Fotografie Alessandro Rella - PhotoPress

Ci sono storie che cominciano lontano, magari in una cucina di famiglia, tra la farina, le uova e quei gesti che si tramandano di generazione in generazione.

E poi ci sono storie che, a un certo punto, prendono una strada tutta loro. Quella di Maccheroni Broz, nel cuore di Firenze, nasce proprio così: da una passione condivisa, dalle radici pugliesi di due cugini e da un bisnonno che di mestiere faceva il pastaio.

Nicola Nigro e Carlo Iuspa hanno deciso di raccogliere quell'eredità e trasformarla in un progetto contemporaneo, aperto al pubblico il 16 giugno 2024.

L'idea è tanto semplice quanto ambiziosa: portare in tavola pasta fresca all'uovo, preparata al momento, con la velocità di un servizio informale e un'attenzione alla materia prima che guarda ben oltre il concetto di fast food.

Entrando da Maccheroni Broz, in via dei Tosinghi 20/R, a pochi passi dal Duomo, si capisce subito quale sia la direzione. Qui la pasta non è una comparsa, ma la protagonista assoluta. E soprattutto, diciamolo, non si viene per restare con la fame.Le porzioni sono generose, i condimenti altrettanto.

La pasta, dal caratteristico colore dorato, viene prodotta artigianalmente e preparata espressa; i sughi sono realizzati quotidianamente nel locale, con ingredienti selezionati e freschi.

Il risultato è una proposta che mette insieme immediatezza e sostanza, senza complicare ciò che, quando è fatto bene, sa già parlare da solo.

In menu ci sono i grandi classici che non hanno bisogno di presentazioni: carbonara, amatriciana e ragù di Chianina. Piatti che fanno parte della nostra memoria gastronomica e che qui trovano una veste giovane, diretta, pensata per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere di mangiare bene. Accanto alle ricette più amate, c'è spazio anche per proposte stagionali, perché la cucina italiana è tradizione, certo, ma è anche capacità di seguire il ritmo delle stagioni.

Dietro la semplicità del format c'è un lavoro che parte da lontano. L'idea prende forma nel 2022, durante una telefonata tra Nicola e Carlo, entrambi con esperienze soprattutto nel settore delle vendite e nessun percorso diretto nella ristorazione. A unirli, però, c'erano la passione per il cibo e quella storia familiare legata alla pasta artigianale.

Da lì, il passo verso Firenze e la scelta di trasformare un'intuizione in un'attività vera.

Maccheroni Broz è questo: un incontro tra memoria e contemporaneità, tra la pasta di una volta e i ritmi di oggi. Senza troppi giri di parole, con una certezza che arriva direttamente dalla tavola: quando la pasta è buona, il condimento non si risparmia e la porzione è quella giusta, la felicità può stare anche dentro una bowl.