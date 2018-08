E' scomparso Nano Campeggi

Pittore e cartellonista, è stato uno dei più importanti artisti grafici nella storia del cinema americano Fra i cartelloni più famosi: Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany.

Nato a Firenze nel 1923, Silvano (Nano) Campeggi dopo aver frequentato l'Istituto d'arte ed essere stato allievo di Ottone rosai e Ardengo Soffici si trasferì a Roma nel Dopoguerra, dove incontrò il mondo del cinema. Collaborò, dal 1945 al 1972, con Paramount, RKO, Metro Goldwyn Mayer, Universal, Dear Film, creando più di tremila manifesti per film importanti quali "Via col vento", "Un americano a Parigi", "L'amore è una cosa meravigliosa", "cantando sotto la pioggia", "West Side Story". Oltre ai cartelloni cinematografici la sua produzione artistica comprende anche molti dipinti e una serie di ritratti eseguiti nel corso della sua intera vita. E' stato un pittore iperrealista con una tavolozza accesa e piena di passione. “Nano”, scomparso a novantacinque anni, era attivo e vivace e non mancava di partecipare alle mostre e agli eventi artistici della città. Umano e molto empatico amava raccontare la sua straordinaria storia artistica con semplicità e auto ironia. Un grande artista e una persona straordinaria