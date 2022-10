Giornata delle famiglie al Museo: domani porte aperte in Toscana

Firenze, 8 ottobre 2022 - Domenica 9 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo promossa dall’Associazione Famiglie al Museo – F@MU con lo scopo primario di offrire una giornata in cui tutta la famiglia può godersi i musei stando insieme, scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, imparare divertendosi e crescere confrontandosi congli altri.L’edizione 2022 è dedicata al tema “diversi ma uguali”.

L’evento culturale promosso dall’Associazione Famiglie al Museo è tutto dedicato ai bambini e nasce con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

Anche quest’anno i Musei Civici Fiorentini e MUS.E aderiscono alla giornata F@MU (Famiglie al museo) in programma domenica 9 ottobre al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento. Domenica 9 ottobre sono in programma alcune iniziative speciali, che sviluppano il tema della conoscenza di se stessi e degli altri in chiave particolarmente originale.

A Palazzo Vecchio alle 10:30 (per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni, durata della visita: 1h15’) viene proposto Il palazzo a occhi chiusi, per dimostrare che la vista non è l’unico senso messo in gioco durante una visita in un museo, e senza la vista tutti gli altri sensi si attivano ed esplodono. Per il tempo della visita, visitatori vedenti e non vedenti si affiancheranno per un’esperienza fondata sul tatto, sull’udito, sull’olfatto: per renderci conto di quanto senza gli occhi il museo – e il mondo – possano diventare ancora più ricchi, emozionanti e pregnanti.

Sempre a Palazzo Vecchio, alle 16:30, viene proposto Da Firenze in Africa, a ritmo di musica (per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni, durata della visita: 1h15’), attività che nasce nell’ambito del progetto AMIR, che da anni vede coinvolti in sinergia i Musei Civici Fiorentini, i Musei della Città di Fiesole, Stazione Utopia, il Museo degli Innocenti di Firenze e la Fondazione Primo Conti di Fiesole.

Amir, che in arabo significa “giovane principe”, è infatti l’acronimo dei termini Accoglienza Musei Inclusione Relazione. Dopo aver ammirato la splendida sala delle carte geografiche, i partecipanti potranno iniziare un vero e proprio viaggio immaginario verso le terre e le culture africane, per concludere con un laboratorio di musica e ballo, dove suoni e colori evocheranno la cultura dei mediatori AMIR all’insegna del ritmo e del divertimento.

Infine, al Museo Novecento, alle 15 (per famiglie con bambini a partire dagli 6 anni in su, durata della visita: 1h15’) sarà la volta di Volti, identità, ritratti, attività in cui le opere esposte al museo daranno il via a un avvincente atelier nel quale la rappresentazione di sé e degli altri costituirà un’esperienza speciale per guardare in modo nuovo e con fantasia noi stessi e coloro che ci accompagnano.

Attraversando i secoli, il Novecento si presenta in tal senso come un terreno d’esplorazione particolarmente interessante, nel quale l’attenzione è portata non solo alle forme esteriori ma anche ai pensieri, alle attitudini, alle emozioni del soggetto, diventando vero scandaglio dell’identità umana. La prenotazione è obbligatoria: per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 info@musefirenze.it

Per partecipare alle iniziative il costo è di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo (Museo Novecento: €9,50 intero – €4,50 ridotto 18/25 anni e studenti universitari; Museo di Palazzo Vecchio: €12,50 intero - €10,00 ridotto. Gratuito minori di 18 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM, possessori Card del Fiorentino nel limite delle tre attività annue). Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.

Per i musei di Empoli, l’arrivo dell’Autunno segna la ripresa delle attività con la rassegna Famiglie al Museo. Un appuntamento attesissimo che, anche in questa edizione, propone tante occasioni per vivere le sale dei musei empolesi in maniera originale e inusuale. Entrando nel dettaglio, per l’edizione 2022 sono state progettate cinque iniziative che coinvolgeranno quattro dei sei musei cittadini. Quando? Fra ottobre 2022 e dicembre 2023. Come? Abbracciando ben due iniziative di rilievo nazionale, F@MU2022 e l’evento organizzato da Kid Pass, “Avventure tra le pagine”.

Da segnalare anche una novità, in cartellone i 4 gennaio 2023: "Nonni, vi porto al museo!". E' un evento pensato per rispondere alle richieste delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni, una proposta una tantum che, se incontrerà il favore degli utenti, sarà replicata in primavera.Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 ottobre 2022, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), che quest’anno si svolgerà all’insegna del tema “Diversi ma uguali”, nella convinzione che la valorizzazione di ogni tipo di diversità sia uno strumento fondamentale di inclusione sociale.

