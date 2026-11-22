Una chiave per raccontare il valore di ciò che rischiamo di perdere, ma soprattutto per aprire una nuova e più stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali. È questo il senso della Giornata delle Chiavi, che si tiene lunedì 16 novembre 2026 ed è stata indetta in tutta Italia da Confcommercio a sostegno del commercio di vicinato.

Nell’occasione, la Confcommercio fiorentina incontrerà la sindaca Sara Funaro per consegnarle simbolicamente le chiavi dei negozi costretti a chiudere in questi anni, ma soprattutto per presentare a lei e alla sua Giunta un documento di intenti con proposte utili a valorizzare e proteggere le attività commerciali.

“L'iniziativa nasce a livello nazionale per richiamare l'attenzione sul problema della desertificazione commerciale, che non riguarda soltanto il mondo delle imprese, ma il futuro stesso delle nostre città”, spiega il direttore generale della Confcommercio di Firenze e Arezzo Franco Marinoni, che incontrerà la Sindaca con il presidente Aldo Cursano, “ogni attività che chiude, infatti, lascia un vuoto che va ben oltre quello di una vetrina spenta. Vengono meno servizi di prossimità, occasioni di incontro, relazioni, presidio del territorio e un pezzo dell'identità dei quartieri. A Firenze, come in tante altre realtà italiane, contrastare questo fenomeno significa affrontare una sfida collettiva, che richiede visione, responsabilità e un'alleanza concreta tra istituzioni e mondo economico”.

È proprio questo il senso del documento che la Confcommercio fiorentina sottoporrà alla sindaca Funaro: “non una semplice richiesta di attenzione, né tantomeno un inutile cahiers de doléance, ma una proposta per passare dalle parole ai fatti, costruendo un metodo di lavoro condiviso e individuando azioni concrete per sostenere le attività di vicinato e rafforzare la vitalità economica e sociale della città”, prosegue Marinoni.

L'obiettivo è avviare un confronto strutturato che metta a sistema le competenze dell'Amministrazione comunale e la conoscenza del tessuto economico da parte di Confcommercio, nella consapevolezza che le imprese di prossimità non sono soltanto attività economiche, ma una vera e propria infrastruttura civica, fondamentale per rendere i quartieri vivi, attrattivi e sicuri. “In questo percorso tutti i Comuni possono diventare nostri alleati”, sottolinea il direttore della Confcommercio Firenze-Arezzo, “e anche se il 16 novembre concentreremo la nostra azione simbolica nel Comune capoluogo, siamo comunque in costante contatto con tutte le Amministrazioni territoriali della provincia”.

“La chiave che consegneremo alla sindaca è un simbolo, ma il nostro obiettivo va ben oltre il gesto simbolico”, aggiunge il presidente della Confcommercio fiorentina Aldo Cursano, “vogliamo che questa giornata rappresenti l'inizio di un percorso concreto e più stretto di collaborazione, perché la desertificazione commerciale non è un problema che riguarda soltanto chi fa impresa: riguarda tutti i cittadini e il modello di città che vogliamo costruire. Difendere i negozi di vicinato significa difendere la qualità della vita, la sicurezza, le relazioni e l'identità dei nostri quartieri. Per questo chiediamo alle istituzioni di lavorare insieme a noi, trasformando la consapevolezza del problema in azioni capaci di produrre risultati”.

Secondo l’ultima indagine di Confcommercio sulla demografia d’impresa, il centro storico di Firenze tra il 2012 e il 2025 ha perso circa 300 negozi su strada (da 1.753 unità a 1.460). Una flessione che si riscontra anche nel resto della città e del territorio comunale, dove gli esercizi commerciali sono scesi di circa settecento unità (da 3.256 a 2.566) nello stesso arco temporale. Le chiusure interessano in particolare alcune categorie come abbigliamento e calzature, libri e giocattoli, edicole, mobili e ferramenta. Comparti che più di altri sono stati travolti dalla concorrenza dell’online e dai cambiamenti negli stili di acquisto e di consumo.

“La Giornata delle Chiavi – precisa Marinoni – non vuole essere una commemorazione delle imprese costrette ad abbassare per sempre le serrande, ma uno stimolo per riaprire una prospettiva sul futuro del commercio e della città”.