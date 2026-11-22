Nella notte fra l’8 e il 9 novembre una porzione in laterizio del solaio di copertura della micropiscina comunale Don Minzoni, a Rifredi, è caduta sul camminamento a bordo vasca. L’impianto era chiuso e nessuno si è fatto male.

"Dagli atti del Comune - rilevano Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune e Thomas Maerten - Sinistra Progetto Comune Quartiere 5 - risulta che proprio quella copertura era stata coibentata e impermeabilizzata con i lavori del PON Metro finanziati dall’Unione europea, conclusi il 3 dicembre 2023: 384.424 euro per questa sola piscina. Se la causa è un’infiltrazione di acqua piovana, come ha detto l’Assessora allo Sport, bisogna capire che cosa non ha funzionato a meno di tre anni da quei lavori.

Per questo abbiamo depositato un’interrogazione urgente. Chiediamo se l’infiltrazione riguardi la copertura rifatta nel 2023 e, in quel caso, quali garanzie il Comune intenda far valere verso l’impresa che ha eseguito i lavori. Chiediamo anche quali verifiche sul solaio siano state fatte negli ultimi due anni e quando, con quali risorse, l’impianto potrà riaprire.La piscina è gestita in concessione da Rari Nantes Florentia dal febbraio 2024. Il capitolato lascia al Comune la manutenzione straordinaria e obbliga il gestore a segnalarla per iscritto.

Il piano di manutenzione allegato prevede controlli sulle coperture ogni sei mesi e, una volta l’anno, una verifica dei solai in laterocemento proprio contro il distacco dei laterizi, con battitura, indagini strumentali e una scheda con il livello di rischio. Secondo la stampa la società sostiene di aver segnalato le infiltrazioni nell’aprile 2025, mentre Palazzo Vecchio risponde che «nessuna segnalazione risulta agli uffici tecnici». Il contratto però fa capo al Servizio Sport, ed è lì che va cercata la risposta.

Se le verifiche sono state fatte, devono esserci documenti scritti, e li abbiamo chiesti.Non è la prima volta. Il 20 novembre 2012 un pezzo di solaio cadde in uno spogliatoio della micropiscina dell’Isolotto, e cinque bambini finirono al Meyer. Anche l’Isolotto e la piscina dell’ITI facevano parte degli stessi lavori del 2023: chiediamo che il controllo venga esteso a tutte e due.Nel frattempo circa mille iscritte e iscritti, dalla prima infanzia all’agonismo, restano senza piscina, e chi ci lavora resta senza attività.

Chiediamo che si trovino spazi in altri impianti comunali e che i costi della chiusura non finiscano sulle famiglie e sui lavoratori.Questa piscina è stata affidata con un contributo comunale di 49.640 euro l’anno, un terzo in meno dei 73.000 che lo stesso Comune stimava necessari per far quadrare la gestione. La manutenzione straordinaria spetta al Comune «compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio». Le piscine di quartiere sono un servizio pubblico, e la loro sicurezza è responsabilità di chi ne è proprietario: non può dipendere da quanto resta in bilancio né dalla capacità di chi le gestisce di tenere in piedi i conti", concludono.