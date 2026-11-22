Una violenta ondata di maltempo sta attraversando l'Italia, mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica e infrastrutturale di diverse regioni. Dalla Liguria alla Basilicata, le squadre dei Vigili del Fuoco e i moduli della Protezione Civile sono impegnati in un'imponente serie di interventi per fronteggiare allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d'acqua. Questo articolo offre una sintesi dettagliata e aggiornata sulle situazioni più critiche dal campo, sulle operazioni di salvataggio in corso e sulle allerte ancora attive sul territorio nazionale.

L'ondata di maltempo ha colpito in modo diffuso il territorio nazionale, determinando scenari di emergenza differenziati in base alle caratteristiche geografiche e ai fenomeni meteorologici specifici delle diverse zone. In Toscana oltre 190 richieste di soccorso evase nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo. Gli interventi si sono concentrati sulla rimozione di ostacoli provocati da smottamenti e frane, oltre che sul ripristino della circolazione stradale. Questa ripartizione evidenzia la natura variegata dell'emergenza: mentre in Basilicata la criticità principale è stata rappresentata dalle intense raffiche di vento, in Toscana, Liguria e nelle Marche il pericolo primario è scaturito dal dissesto idrogeologico e dall'ingrossamento dei reticoli idrici.

La provincia di Lucca si è rivelata uno dei punti più vulnerabili dell'intero territorio toscano. Nel comune di Bagni di Lucca, l'acqua e il fango hanno invaso violentemente le strade e le frazioni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha condotto un sopralluogo sul posto affiancato dal sindaco Paolo Michelini per monitorare l'operato della Protezione Civile e stimare l'entità dei danni. Nel corso del pomeriggio, Giani si è recato anche a Borgo a Mozzano insieme al sindaco Patrizio Andreuccetti per verificare direttamente lo stato del fiume Serchio.

A margine dell'ispezione sul campo, il presidente Eugenio Giani ha dichiarato: "Siamo qui perché vi sono almeno 15 punti critici. Da una parte la situazione complicata del Serchio, dall’altra i torrenti e gli affluenti a partire dalla Lima che vanno verso il Serchio e che stanno producendo danni alle abitazioni, alle strade e al patrimonio pubblico. Danni che si stanno rivelando consistenti. La Protezione Civile sta intervenendo con grande competenza e incisività. Grazie al lavoro degli operatori e ai volontari che si stanno impegnando senza sosta per gestire questa difficile situazione."

L'emergenza riscontrata nel territorio lucchese conferma quanto la rete infrastrutturale locale sia esposta quando il reticolo minore—come il torrente Lima—tracima verso i corsi d'acqua maggiori. L'innalzamento dei tributari finisce per sovraccaricare il bacino principale del Serchio, amplificando l'impatto distruttivo sia sull'edilizia privata sia sul patrimonio pubblico.

Le operazioni d'emergenza hanno raggiunto livelli di elevata complessità tecnica sia in Toscana sia nelle Marche. Le criticità più acute in territorio toscano si sono registrate nel comune di Arezzo, dove le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, affiancate dai distaccamenti di Bibbiena, Sansepolcro e Pratovecchio, hanno operato ininterrottamente per tutta la notte per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle auto invase dall'acqua e residenti isolati dalle frane.

Per trarre in salvo le persone bloccate in scenari complessi, i soccorritori hanno dovuto adattare la strategia operativa alle condizioni meteo e di accessibilità del terreno:

Sansepolcro: L'impossibilità di raggiungere il luogo via terra ha reso necessario l'invio dell' elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha tratto in salvo due residenti evacuandoli direttamente dalle proprie abitazioni isolate.

L'impossibilità di raggiungere il luogo via terra ha reso necessario l'invio dell' dei Vigili del Fuoco, che ha tratto in salvo due residenti evacuandoli direttamente dalle proprie abitazioni isolate. Località La Montagna: Le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito il sorvolo dell'elicottero. I soccorritori hanno quindi impiegato mezzi fuoristrada d'alto bordo per raggiungere e trarre in salvo quattro persone isolate, tra le quali una persona con difficoltà motorie.

Questi interventi estremi evidenziano la straordinaria versatilità delle squadre di emergenza, capaci di alternare soccorso aereo, veicoli fuoristrada specialistici e interventi fluviali in un contesto climatico in rapida e imprevedibile evoluzione.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un aggiornamento confermando che per la giornata odierna è attiva un'Allerta Codice Arancione. Il bollettino riguarda specificamente sia il Rischio Idraulico del Reticolo Principale sia il Rischio Idrogeologico-Idraulico del Reticolo Minore nei seguenti ambiti territoriali:

Arno-Valdarno Superiore

Arno-Firenze

Bisenzio-Ombrone Pistoiese

Mugello-Val di Sieve

Romagna-Toscana

Il quadro meteorologico prevede ancora il persistere di piogge sparse e locali rovesci a carattere temporalesco. Attualmente, l'attenzione del personale di vigilanza resta focalizzata sul monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Ombrone Pistoiese e Bisenzio.

L'imponente sforzo profuso dai Vigili del Fuoco e dal sistema di Protezione Civile ha consentito di mettere in sicurezza centinaia di cittadini ed evitare conseguenze ancora più gravi in un contesto d'emergenza che ha interessato contestualmente più regioni italiane. Ciononostante, la capillarità dei danni e la frequenza con cui si manifestano simili eventi impongono una riflessione non più rinviabile.