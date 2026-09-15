Cultura

Un nuovo Vocabolario etimologico della Lingua italiana

Il VELI di Alberto Nocentini (con la collaborazione di Alessandro Parenti) sarà presentato il 22 settembre a Firenze

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 Settembre 2026 17:18
Un nuovo Vocabolario etimologico della Lingua italiana

Il Circolo Linguistico Fiorentino dà notizia della presentazione del

VELI. Vocabolario etimologico della lingua italiana (Le Monnier, 2026) di Alberto Nocentini con la collaborazione di Alessandro Parenti

Martedì 22 settembre 2026, ore 16.30 presso la Sala Convegni della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze ETS, in via Bufalini 6, a Firenze.

Saluti:Sandro Rogari, presidente della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio FirenzeGiuseppe Morbidelli, presidente del CESIFINInterventi:Nicoletta Maraschio e Gino TelliniSarà presente l’Autore.

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