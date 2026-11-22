L’opera e il pensiero di Dante conobbero un’ampia fortuna – anche se spesso ancora poco nota – al tempo e nei luoghi in cui Pico della Mirandola visse, a partire da Firenze e Bologna, sino a Padova e Ferrara. I testi raccolti nel volume mirano a ricostruire gli aspetti più rilevanti di questo cruciale capitolo della storia della cultura italiana, e di farlo attraverso diverse prospettive, da quella artistica a quella letteraria, da quella filologica a quella filosofica. Il risultato è un mosaico variegato, fatto di voci autonome, ma che si richiamano tra loro, spesso in modo esplicito, contribuendo a dare un quadro unitario dei rapporti tra Dante e Pico. Più in generale, i contributi qui riuniti sono una dimostrazione della validità e dell’efficacia, nello studio dell’Umanesimo italiano ed europeo, di un approccio pluridisciplinare e policentrico, e un invito a proseguire in questa direzione.