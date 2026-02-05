STS Deloitte a Firenze per presentare le novità tributarie e fiscali

Lo Studio Tributario e Societario Deloitte, incontra le aziende e i professionisti della Toscana l’11 febbraio a Firenze. Si rinnova l’appuntamento annuale per analizzare le più recenti evoluzioni normative e le principali tematiche fiscali di attualità e rispondere alle esigenze del territorio. Tra i principali temi ci confronteremo sull’impatto nei bilanci e nelle strategie aziendali dell’applicazione dei nuovi dazi e degli effetti dei recenti accordi con i paesi dell’America latina e dell’India; inoltre, si analizzeranno per le società produttrici di beni strumentali i riflessi economici delle agevolazioni fiscali relative a investimenti in beni strumentali prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati SEE.

Presente a Firenze con uno dei suoi 15 uffici, STS Deloitte ha riscontrato sul territorio una crescente domanda di approfondimento sulle novità in materia tributaria e fiscale, derivante dall’esigenza di aziende e professionisti locali di avere un quadro chiaro e completo per definire strategie di business e cogliere opportunità.

L’evento, che si tiene mercoledì 11 febbraio 2026 dalle ore 9.30 (con inizio registrazione alle ore 9.00) alle 13.30 presso l’Hotel Garden Inn, in Via Sandro Pertini 2/9, vede il coinvolgimento dei professionisti dell’ufficio di Firenze e di altre sedi di STS Deloitte insieme a rappresentanti di primarie istituzioni e aziende locali.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati aspetti rilevanti quali le modifiche al trattamento tributario del reddito d’impresa e delle operazioni straordinarie, l’evoluzione della normativa fiscale internazionale c.d. “Pillar 2”, gli incentivi fiscali legati all’innovazione e alla transizione tecnologica, nonché le nuove sfide nella gestione della mobilità aziendale e le tendenze in materia di imposta sul valore aggiunto. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alle novità in ambito doganale, con focus su dazi, controlli, compliance e transfer pricing.

L’appuntamento di Firenze rientra in un ciclo di 11 incontri organizzati nelle principali città d’Italia nel corso dei quali STS Deloitte presenta, attraverso professionisti radicati e riconosciuti nei territori di riferimento, l’ampia gamma di servizi fiscali e societari a disposizione di aziende e professionisti.

Grazie a un consolidato presidio sul territorio nazionale con 15 uffici e oltre 1000 professionisti, STS Deloitte è un interlocutore di riferimento per imprese e professionisti che ricercano un servizio globale di assistenza e consulenza fiscale, societaria e contabile.

Il programma completo del ciclo di incontri “Novità Tributarie 2025-2026” sarà reso disponibile alla seguente pagina: Novità Tributarie 2025 2026