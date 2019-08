Già domani l’appuntamento con le Stelle

Musica, degustazioni, passeggiate e osservazione del cielo, anche sabato e domenica, in una formula rinnovata e più attenta al territorio e alle sue eccellenze

Si sa, osservare le stelle cadenti nelle calde notti estive è una delle attività più amate ad agosto e tutti conoscono la romanticissima notte di San Lorenzo, anche se la pioggia meteorica delle Perseidi è visibile da fine luglio fino al 20 agosto, raggiungendo il suo apice tra il 12 e il 13 agosto.

Tre sere dedicate alle Stelle Cadenti al Parco d’Arte Pazzagli, uno dei più importanti Parchi di Arte Contemporanea della Toscana, nel quale sono presenti oltre 200 sculture del Maestro Enzo Pazzagli. I visitatori potranno portare un plaid per sdraiarsi sull’erba ad osservare le stelle. E chi lo desidera potrà fare un picnic serale nel Parco portando le proprie vivande. Il Parco sarà aperto il venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 24. Inoltre ci saranno visite guidate alle ore 19,30 e 22,30. Laboratori artistici dalle ore 18 alle 20,30. Ogni bambino potrà portare a casa le sue creazioni. Inoltre sabato 10 agosto il CINEFORUM sarà dedicato alle stelle cadenti con il film "STARDUST", fantasy con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Charlie Cox e Sienna Miller. Inizio della proiezione alle ore 21,30. Durante la serata sarà possibile passeggiare fra le opere d’arte, attraverso prospettive e suggestioni create dall’illuminazione del tramonto e notturna. Ed è aperto il punto snack bar per sorseggiare drink biologici o tradizionali in relax. Per l’ingresso al Parco è richiesto un contributo minimo di 5€ a persona a sostegno delle spese di manutenzione del Parco e di organizzazione. Ingresso gratuito per bambini sotto 2 anni e persone diversamente abili.

Una serata davvero magica: cena sotto la volta celeste, grande musica da film e poi osservazione delle stelle dalla terrazza del Centro visite della Riserva dell’Acquerino. L’appuntamento è a Cantagallo, la sera di domani, venerdì 9 agosto, con la seconda edizione della Stagione delle stelle. Si comincia alle 19 con Stelle a tavola, cena astrale con i piatti di Beatrice. Per partecipare occorre prenotare chiamando il numero 338 6172364 o inviando una mail a info@rifugiocave.it. Alle 21 c’è il concerto dell’Ensemble Bisentium, in programma la grande musica da film: dal Rota a Piovani, da Gershwin a Morricone, da Joplin a Williams con le colonne sonore di C’era una volta il west, Mission, Nuovo cinema Paradiso, La vita è bella, Il padrino, Un americano a Parigi, La stangata , Harry Potter. Primo violino Daniele Iannaccone, secondo violino Nadia Palmucci, alla viola Lorenzo Falconi, al violoncello Filippo Burchietti. L’emozione continua: alle 22,30 è prevista l’osservazione della volta celeste dalla terrazza del Centro visite con coperte, cuscini e naso all’insù. L’iniziativa è promossa dal Comune con il patrocinio della Regione, insieme a Legambiente e Associazione Giulio Gabbiani. Contribuiscono Estra, Consiag e Publiacqua.

Camminare nel folto del bosco in un pomeriggio d’estate, ascoltarne i rumori, respirarne gli odori, fin quando si leva la notte. Torna ‘La Foresta delle Stelle: la notte di San Lorenzo lungo la via Francigena”, la camminata notturna organizzata per la serata del 9 agosto dal Comune di Castelfranco di Sotto (in provincia di Pisa) e il Consorzio Forestale delle Cerbaie. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è organizzata in collaborazione e con il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con l’associazione europea Via Francigena. Il percorso è di circaotto8 chilometri, e durante la camminata, aperta a tutti, non mancheranno informazioni e coinvolgimento dei partecipanti. Non sono richieste doti fisiche particolari né attrezzatura da trekking. Bastano scarpe da ginnastica e la voglia di staccare dalla ruotine e godersi le bellezze delle Cerbaie. Per ogni informazione info@consorzioforestaledellecerbaie.it

Proseguirà fino all’11 agosto Calici di Stelle, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana. Dopo il successo di presenze dei primi giorni, con l’inaugurazione lo scorso 2 agosto, nelle aziende socie di MTV Toscana c’è ancora tempo per vivere l’emozione dello sbarco sulla luna, tema a cui è dedicata questa particolare edizione dell’evento legato appunto alle degustazioni di vino guardando la volta celeste. Calici di stelle e un brindisi al chiaro di “Luna”. La Luna e le stelle cadenti potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento. Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 21 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. Gli appuntamenti di Calici di Stelle sono inseriti nel calendario annuale delle “astro iniziative” promosse da UAI: le degustazioni saranno infatti affiancate da “Le notti delle stelle”, organizzate per permettere l’osservazione degli astri celesti e dei fenomeni astronomici che caratterizzano i diversi periodi dell’anno. Saranno inoltre molte le cantine che organizzeranno eventi diurni, aspettando il tramonto con degustazioni, tour in cantina e tante altre esperienze da poter vivere visitando le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana.