Il Museo del Vetro sarà teatro di un laboratorio sensoriale nel corso del quale, attivando tatto, udito, olfatto e vista, gli oggetti conservati nel museo saranno svelati ai bambini e ai l loro genitori da una nuova prospettiva. Le iniziative successive si svolgeranno, sempre di domenica, alle 16.30, fino all’11 dicembre.

l sistema museale di Montelupo aderisce con due iniziative, una proposta dal Museo Archeologico e l'altra proposta dal Museo della ceramica. Domenica 9 ottobre il Museo della ceramica invita "Tutti al museo!" con visite guidate, laboratori, dimostrazioni. “Diversi ma Uguali” è il titolo di F@Mu 2022, un tema che invita a riflettere sul ruolo dei musei in un’ottica di inclusione e accessibilità nei confronti dei pubblici più diversi. I bambini partecipanti riceveranno in omaggio il kit della giornata, che include il taccuino di Geronimo Stilton, la mascotte di questa edizione.

Alle 16.00 prevista una visita guidata con laboratorio fotografico “Giochi di sguardi”. Il Museo Montelupo accoglie adulti e bambini con una visita guidata speciale per famiglie, durante la quale l’operatore condurrà i partecipanti in un percorso di 10 giochi fotografici, da realizzare con i propri smartphone, per incontrare le opere d’arte.

A partire dalle 17.00 Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace: Manipolare l’argilla. Il laboratorio è preceduto da una breve introduzione storica sulla maiolica di Montelupo e sulla sua tecnologia. Segue un corso di manipolazione dell’argilla, presso il laboratorio didattico, dove i ragazzi sperimenteranno con le proprie mani, sotto la guida di personale esperto, le tecniche di base per la realizzazione di varie forme della ceramica di Montelupo.

Nove proposte in altrettanti musei del Sistema Museale Integrato Mugello Montagna Fiorentina in occasione della “Giornata Famiglie al Museo” in programma domenica 9 ottobre. Le attività e gli ingressi sono tutti gratuiti, prestare attenzione agli eventi che richiedono o consigliano la prenotazione.

Al “MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI” in Palazzo dei Vicari a Scarperia e San Piero alle 16.00 appuntamento con “DANZE A PALAZZO”. I Nobili Balladori da San Barnaba insegneranno diverse danze e musiche del Rinascimento. Prenotazione consigliata: 055 8468165 - informazioni@prolocoscarperia.it

Al Museo “SANT'AGATA ARTIGIANA e CONTADINA di LEPRINO” c/o il Centro Polivalente - di Sant'Agata appuntamento alle 15.30 con “GIOCHI E GIOCATTOLI DI LEPRINO”, un 'mini viaggio' nel passato tra i personaggi in movimento creati da Faliero Lepri detto "Leprino". Al termine ci sarà l’occasione per disegnare, costruire e giocare. L’evento è dedicato ai bambini tra i 6 e i 10. Prenotazione obbligatoria: (max 10 partecipanti ) 055 8406850 / 327 2236988 - ae.castellani@gmail.com

Al “MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA DI CASA D'ERCI” in Località Grezzano a Borgo San Lorenzo, appuntamento dalle 15 alle 19 con “ACTIVITY BOOK E MOSTRA DI FUNGHI”. Attività dedicata a tutte le età.

Al “MUSEO DELLA PIETRA SERENA” di Firenzuola alle 10.30 appuntamento con “UN TOPO SPECIALE”, un bellissimo laboratorio in compagnia di Geronimo Stilton e delle sue avventure in giro per il museo e, alla fine della lettura, un laboratorio molto speciale! Iniziativa dedicata a bambini 4-12 anni. Prenotazione consigliata: firenzuolaproloco@gmail.com

Al “MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO” di Palazzuolo sul Senio appuntamento con “TUTTI O NESSUNO IL CIELO E' UNO” laboratorio divertente su uguaglianza e diversità, in compagnia di Geronimo Stilton. L'attività sarà itinerante; partirà dalla Biblioteca Comunale per poi concludersi al Museo Archeologico Alto Mugello. Orari: 15 – 17 (ritrovo alla Biblioteca Comunale) Fascia di età: 3 - 11 anni

Al “MUSEO ARCHEOLOGICO COMPRENSORIALE DEL MUGELLO E DELLA VAL DI SIEVE” a Dicomano appuntamento con “I GIOCHI NEL TEMPO” che farà scoprire come anche se col tempo alcuni sono cambiati e altri se ne sono aggiunti, i giochi sono sempre stati presenti nelle vite dei più piccoli; scopriremo i giochi della Preistoria, degli antichi Etruschi e dei Romani, ma anche quelli in voga nel Medioevo! Al termine un'attività grafica! Orari: 16.30 – 17.30 Fascia di età: 4 - 12 anni.

