Firenze scottata dalla crisi termica

Camminare per le strade di Firenze in questi giorni significa scontrarsi con un "muro di calore" che è il risultato di decenni di scelte urbanistiche. Non siamo di fronte a una semplice fatalità climatica, bensì all'inerzia di un sistema che ha privilegiato la pietra e il cemento rispetto alla resilienza biologica. Questa ondata estrema è il conto che la realtà presenta a una politica che ha ignorato gli avvertimenti degli esperti, trasformando la culla del Rinascimento in una trappola termica dove il disagio bioclimatico è diventato la norma, non l'eccezione.

Il caso di Piazza del Carmine è l’emblema del grado di lungimiranza della burocrazia. Già nel dicembre 2016, l'Unità di Ricerca della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze presentò un piano di riqualificazione. Era un esempio di percorso partecipato con i cittadini dell'Oltrarno. L'obiettivo: salvare la piazza dal destino di parcheggio interrato e restituirla alla socialità.

Tuttavia, la visione degli studiosi si scontrava con la rigidità delle istituzioni. Il progetto originale prevedeva la piantumazione di alberi per coprire i due terzi dell'area e un sistema di giochi d'acqua per abbattere attivamente la temperatura. Comune e Soprintendenza decisero di mutilare questa visione: l'acqua fu bocciata e gli alberi ridotti a pochi esemplari simbolici nella zona sud. Oggi, mentre la pietra della piazza irradia calore fino a tarda notte, l’ironia amara è che le soluzioni per evitare questo inferno erano già pronte e approvate dai cittadini dieci anni fa.

"Quanta poca lungimiranza da parte del Comune o meglio quanta ignoranza nella capacità di leggere e prevedere i fenomeni e le migliori risposte per tempo. Vorranno mettere subito in atto quelle idee e quelle proposte che erano già pronte da 10 anni? Il progetto già ce l’hanno..." spiega oggi l'architetto Alberto Di Cintio.

I dati tecnici non lasciano spazio a interpretazioni rassicuranti. Firenze sta vivendo una condizione di "codice rosso" strutturale, confermata da 10 giorni consecutivi di allerta massima. Il problema non è solo il picco pomeridiano, ma la persistenza del calore: i materiali urbani non riescono più a smaltire l'energia accumulata, rendendo le notti fiorentine un'estensione del forno diurno. Le rilevazioni delle stazioni meteorologiche dipingono un quadro di emergenza sanitaria:

Picchi di calore: Ieri sono stati raggiunti i 40,3°C alla stazione dell'Orto Botanico, seguiti dai 39,8°C del Giardino di Boboli e i 38,3°C di Firenze Università.

Ieri sono stati raggiunti i 40,3°C alla stazione dell'Orto Botanico, seguiti dai 39,8°C del e i 38,3°C di Firenze Università. Notti tropicali: Le minime non scendono sotto soglie critiche, oscillando tra i 22,6°C e i 24,2°C (Orto Botanico), impedendo il recupero fisico dell'organismo.

Le minime non scendono sotto soglie critiche, oscillando tra i 22,6°C e i 24,2°C (Orto Botanico), impedendo il recupero fisico dell'organismo. Percezione termica: Il bollettino del Ministero della Salute indica una temperatura percepita costante tra i 38°C e i 39°C.

Questo scenario configura un "disagio bioclimatico" che non minaccia solo i soggetti fragili, ma mette a rischio l'intera popolazione. Quando il termometro segna 36°C già alle 11 del mattino, la città smette di essere uno spazio pubblico e diventa un ambiente ostile alla vita.

Mentre il centro storico assume l'aspetto di un deserto di pietra nelle ore di punta, le strade sono solcate dai rider, costretti a sfrecciare su asfalto rovente per garantire le consegne. Qui emerge una discrepanza normativa che assume i contorni dell’ingiustizia sociale. L’Ordinanza n. 2/2026 della Regione Toscana protegge settori come l’edilizia, l’agricoltura e il florovivaismo dal lavoro nelle ore più calde, ma ignora completamente chi lavora su due ruote.

Città come Bologna, Roma, Torino e Bari hanno già adottato divieti vincolanti basati sulla piattaforma scientifica Worklimate (INAIL-CNR), che certifica oggettivamente i livelli di rischio termico. A Firenze, invece, la tutela della salute è ancora in gran parte delegata alla "buona volontà" delle piattaforme digitali. È un paradosso inaccettabile: lo Stato possiede gli strumenti scientifici per mappare il rischio, ma l'amministrazione locale esita a trasformarli in atti vincolanti.

"La tutela dei rider non può dipendere dalla buona volontà delle piattaforme. Serve un atto chiaro, immediato e vincolante... nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra la propria salute e il reddito." dichiara la consigliera comunale Cecilia Del Re.

La crisi attuale è il risultato di una miopia amministrativa che ha ignorato la scienza urbanistica. La domanda che cittadini e istituzioni devono porsi è brutale nella sua semplicità: quanto sangue e quanto disagio sono necessari prima che i progetti di raffrescamento urbano, come quello del 2016 per Piazza del Carmine, vengano finalmente tolti dai cassetti? La protezione dal calore estremo non può più essere considerata un lusso o una raccomandazione, ma deve diventare un diritto effettivo, prima che la prossima emergenza ci trovi, ancora una volta, colpevolmente impreparati.