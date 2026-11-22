La "Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate" rappresenta da sempre un pilastro del calendario civile italiano, un momento dedicato alla coesione patriottica e al ricordo istituzionale. Tuttavia, la ricorrenza del 4 novembre 2026 va andata ben oltre il consueto cerimoniale di Stato, trasformandosi in un prisma complesso e sfaccettato della contemporaneità. Più che una formale celebrazione del passato, questa data si rivela un crocevia drammatico e vivo: un punto di incontro tra dolorosi fatti di cronaca internazionale, straordinarie aperture del patrimonio storico-scientifico della Difesa e accesi scontri ideologici nelle piazze.

Alla vigilia delle celebrazioni del 4 novembre 2026 è piombata l'eco drammatica di un incidente operativo all'estero. Nei pressi della località di Gorice, nei dintorni di Brčko in Bosnia, un elicottero da trasporto CH-47F Chinook dell’Esercito italiano, impegnato in un sorvolo addestrativo nell'ambito della missione europea EUFOR Althea, è precipitato improvvisamente al suolo. Il bilancio è stato devastante: quattro vittime e undici militari feriti. A perdere la vita sono stati il sergente Laura Procacci, il sergente Claudio Marchesi, il parigrado Simone Ruggia e Franco Adriano Zecchillo, militare in pensione — quattro servitori dello Stato appartenenti all'Esercito e al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana.

L'impatto di questa tragedia attraversa l'intero Paese, modificando l'impianto stesso delle cerimonie locali. Emblematico il caso del Comune di Empoli: il sindaco Alessio Mantellassi, insieme alla Giunta, al Consiglio comunale e alle autorità del territorio, ha scelto di ridisegnare le commemorazioni ufficiali per integrarvi il cordoglio per la tragedia balcanica. Dopo la funzione religiosa officiata dal proposto don Guido Engels nella chiesa della Madonna del Pozzo e la deposizione di fiori al Parco della Rimembranza — luogo dalla carica simbolica altissima, dove ogni albero fu piantato in origine con una targa a memoria di un singolo caduto della Prima Guerra Mondiale —, la cittadinanza si raccoglierà in viale Buozzi. Lì, di fronte alla lapide dedicata agli "aviatori caduti in tempo di guerra e di pace", l'omaggio storico al primo conflitto mondiale si salda con il dolore presente per i quattro militari scomparsi in Bosnia.

Anche Figline e Incisa Valdarno celebrerà, mercoledì 4 novembre 2026, la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. L’appuntamento è alle 10 in piazza L. Mazzanti, dove si svolgeranno la deposizione e la benedizione di una corona al Monumento dei Caduti. La cerimonia prevede gli interventi del Sindaco, David Ermini e del presidente del Consiglio comunale, Gionata Vignolini.

Sul valore del sacrificio in divisa e sul significato politico del servizio armato si è espresso Luca Santarelli, coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati Firenze: "Sono persone al servizio dei cittadini e dei figli della Patria. Un alto servizio che certe aree politiche che simpatizzano con chi fomenta i disordini dovrebbero capire."

L'episodio ha posto in luce l'inconciliabile attrito tra il decoro delle sfilate istituzionali e l'alto rischio intrinseco alle missioni internazionali. Dimostra come la dimensione della difesa contemporanea imponga costi umani drammatici persino durante le fasi di addestramento e di mantenimento della pace.

Un secondo aspetto centrale del 4 novembre 2026 è stato l'accesso straordinario concesso alla popolazione nei luoghi meno noti della difesa. A Firenze, l'apertura delle caserme storiche si trasforma in un itinerario di divulgazione scientifica e memoriale, svelando tesori culturali solitamente sottratti al grande pubblico. Il percorso espositivo si articola attraverso quattro tappe di rilievo:

Caserma “Col. A. Fontanelli” (Borgo San Frediano 14, sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale): accessibile dalle 09.00 alle 16.00, ha spalancato le porte della Sezione Distaccata del Museo Storico della Guardia di Finanza “Casa Capponi”.

(Borgo San Frediano 14, sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale): accessibile dalle 09.00 alle 16.00, ha spalancato le porte della Sezione Distaccata del Museo Storico della Guardia di Finanza “Casa Capponi”. Caserma “Guareschi” (Via Reginaldo Giuliani 201, sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare): aperta dalle 09.30 alle 16.00, la struttura ha affiancato all'Alzabandiera e all'omaggio al Monumento ai Caduti le visite guidate alla Galleria della Memoria, al Nucleo Dogliotti (shelter chirurgico campale) e allo storico Locomotore Ferroviario di rifornimento.

(Via Reginaldo Giuliani 201, sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare): aperta dalle 09.30 alle 16.00, la struttura ha affiancato all'Alzabandiera e all'omaggio al Monumento ai Caduti le visite guidate alla Galleria della Memoria, al Nucleo Dogliotti (shelter chirurgico campale) e allo storico Locomotore Ferroviario di rifornimento. Caserma “Ippolito Nievo” (Via Reginaldo Giuliani 208, sede della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali UTT): aperta dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, ha mostrato la Sala Espositiva dei Materiali di Commissariato, con una ricca collezione di uniformi e dotazioni storiche dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina e dei Carabinieri.

