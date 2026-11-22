Furti e tentativi di furto in abitazione tornano a far paura in città. Negli ultimi giorni, in diversi quartieri fiorentini, si sono moltiplicate le segnalazioni di residenti che raccontano di notti insonni, porte forzate, chiavi sparite e cani che abbaiano nel cuore della notte. Un fenomeno che, a sentire chi vive nei quartieri più colpiti, sembra non dare tregua.

In alcune aree della città gli episodi restano, per ora, più contenuti. Ma il clima è lo stesso: paura, rabbia e la sensazione di non essere più sicuri nemmeno in casa propria.

È il caso del Galluzzo, dove nella notte tra mercoledì e giovedì sono state segnalate nel gruppo Facebook Sei del Galluzzo se... due situazioni.

La prima in via Volterrana, dopo il capolinea dell'autobus, dove qualcuno avrebbe tentato di entrare in un'abitazione, lato strada, senza riuscirci.

La seconda in via de' Giandonati, davanti alla Misericordia, dove intorno alle 2,20 ignoti sarebbero entrati in casa prelevando soltanto le chiavi dell'auto. A scongiurare conseguenze peggiori, secondo il racconto del residente, è stato l'abbaiare insistente dei cani. In entrambi i casi è stata fatta denuncia ai carabinieri.

Le segnalazioni, anche se di lieve entità, si inseriscono in un quadro più ampio che preoccupa tutta Firenze.

Proprio per questo le forze dell'ordine invitano i cittadini a denunciare sempre, anche i tentativi andati a vuoto, e a segnalare immediatamente al 112 qualsiasi movimento sospetto, senza intervenire direttamente.Chiudere bene porte e finestre, non lasciare chiavi e oggetti di valore vicino all'ingresso e tenere accese le luci esterne restano le prime regole di prevenzione.