Alla “CASA DI GIOTTO” in Località Vespignano a Vicchio appuntamento con “COLLAGE A CASA DI GIOTTO”. Piccoli coriandoli saranno messi a disposizione per 'colorare' sagome di bambine e bambini che andranno a formare un arcobaleno umano. Orari: 15 – 19 Fascia di età: 4 - 10 anni Prenotazione consigliata solo per gruppi superiori ai 6 bambini: 328 5990920 info@casadigiotto.

Al “CHINI MUSEO” di Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo appuntamento con “I FIORI DI GALILEO”. Una visita guidata diversa dal solito percorso e una divertente attività per bambini! Realizzeremo un fiore ispirandoci a quelli di Galileo Chini. Orari: 15.30 – 16.30 Fascia di età: 5 - 10 anni Costo: Ingresso al museo e attività gratuiti Prenotazione consigliata: 055 8456230 (risponde dal giovedì alla domenica 9-13 /15-19) 329 5943514 (solo whatsapp) - info@chinimuseo.it

A Prato, al Museo di Scienze Planetarie, oltre alla visita alle collezioni di meteoriti e minerali, grandi e piccini potranno partecipare al laboratorio “Esperimenta con Galileo” e cimentarsi in esperienze interattive sulle scienze planetarie, dalle bilance gravitazionali, alle biciclette spaziali, dalla guida di un rover su Marte, all’osservazione al microscopio delle meteoriti e tante altre esperienze come il tubo a vuoto per osservare come una pallina di metallo e una piuma arrivano al suolo contemporaneamente in assenza di aria. Il Museo (via Galcianese 20h) ed il laboratorio saranno visitabili dalle 15 alle 19. Non occorre prenotazione.

Per gli adulti il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro mentre per i bambini e i ragazzi l’ingresso sarà gratuito. Ad ogni bambino verrà consegnato in regalo il taccuino di Geronimo Stilton. Le attività sono consigliate per bambini di età superiore ai 4/5 anni. Info 0574 447777 oppure msp@fondazioneparsec.it.

Adesione del Museo Archeologico del Chianti senese che ha organizzato, a partire dalle ore 16, un pomeriggio dedicato al gioco e alla storia rivolto ad adulti e bambini di età compresa fra 7 e 11 anni. La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione al numero 0577-742090 oppure all'indirizzo mail info@museoarcheologicochianti.it.

L'appuntamento proporrà un gioco da tavola di grandi dimensioni, la “Dodecapoli etrusca”, creato ad hoc dalle operatrici del Museo e ispirato al tradizionale gioco dell’oca con declinazione sul tema degli Etruschi. I partecipanti, investiti dell’incarico di rappresentare una delle dodici città-stato della lega etrusca, avranno l'obiettivo di raggiungere per primi il traguardo costituito dal celebre tempio nazionale etrusco, il luogo sacro dove i confederati si incontravano per celebrare i riti e prendere importanti decisioni.

Sul tabellone quasi calpestabile incontreranno idealmente, di casella in casella, boschi, santuari e le antiche città della confederazione. Come in ogni gioco di percorso, le tappe sono disseminate di insidie fatte di indovinelli e trappole, talora tese da creature mitologiche, per mettere alla prova i giocatori, farli cooperare per trovare la risposta esatta e ragionare su ciò che sanno. Al termine, i partecipanti riceveranno i taccuini Geronimo Stilton, testimonial di F@MU 2022, insieme a giochi e altri gadgets.

Il Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d'Elsa partecipa alla Giornata Famiglie al Museo e i bambini avranno l’occasione di utilizzare una mini guida per la propria visita all’esposizione (orario museo: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00, ingresso a pagamento € 3,00 intero e € 2,00 ridotto).

Anche molte Case della Memoria partecipano alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in programma in tutta Italia domani, domenica 9 ottobre. «È un’iniziativa importantissima per le Case della Memoria, da sempre convinte sostenitrici della necessità di educare le giovani generazioni alla riscoperta del passato – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Il futuro è nelle mani dei più giovani ed è nostro dovere accompagnarli in questo viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il gioco e iniziative a loro dedicate, dando loro gli strumenti per tutelare ciò che abbiamo alle spalle».

