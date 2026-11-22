❄️ Neve in Città Metropolitana di Firenze: torna il 15 novembre l'obbligo di dotazioni invernali

Abbiamo visto i primi fiocchi di neve della stagione 2026 nell’area metropolitana di Firenze la domenica di Tutti i Santi, con le nevicate al passo della Consuma in particolare sulla Sr 70. Episodi destinati a ripetersi ovviamente durante la stagione invernale, durante la quale, ricordiamo, vige l’obbligo di dotazioni invernali o catene a bordo sull’intero tracciato della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, sulle strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze e sulle strade statali e raccordi in gestione Anas in Toscana.

L’obbligo, che tornerà dal 15 novembre, interesserà anche la rete autostradale. Ecco il tutorial realizzato con la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze.

Video Florence TV Città metropolitana di Firenze