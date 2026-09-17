Firenze: lutto in Medicina, morto il professor Carlo Maria Rotella

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si stringe con profondo cordoglio ai familiari del professor Carlo Maria Rotella, già docente di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Firenze e a lungo impegnato nelle strutture dell'Azienda.

Nato a Firenze nel 1948, ha dedicato la sua carriera alla ricerca e alla clinica in ambito endocrinologico, spaziando dalla patologia tiroidea al diabete, fino a diventare uno dei principali punti di riferimento in Italia per lo studio e la cura dell'obesità.

È stato inoltre direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e ha organizzato i primi ambulatori per il diabete dell'Endocrinologia fiorentina.L'Azienda Careggi esprime la propria vicinanza alla famiglia e profonda gratitudine per l'importante contributo dato alla ricerca scientifica e all'attività clinica.

Anche la SIO ricorda commossa il Prof. Carlo Maria Rotella.La Società Italiana dell’Obesità "apprende con profondo cordoglio la scomparsa del Prof. Carlo Maria Rotella, già Presidente della SIO e figura di grande rilievo della medicina e della ricerca italiana nel campo dell’endocrinologia, del metabolismo e dell’obesità.Nel corso della sua lunga attività accademica e scientifica, il Prof. Rotella ha contribuito in maniera significativa alla crescita delle conoscenze sull’obesità e sulle malattie metaboliche, accompagnando con autorevolezza lo sviluppo di una disciplina che, nel corso degli anni, ha profondamente modificato il proprio ruolo nella medicina moderna.Alla Società Italiana dell’Obesità ha dedicato competenza, passione e impegno, contribuendo alla sua crescita scientifica e culturale e ricoprendone la Presidenza.

Il suo nome appartiene alla storia della SIO e a quella generazione di studiosi che ha contribuito ad affermare nel nostro Paese una moderna visione dell’obesità come malattia complessa e meritevole di specifica attenzione clinica, scientifica e sociale.Ma, accanto al valore dello studioso e del docente, quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui ne ricorderanno la presenza nella nostra comunità scientifica, il confronto sempre appassionato e il contributo offerto alla formazione di generazioni di medici e ricercatori.La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutta la comunità scientifica italiana e, in modo particolare, per la nostra Società.A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci della Società Italiana dell’Obesità, esprimo alla famiglia, agli allievi e ai colleghi del Prof.

Rotella la nostra più sincera e affettuosa vicinanza", conclude Silvio Buscemi PresidenteSocietà Italiana dell’Obesità – SIO.