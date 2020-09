Food Festival, dal 10 al 13 settembre, a Castelfiorentino

Street food, Live music, mostra canina e tante altre iniziative in Piazza Gramsci (ingresso libero)

Il Food Festival scalda i motori, anzi i fornelli! Da giovedì 10 a domenica 13 settembre Castelfiorentino ospiterà quattro serate all’insegna dello street food, della buona musica (rigorosamente dal vivo) e tante altre iniziative che si alterneranno ogni sera per arricchire il festival con qualcosa di diverso. Organizzato da Pro Loco con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, il Food Festival è alla sua 1° edizione e si svolgerà in Piazza Gramsci (dalle ore 18.00 in poi), dove saranno allestiti i vari stand gastronomici e si terranno in serata diversi concerti “live”, tribute band, a ingresso gratuito. In occasione del festival, infine, il CCN “Tre Piazze” ha deciso di prolungare “Lo Sbaracco” anche nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 (fino alle ore 20.00) e di tenere i negozi aperti nel dopocena (sempre venerdì e sabato)



Su il sipario a partire da Giovedì 10 settembre, quando la piazza si trasformerà in un enorme spazio dedicato allo “Street food” con tante delizie da consumare al volo oppure sui tavolini all’aperto, anche all’ora di cena, spaziando tra carne alla brace, paella, friggitoria, cibo giapponese e thailandese, prodotti da forno e patate fritte, pesce e.. tanta birra. Allo scopo di soddisfare tutte le esigenze, sarà allestito anche uno stand “Vegan food” a disposizione dei vegetariani e dei vegani. Ci sarà inoltre lo stand del gelato tailandese, crepes, zucchero filato, dolci e caffetteria.



Alle 21.30 il primo concerto in cartellone con i “Dream Floyd”, band molto conosciuta in Valdelsa, i quali si esibiranno nel loro repertorio “Tribute Band Pink Floyd”. Nel corso della serata, è in programma anche la presentazione della nuova SSC Castelfiorentino.



Venerdì 11 settembre – unitamente allo street food – concerto del gruppo musicale “La Ciurma” (ore 21.30)

per un “Tribute Vasco Rossi” davvero imperdibile.



Sabato 12 settembre (dalle ore 16.30) un pomeriggio dedicato agli amici a 4 zampe con la “mostra canina”. A seguire, gli stand gastronomici che si sono prima ricordati (“street food”), e – in serata (ore 20.00) – salirà sul palco un artista di Castelfiorentino: Danu, al quale seguirà il concerto della “Jova Band” con un “Tribute Jovanotti”.



Domenica 13 settembre, infine, oltre agli spazi dedicati allo “street food”, una iniziativa pensata per i bambini: lo spettacolo di Burattini dedicato a “Pinocchio. L’avventura” (inizio ore 18.30) a cura del Teatro delle dodici lune di Italo Pecoretti. Conclusione nel dopocena con l’ultimo concerto da parte di Diego Esposito, artista che vive attualmente a Milano ma i cui familiari sono di Castelfiorentino.



“La fine dell’estate ci regala un periodo particolarmente ricco di eventi – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – che sono importanti per dare un forte segnale di ripresa alla vita sociale della nostra comunità e nel contempo rilanciare il centro storico e il tessuto commerciale di Castelfiorentino. Come ho già avuto modo di ricordare per altre iniziative, è fondamentale ricominciare a vivere una vita normale in modo responsabile, rispettando tutte le misure di prevenzione che sono richieste per evitare nuovi contagi. Questa prima edizione del “Food Festival”, organizzata dalla Pro Loco, è il risultato soprattutto dell’impegno e della passione di tre giovani castellani, come Emanuele Mazzoni, Enrico Ticciati, Luca Canaj, che hanno già organizzato lo scorso anno la “Festa della birra”, e che ringrazio in modo affettuoso a nome di tutti i cittadini”.



Il Food Festival è organizzato con il contributo e in collaborazione con Banca Cambiano 1884, Autospurgo Valdelsa, Pro Loco, CCN e Zelo Agency. Per ulteriori informazioni: 349.5923372