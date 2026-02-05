Firenze ricorda Lando Conti

Lunedì 9 febbraio, dalle ore 10:30 alle 13:00, a Palazzo Vecchio, nella prestigiosa Sala D’Arme, avrà luogo un convegno dedicato alla figura di Lando Conti, l’ex sindaco di Firenze, ucciso 40 anni fa barbaramente dalle Brigate Rosse. Organizzato dall' Associazione Generale Cooperative Italiane, in collaborazione con il Comune di Firenze, l’evento intende commemorare il Sindaco del sorriso, nonché presidente di AGCI, Lando Conti, attraverso la testimonianza di importanti rappresentanti politico istituzionali, docenti, storici e giornalisti ripercorrendo la storia tragica e oscura del nostro Paese caratterizzata dalla stagione dello stragismo.

Nel quarantesimo anniversario dell’uccisione se ne parlerà anche il 10 febbraio alle 19:00 alle Giubbe Rosse in piazza della Repubblica in una iniziativa promossa dal Caffè Letterario e da sfogliamo.eu. Della figura umana e politica e del clima di quegli anni ne parleranno il figlio Lorenzo, uno degli amici più cari, Armando Niccolai, lo scrittore Massimo Nardini in una conferenza moderata da Stefano Bisi.