Anche quest’anno sono numerose le case museo della rete delle Case della Memoria che hanno aderito all’iniziativa. Per un giorno apriranno così le porte alle famiglie proponendo visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Perché le bolle di sapone sono sferiche? Come si usa un cannocchiale? E come si misurano i suoni, o i tuoni e i lampi? Queste e tante altre le curiosità che troveranno risposta nei laboratori del Museo Galileo di Firenze, “A tutta scienza!”, 10 diversi percorsi dedicati ai più piccoli (dai 5, 7 e 9 anni in su), che avranno luogo nel museo fiorentino di piazza dei Giudici dal 15 ottobre 2022 fino a maggio 2023.

Sette mesi di attività per i più giovani, che potranno mettersi in gioco per scoprire aspetti inediti della realtà che ci circonda, imparare a usare gli strumenti scientifici, conoscere i materiali e le leggi fisiche che ci governano, per appassionarsi al mondo della scienza. Dieci percorsi tematici che si snoderanno nei laboratori dedicati e si alterneranno nei fine settimana di ogni mese, divisi nelle diverse fasce di età, per far appassionare bambini e genitori alla scienza e vivere lo spazio museale come un luogo libero, in cui ritornare, per scambiarsi idee e visioni. Conclusione in dolcezza: al termine delle attività tutti i bambini riceveranno una merenda offerta da Mukki.

Per i bambini dai 5 anni in poi sono previsti tre diversi itinerari. Innanzitutto “La scienza delle bolle di sapone” che inaugura il percorso (a partire dal 15 ottobre): il divertimento di sempre troverà la sua spiegazione – perché le bolle sono sferiche e non cubiche, ad esempio – sperimentando le proprietà e le caratteristiche delle lamine saponose, grazie alla realizzazione di bolle di sapone sorprendentemente resistenti.

“Costruire la scienza: mattoncini al Museo” (dal 23 ottobre) è il laboratorio didattico per stimolare la creatività di chi vuole divertirsi utilizzando la fantasia e i famosi mattoncini colorati, e imparare nuove tecniche per ricreare alcuni degli strumenti esposti nel museo. Attraverso la lettura animata del brano del Saggiatore di Galileo noto come “favola dei suoni”, invece, i bambini scopriranno i suoni nascosti negli oggetti di tutti i giorni nel laboratorio “Galileo e la favola dei suoni” (dal 6 novembre), imparando l’importanza della curiosità per indagare la realtà che ci circonda.

I laboratori per i bambini dai 7 anni in su sono quattro. “La magia dei giochi ottici” (a partire dal 19 novembre) svelerà il mondo dell’ottica, con il gioco e l’uso di strumenti dal sapore antico come la camera oscura, la lanterna magica, lo zootropio e il taumatropio. Le “Microscopiche scoperte” (dal 30 ottobre) sono dedicate ai futuri biologi, chimici, e non solo: con l’utilizzo di un moderno strumento, i bambini potranno ripercorrere l’affascinante storia delle prime osservazioni microscopiche e rivivere l’emozionante scoperta del mondo infinitamente piccolo delle pulci e delle zanzare.

“Gli strumenti di Galileo” (16 ottobre) invita invece a conoscere, appunto, l’uso degli strumenti galileiani, come il cannocchiale e il compasso geometrico e militare. Infine, “Esploratori si diventa” (dal 22 ottobre) racconta le grandi esplorazioni, alla scoperta degli aspetti geografici, antropologici, zoologici e botanici, che potranno essere annotati in un taccuino di viaggio.

Per i più grandi, dai 9 anni in su, sono disponibili tre laboratori. Per fare esperienze ed entusiasmanti scoperte sull’aria che ci circonda, anche se non si vede e non si sente, c’è “Le meraviglie dell’aria e del vuoto” (da sabato 5 novembre): ad esempio, un bicchiere vuoto è realmente vuoto o può considerarsi comunque pieno? “Pioggia, tuoni e lampi!” (dal 29 ottobre) è l’attività per comprendere e guardare con occhi diversi i fenomeni atmosferici, seguita da una visita al museo focalizzata sugli strumenti meteorologici e sulle spettacolari “macchine elettriche”. Infine, in “Come orientarsi” (dal 12 novembre) si confrontano i metodi di orientamento degli animali, capaci di grandi e lunghe migrazioni grazie ai loro sensi, con i principi su cui si basano gli strumenti di navigazione.

