Un nuovo Vocabolario etimologico della Lingua italiana

Il Circolo Linguistico Fiorentino dà notizia della presentazione del
VELI. Vocabolario etimologico della lingua italiana (Le Monnier, 2026) di Alberto Nocentini con la collaborazione di Alessandro Parenti
Martedì 22 settembre 2026, ore 16.30 presso la Sala Convegni della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze ETS, in via Bufalini 6, a Firenze.
Saluti:Sandro Rogari, presidente della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio FirenzeGiuseppe Morbidelli, presidente del CESIFINInterventi:Nicoletta Maraschio e Gino TelliniSarà presente l’Autore.