di straordinaria fragilità, ma anche di forza e resistenza; con i proprio famigliari, di coraggio e di speranza."

Il principio universale del diritto alla salute trova il suo compimento ideale nel connubio tra rigorosa competenza scientifica ed empatia relazionale. Il lavoro quotidiano di neonatologi, pediatrici, ostetriche e infermieri nei Punti Nascita e nelle Terapie Intensive Neonatali costituisce la struttura portante di un'alleanza terapeutica pensata per sostenere la vita nella sua manifestazione più vulnerabile.

Prato e il colore della resilienza: l'evento "Oltre la Tin, insieme"

L'hall d'ingresso dell'ospedale Santo Stefano di Prato si tinge di viola per rendere omaggio ai piccoli pazienti e ospitare l'iniziativa "Oltre la Tin, insieme". Promosso dalla struttura di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale diretta dal Dott. Paolo Dal Poggetto, l'appuntamento è organizzato in collaborazione con la Direzione sanitaria guidata dalla Dott.ssa Maria Teresa Mechi e con la Fondazione AMI, presieduta da Claudio Sarti.

La mattinata di festa (dalle 9.30 alle 12.30) prevede laboratori, giochi, una piccola colazione e la partecipazione speciale di circa trenta famiglie di bambini nati prematuri al Santo Stefano negli ultimi anni. «Siamo felici di poter condividere questo appuntamento con le famiglie che sono state protagoniste di resilienza insieme ai loro bimbi proprio in questo ospedale», sottolinea il Dott. Dal Poggetto. Un'apertura verso l'intera comunità rimarcata dalla Dott.ssa Mechi: «L'ospedale aprirà le porte a una giornata che ci auguriamo di poter condividere con tante persone, con le famiglie dei bambini ma anche con tutti i visitatori e i nostri operatori».

A testimoniare il costante supporto territoriale interviene anche Claudio Sarti, ricordando la volontà della Fondazione AMI di «ricordare la vicinanza e il nostro supporto all'ospedale e ai servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul nostro territorio», grazie anche al contributo economico di due esercizi commerciali pratesi.

All'evento aderiscono attivamente le seguenti realtà associative del territorio:

Cuore di Maglia

Nati per leggere

Piccino Picciò onlus

Patrocinio della Società Italiana di Neonatologia

"Il tocco che nutre" e il potere del contatto: l'esperienza di Pistoia

Presso l'ingresso principale dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, la mattinata (ore 10.00-12.30) è interamente dedicata alla valenza terapeutica della relazione, della sensorialità e del contatto umano.

Alle ore 10.00 prende il via il laboratorio "Il tocco che nutre", curato dalle infermiere della Pediatria per evidenziare come la stimolazione tattile e la vicinanza fisica rappresentino una vera e propria cura nello sviluppo psicofisico del neonato prematuro. La programmazione prosegue alle ore 11.00 con le letture ad alta voce del progetto "Nati per leggere", realizzate in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, mentre dalle 10.00 alle 12.00 l'Associazione Cuore di Maglia garantisce un punto d'ascolto e informazione con il proprio banchetto dedicato.

La creatività come linguaggio della prematurità: la risposta di Firenze (Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio)

I presidi ospedalieri dell'area fiorentina declinano la giornata attraverso l'ascolto multidisciplinare e la condivisione di linguaggi creativi:

Ospedale Santa Maria Annunziata: Dalle 10.00 alle 12.00, nella hall dell'ospedale, viene allestito un punto informativo dove le famiglie possono confrontarsi direttamente con medici pediatri, infermieri della Patologia Neonatale e ostetriche, garantendo un'attenzione integrata sia alla salute materna sia a quella del neonato. I bambini sono coinvolti nel laboratorio artistico "La prematurità per me. Piccoli creativi crescono" , per dare forma ai propri vissuti con colori e fantasia. È inoltre attiva fino al 22 novembre la raccolta di gomitoli di lana per l'Associazione Cuore di Maglia, a cui fa seguito la proiezione di un video aziendale.

Dalle 10.00 alle 12.00, nella hall dell'ospedale, viene allestito un punto informativo dove le famiglie possono confrontarsi direttamente con medici pediatri, infermieri della Patologia Neonatale e ostetriche, garantendo un'attenzione integrata sia alla salute materna sia a quella del neonato. I bambini sono coinvolti nel laboratorio artistico "La prematurità per me. , per dare forma ai propri vissuti con colori e fantasia. È inoltre attiva fino al 22 novembre la raccolta di gomitoli di lana per l'Associazione Cuore di Maglia, a cui fa seguito la proiezione di un video aziendale. Ospedale San Giovanni di Dio: Dalle ore 16.00, l'Aula Muntoni ospita momenti di animazione, letture per grandi e piccini e spazi dedicati alla condivisione di esperienze, mentre la hall dell'ospedale fa da cornice a una mostra fotografica a tema.

Una rete capillare sul territorio: Empoli e Borgo San Lorenzo

A conferma della vicinanza e dell'impegno uniforme su tutto il territorio dell'Asl Toscana centro, anche i presidi periferici partecipano all'iniziativa allestendo spazi informativi dedicati:

Ospedale San Giuseppe (Empoli): Allestimento di un punto di informazione, ascolto e sensibilizzazione sulla prematurità presso la hall della struttura.

Allestimento di un punto di informazione, ascolto e sensibilizzazione sulla prematurità presso la hall della struttura. Ospedale del Mugello (Borgo San Lorenzo): Presenza di uno spazio informativo e di sensibilizzazione all'interno della hall ospedaliera per accogliere cittadini e famiglie.

Le iniziative promosse dalla rete dell'Asl Toscana centro dimostrano come la cura della prematurità richieda una solida alleanza tra l'eccellenza clinica dei professionisti sanitari — neonatologi, infermieri, ostetriche —, il tessuto associativo e la straordinaria forza delle famiglie. Questo approccio trasforma il delicato passaggio dalla Terapia Intensiva Neonatale all'integrazione domiciliare in un percorso continuo, protetto e profondamente umano.