(Via Reginaldo Giuliani 208, sede della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali UTT): aperta dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, ha mostrato la Sala Espositiva dei Materiali di Commissariato, con una ricca collezione di uniformi e dotazioni storiche dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina e dei Carabinieri. Caserma Croce Rossa Italiana “MVM Milite Tito Brunetti” (Via dei Massoni 19, sede del Comando Centro di Mobilitazione Toscana del Corpo Militare Volontario della CRI): fruibile dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00, con la mostra di mezzi operativi e la raccolta museale di cimeli a partire dal 1866.

La possibilità di esplorare realtà come lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare scardina l'immagine monolitica delle Forze Armate viste esclusivamente come strumento bellico. Evidenzia al contrario un’infrastruttura d'eccellenza al servizio della sanità pubblica e della ricerca sui farmaci orphan, in cui la tecnologia militare diventa risorsa strategica per la salute dell'intera collettività.

La dimensione istituzionale della giornata farà i conti con una contro-narrativa ideologica. Il 4 novembre 2026 è stato infatti scelto dall’'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università' per proclamare uno sciopero nazionale del comparto Istruzione e Ricerca. Obiettivo espresso della mobilitazione: bloccare la penetrazione delle forze armate, della polizia e dell'industria bellica nei percorsi didattici, difendendo la libertà d'insegnamento ed evidenziando l'incompatibilità tra formazione scolastica e logiche di riarmo.

La protesta non si è limitata a una contestazione di facciata, ma si è inserita in una più ampia strategia d'azione promossa dalle sigle del sindacalismo di base e dai movimenti sociali. A Firenze, il fulcro del dissenso politico si scaglia contro la presenza del comando NATO nel tessuto cittadino.

In questo quadro di politicizzazione si colloca l'iniziativa promossa dalla sezione del P.CARC di Peretola. Organizzata per il 7 novembre presso la SMS di Peretola come prosecuzione ideale dello sciopero del 4 novembre, la giornata di dibattito metterà a fuoco l'opposizione alla militarizzazione locale e l'influenza di apparati stranieri nelle istituzioni. All'incontro — incentrato sulla presentazione del dossier de L'Indipendente "La lunga mano di Israele sull'Italia" e del bollettino HUB n.

2 — prenderanno parte esponenti chiave del fronte critico:

Michele Manfrin (giornalista de L’Indipendente);

(giornalista de L’Indipendente); Matteo Belloni (Gruppo Autonomo Portuali Livorno);

(Gruppo Autonomo Portuali Livorno); Alessandra Nocentini (BDS Firenze);

(BDS Firenze); Lorenzo Tamberi (Movimento No Base Pontedera);

(Movimento No Base Pontedera); Rappresentanze dei Ferrovieri contro la guerra e del Comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove.

L'esplicito obiettivo politico dichiarato dagli organizzatori — superare la frammentazione delle piazze per contestare i "governi delle Larghe Intese" e il governo Meloni, ponendo le basi per un "governo di emergenza popolare" — conferma come la data del 4 Novembre sia ancora un campo di battaglia dialettico in cui la narrazione ufficiale viene apertamente sfidata da progetti di mobilitazione pacifista.

A Firenze, il 4 novembre 2026 assumerà uno spessore storico unico grazie al sovrapporsi di diverse ricorrenze della memoria collettiva. Le celebrazioni per l'Unità Nazionale si intrecciano con il 60° anniversario della drammatica alluvione che nel 1966 mise in ginocchio il capoluogo toscano.

La solenne cerimonia interforze si svolgerà a Piazzale Michelangelo alle ore 11.45, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affiancato dai vertici civili, religiosi e militari. L'evento vedrà momenti di impatto scenografico: l'aviolancio di un paracadutista della Brigata “Folgore” portatore del tricolore e il doppio passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori), seguiti nel pomeriggio dal concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in Piazza Santa Croce.

Il calendario coordinato dal Comando Territoriale Nord connette questa ricorrenza con altri due pilastri della memoria civile e militare:

2 novembre: Santa Messa nella Basilica di Santa Croce e depostone di una corona d'alloro al Famedio per i Caduti di tutti i conflitti.

Santa Messa nella Basilica di Santa Croce e depostone di una corona d'alloro al Famedio per i Caduti di tutti i conflitti. 12 novembre: Commemorazione presso la caserma “REDI” (via Cherubini 7) in ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni di pace, nell'anniversario della strage di Nassiriya del 2003.

La presenza del Capo dello Stato e il richiamo al 1966 manifestano la duplice essenza delle Forze Armate nella percezione nazionale: da un lato la componente storico-militare nata con la Grande Guerra, dall'altro la vocazione al soccorso e alla protezione civile nei momenti di calamità. Un ponte ideale che unisce il ricordo del fango del 1966, i sacrifici nelle missioni estere di pace e il dovere costituzionale della difesa.

Il 4 Novembre 2026 restituisce la fotografia nitida di un Paese attraversato da profonde tensioni e ricchezze concettuali. La Giornata delle Forze Armate non si riduce a un'eredità del passato, ma vive nel contrasto tra il dolore per le vittime in Bosnia, la valorizzazione scientifico-sanitaria delle caserme aperte, le celebrazioni della Protezione Civile al fianco di Mattarella e la contestazione radicale della militarizzazione.