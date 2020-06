Four Seasons Hotel Firenze riaprirà le sue porte venerdì 19 giugno

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

Tra le novità il Brunch a domicilio e la possibilità di organizzare cene private nel parco secolare

L’Urban Resort, immerso in 4.5 ettari di parco secolare, vera e propria oasi di pace nel cuore di Firenze, è la location ideale per una cena o un pranzo estivo all’aperto, grazie agli ampi spazi del giardino, che permettono l’assoluto rispetto della distanza interpersonale, senza incidere sul servizio e sull’esperienza Four Seasons.

A partire dal 19 giugno sarà possibile fare la prima colazione, pranzare o cenare presso l’Atrium Bar e le sue terrazze, con vista mozzafiato sul giardino. A disposizione degli ospiti e dei fiorentini, dalle 9 a mezzanotte, anche tè pomeridiani e aperitivi accompagnati dagli iconici cocktail dell’Atrium Bar, così come speciali proposte per colazioni di lavoro. Nel menù serale, oltre ad alcuni dei piatti signature del Palagio, saranno disponibili anche le pizze, grazie alla rinnovata collaborazione con Romualdo Rizzuti, bistecca, e nel fine settimana, specialità di sushi. Per chi ricerca l’esperienza stellata del Palagio, ogni sera a disposizione un esclusivo tavolo con uno speciale menù degustazione pensato dallo Chef Vito Mollica.

Chi preferisce gustare le prelibatezze dell’iconico Brunch direttamente a casa propria, Four Seasons Hotel Firenze per la prima volta presenta una grande novità: il Brunch a casa tua. A partire dal 27 giugno, per ricreare in tutto e per tutto l’esperienza dell’ormai famoso Brunch domenicale, è stato creato un pacchetto di 60 euro per persona (ordine minimo a partire da due persone), che comprende una sontuosa selezione di piatti dolci e salati, freddi e caldi, a disposizione degli ospiti, su un menù che cambierà settimanalmente e permetterà di scegliere la selezione preferita. Si potrà poi scegliere di recarsi direttamente in Hotel per ritirare il Brunch, oppure di riceverlo comodamente a casa propria (nell’area di Firenze). Inoltre, sarà possibile accompagnare il brunch a bottiglie d’eccezione, selezionate dal team di Sommelier della proprietà, per ricreare in tutto e per tutto l’esperienza del brunch stellato. Il Brunch a casa tua sarà disponibile nel fine settimana, e basterà effettuare il proprio ordine contattando l’hotel entro le 13h00 del giorno precedente alla consegna. Per maggiori informazioni: www.ilpalagioristorante.it.

Per un’esperienza ancora più speciale, Four Seasons Hotel Firenze vanta numerose location esclusive dove organizzare una cena indimenticabile, accompagnati dal proprio partner, dalla propria famiglia, dai propri amici o colleghi: si potrà scegliere tra una cena sotto il secolare Faggio Pendulo, uno degli alberi più antichi del giardino, all’esperienza sulla terrazza panoramica della proprietà, da cui si gode una vista mozzafiato di Firenze, e ancora alla Cappella privata del Palazzo, interamente decorata di affreschi Rinascimentali. Si potrà scegliere le specialità preferite tra le proposte dello Chef Vito Mollica, e personalizzare il menù per una cena indimenticabile. In alternativa, il parco offre la location ideale dove organizzare un rilassante picnic, per gustare le delizie preparate nella privacy dell’area del giardino preferita.

Four Seasons ha iniziato una importante collaborazione con la Johns Hopkins Medicine International, Lead with Care, per implementare i protocolli di sicurezza. Per maggiori informazioni, cliccare qui. Durante questi mesi di chiusura, il team di Four Seasons Hotel Firenze ha lavorato incessantemente per creare tutte le condizioni per una riapertura in totale sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale, implementando ulteriormente le procedure di pulizia, aerazione e gestione di cibi e bevande, attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e con l’adozione di uno speciale protocollo di sicurezza a cui tutto lo staff è stato formato. Lo staff sarà in ogni momento dotato di mascherine di protezione, e si chiede agli ospiti di indossarle in tutti gli spostamenti che effettueranno all’interno della proprietà, lavando frequentemente le mani e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

- Le foto della gallery sono state scattate prima dell'emergenza COVID-19 -