Eccellenza di Toscana, l’evento dedicato al tasting promosso da Ais

Fotografie di Barbara Iacobino

FIRENZE- Pensare cosa erano la viticoltura e l’agricoltura in generale appena 50 anni fa in Toscana e cosa sono diventate oggi. Quasi 20 mila aziende legate a 90 Dop e Igp di cibo e vino, con un fatturato di 1,4 miliardi di euro. Adesso il valore della produzione del settore agricolo della Toscana supera i 3,7 miliardi di euro, un record in Italia. Una prova tra le altre? Eccellenza di Toscana, l’evento dedicato alla degustazione organizzato in questo fine settimana alla Stazione Leopolda di Firenze dall’Associazione italiana sommelier.

La manifestazione dell’Ais propone ogni anno eccellenze di vino, ma anche di olio e birra, figli di un territorio, di cui le centinaia di produttori partecipanti raccontano in prima persona le caratteristiche e i valori. Perché ormai il turismo, pilastro della nostra economia, è legato indissolubilmente all’enogastronomia, di cui il vino è il prodotto più straordinario. Realizzato in Toscana con dedizione, valorizzando le ricchezze della natura attraverso qualità, autenticità e innovazione.

Il caso dell’azienda di Giacomo Grassi a Dudda, una tradizione agricola familiare iniziata un secolo fa. Ma nel 2004, dopo anni di studio e sperimentazione, Giacomo Grassi ha realizzato il primo imbottigliamento di olio mono-varietale, ampliando la produzione a vino, vinsanto e grappe.

“Nella nostra famiglia, la passione per questo prezioso nettare si tramanda da oltre un secolo. Il nostro vinsanto Opre è un tributo a chi ha, con sudore e dedizione, plasmato il volto delle nostre colline, e un omaggio a nostro padre, che, con l’amore per la terra e per la famiglia, ha forgiato le nostre coscienze” spiega a Nove da Firenze Giacomo Grassi.

Questa Toscana non ha più paura di confrontarsi con le eccellenze straniere, nemmeno con quelle di Francia, il luogo natale dell’enologia moderna. Per questo oggi la Stazione Leopolda ha ospitato una degustazione di bollicine francesi distribuite in Italia dal marchio Sparla & Gerardi, l’azienda vinicola di Lastra a Signa. Allo standard di qualità consolidato dal 1973 dalla famiglia Cicali, in anni recenti si sono aggiunti spumanti d’Oltralpe, che integrano la proposta del brand conosciuto nel mondo di vini, distillati e vini liquorosi.

Oggi a Eccellenza Toscana Alessando Cicali ha offerto a un pubblico di giornalisti e invitati l’assaggio di alcune etichette dell’Alsazia e del metodo classico “Lisetta”.

Saumur Brut è stata una delle prime denominazioni designate per la zona vinicola nel cuore della Valle della Loira in Francia. Spumante dal profumo delicato di frutta a polpa bianca e fiori d’acacia è prodotto dal vitigno Chenin Blanc.

Realizzato al 100% con Cabernet Franc, il rosé brut Chapin & Landais ha un perlage fine. Aromi di ribes rosso e nero, lamponi, fragole, pesche di vigna e mele cotogne inondano questo crémant color salmone complesso e fruttato.

Saumur Cuvée Exceptionelle brut Chapin & Landais è prodotto dal 1851 dal vitigno Chenin Blanc, in una delle prime denominazioni designate per la zona vinicola nel cuore della Valle della Loira. Lo spumante ha una struttura delicata e aromi floreali con i tannini ben integrati.