A Rapolano Terme l’appuntamento con Calici di Stelle è in programma domani, venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 21,con una nuova formula che animerà le piazze del centro storico e altri spazi con musica, degustazioni e osservazioni di pianeti e stelle. Per la prima volta, inoltre, sarà aperta al pubblico “Casa Pulselli” dove, all’inizio del 1900, abitò Edoardo Pulselli, cittadino rapolanese che permise a Rapolano di essere tra i primi Comuni italiani ad avere l'illuminazione ad acetilene grazie ai suoi studi. La serata sarà arricchita dalle proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie, azienda con sede a Rapolano Terme ed eccellenza nel settore aereospaziale a livello italiano e internazionale. L’evento prenderà il via da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e assaggiare vini bianchi e rosati e piatti con prodotti locali accompagnati dalla musica del gruppo Carbonara Blues. In Piazza dei Monaci, invece, lo stand delle degustazioni vedrà protagonisti tre spumanti, affiancati dalla musica del gruppo Alìpio Carvalho Neto, mentre in Piazza del Castellare ci saranno vini rossi e il gruppo Sorgente Musicale. Nei giardini pubblici in Piazza della Repubblica sarà possibile osservare pianeti e stelle guidati dal Gruppo Astrofili Amici di Rapolano, mentre il Centro culturale “La Piana”, in zona Monaci, ospiterà le proiezioni dell’Agenzia Aerospazio Tecnologie.

Sabato 10 agosto Calici di Stelle animerà Castellina in Chianti con un ricco programma di eventi che prenderanno il via alle ore 15 con il mercato di artigianato e prodotti tipici in via delle Volte, mentre alle ore 17 inizieranno le degustazioni di street food preparato dai ristoranti locali e dei vini Chianti Classico con i banchi d’assaggio collettivi organizzati dai produttori dell’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti e la partecipazione dei sommelier della Delegazione A.I.S.Siena. Dalle ore 17, in Piazza del Comune, adulti e bambini potranno divertirsi con “Gioca la piazza”, dove saranno allestiti 30 giochi di legno e dalle ore 18 le vie del centro saranno animate anche da musica itinerante. Mercato e degustazioni andranno avanti fino a mezzanotte e dalle ore 21 a mezzanotte sarà possibile visitare gratuitamente anche il Museo Archeologico del Chianti Senese e la terrazza della torre medievale. Lungo il camminamento esterno di via delle Volte, a partire dalle ore 21.30, sarà possibile osservare anche le stelle sotto la guida dell’Unione Astrofili Senesi, mentre in Piazza del Comune, ancora alle ore 21.30, ci sarà lo spettacolo di magia e illusionismo “Uno per tutti”.

Sabato 10 agosto la Fattoria dei Barbi festeggia la Notte di San Lorenzo con una notte bianca sotto le stelle piena di emozioni e magia. In occasione dell’evento annuale Calici di Stelle del Movimento Turismo del Vino, la storica fattoria di Montalcino organizza una notte ‘speciale’ all’insegna di una suggestiva cena incantata monocolore, dal dress code al menù, candele e atmosfera, musica, immancabili calici di vini della Fattoria dei Barbi e visite itineranti speciali a lume di candela sia della Cantina Storica che del Museo del Brunello. Inoltre per gli appassionati di shopping, anche il punto vendita rimarrà aperto fino a tarda notte. La Notte Bianca sotto le Stelle avrà inizio alle 20:30 presso la Fattoria dei Barbi - in Loc. Podernovi 170 a Montalcino (SI) - con un aperitivo e a seguire cena, entrambi monocolori,che si svolgeranno in un’atmosfera incantata adeguatamente realizzata per l’occasione; la serata continuerà poi con visite guidate a lume di candele alle Cantine e al Museo del Brunello, chiacchiere sotto le stelle, sorprese per tutti e per chi vorrà shopping e musica di sottofondo per esprimere i desideri più segreti guardando le stelle cadenti. Dress code? Total white, naturalmente. La prenotazione è obbligatoria. Ticket di ingresso: 40 euro. Il ticket di ingresso include aperitivo e cena seduta, composta da 4 portate compreso il dolce e calici di vino in abbinamento, visite guidate e quanto disponibile durante l'evento.

Domenica 11 agosto, Calici di Stelle tornerà ad animare Castellina in Chianti con il mercato di artigianato e prodotti tipici in via delle Volte, dalle ore 10 fino a mezzanotte, e le degustazioni di street food e vini, dalle 17 fino a mezzanotte, mentre la musica invaderà il centro storico dalle ore 18. Dalle ore 21.30, inoltre, sarà possibile osservare ancora le stelle lungo il camminamento esterno di via delle Volte con l’Unione Astrofili Senesi.