Torna ‘Passeggiate Fiorentine’, la terza edizione dell’iniziativa di Fondazione CR Firenze che mira alla promozione dell’arte come un diritto di tutti. Ancora una volta il progetto è dedicato principalmente alle famiglie più fragili e residenti nelle periferie fiorentine grazie alla preziosa collaborazione di ACLI Firenze e ARCI Firenze, realtà associative importanti che hanno una profonda conoscenza della comunità del territorio. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare le categorie più fragili della comunità del nostro territorio ai tesori artistici e culturali di Firenze, grazie a professionisti abilitati del settore turistico, mediatori specializzati nell’ambito didattico e divulgativo. Un’occasione unica per far riscoprire le bellezze della città a pubblici che di solito sono lontani dalle realtà museali fiorentine.

Il progetto mette dunque a disposizione, dall’8 ottobre al 18 dicembre 2022, circa 216 visite guidate gratuite nei luoghi simbolo dell’arte e della cultura di Firenze: Gallerie degli Uffizi, Galleria dell’Accademia, Giardino di Boboli, Galleria Palatina, Orto Botanico, Giardino Bardini, Palazzo Strozzi, Cappelle Medicee, Museo Nazionale del Bargello, Le Rampe, Museo dell'Opera del Duomo, oltre a visite alla Collezione d’arte della Fondazione CR Firenze.

I risultati ottenuti dal progetto nel 2021 sono stati uno stimolo per riproporre anche quest’anno una nuova edizione dell’iniziativa: 1.822 fiorentini hanno partecipato alle visite guidate proposte, di cui circa 800, appartenenti a categorie fragili: famiglie a basso reddito, persone sole e anziani, immigrati di prima e seconda generazione con problemi di inclusione sociale, richiedenti asilo, minori con disabilità e problemi di apprendimento, adulti con problemi di salute mentale. Secondo un campione di questionari che furono sottoposti ai partecipanti, la metà di essi ha affermato che, grazie all’iniziativa, ha potuto visitare per la prima volta i luoghi oggetto dei tour, mentre l’84% ha dichiarato che la visita ai musei lo ha stimolato a partecipare ad altre attività culturali simili.

“La grande partecipazione all’iniziativa dello scorso anno da parte delle famiglie e dei soggetti più fragili delle periferie fiorentine – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – ha confermato la loro voglia di partecipare all’offerta culturale cittadina per poter godere dell’arte e delle bellezze di Firenze. Per rispondere a questo bisogno abbiamo deciso di rinnovare ‘Passeggiate Fiorentine’ come strumento concreto per avvicinare le famiglie fiorentine all’arte, abbattendo l’ostacolo economico che in molti casi è determinante nell’allontanamento dai luoghi della cultura. Con convinzione portiamo avanti il nostro impegno affinché l’arte sia davvero un bene di tutti e che tutti possano godere dei benefici generati da chi ne entra in contatto”.

“Siamo felici di essere nuovamente parte attiva delle Passeggiate Fiorentine – aggiunge Francesco Potestio, Presidente Provinciale Acli Firenze -. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione preziosa per moltissime persone e famiglie di vivere la città scoprendone i tesori artistici. I partecipanti hanno espresso sentimenti di meraviglia, stupore e grande soddisfazione. Per la nostra associazione le Passeggiate Fiorentine sono anche un'opportunità di rinsaldare legami collaborativi e rendere più concreto l'impatto della nostra azione di contrasto all'esclusione sociale nel territorio”.

"Siamo molto felici di rinnovare per il secondo anno questa collaborazione e ringraziamo la Fondazione CR Firenze per averci coinvolto - dichiara la presidente di Arci Firenze Marzia Frediani-. Dopo la splendida esperienza dello scorso anno, che rappresentò in qualche modo per molti dei nostri Circoli e Case del Popolo un modo per ripartire dopo le chiusure imposte dalla pandemia, nel nome della cultura e coinvolgendo in primis i soggetti più fragili del territorio, non possiamo che accogliere nuovamente questa opportunità con entusiasmo. In piena coerenza con la nostra natura, dopo le oltre 500 persone coinvolte nella passata edizione, ci rivolgeremo anche questa volta a centinaia di famiglie e soggetti più deboli della società dando loro l'opportunità di accedere a percorsi culturali e museali che generalmente avrebbero difficoltà a raggiungere".

Il servizio di visite guidate sarà gratuito su prenotazione, per gruppi con posti limitati, tutti i sabati e le domeniche. Una parte delle visite è riservata alle categorie fragili individuate da Arci Firenze e Acli Firenze all’interno della Città Metropolitana di Firenze, mentre per le restanti visite i soci ACLI e ARCI avranno dei posti riservati con priorità di prenotazione. Prenotazione obbligatoria da effettuare telefonicamente allo 055 6146853 (lun-ven ore 9-13/14-18).