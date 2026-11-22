Camminare lungo le strade delle nostre città e incrociare una vetrina buia o una serranda abbassata non è più un episodio sporadico, ma il segnale evidente di una trasformazione urbana che sta ridefinendo la trama sociale ed economica dei quartieri. La crisi del commercio di vicinato non rappresenta soltanto una contrazione dei fatturati: è una vera e propria riorganizzazione della vivibilità e della geografia funzionale dei centri abitati.

A tracciare i contorni esatti di questa metamorfosi sono i dati dell'Ufficio Studi Confcommercio, elaborati su fonte Centro Studi Tagliacarne, che analizzano l'evoluzione del dettaglio in sede fissa tra il 2012 e il 2025. In occasione della "Giornata delle Chiavi", promossa a livello nazionale il 16 novembre, il tema della desertificazione commerciale è tornato al centro dell'agenda politica e urbana. Analizziamo le quattro verità fondamentali emerse dalle rilevazioni e le strategie necessarie per evitare il definitivo spegnimento del cuore pulsante delle nostre città.

L'indagine condotta su un campione di 125 comuni italiani (comprensivo di 110 capoluoghi di provincia e dei 15 comuni non capoluogo più popolosi) offre l'immagine nitida di una contrazione sistemica. Tra il 2012 e il 2025, le imprese attive nel commercio al dettaglio in sede fissa nei centri analizzati sono scese da 136.090 a 102.368 unità. Una rilevazione che riguarda esclusivamente il commercio fisico tradizionale, escludendo dal computo l'ambulantato, le strutture ricettive, i bar e i ristoranti.

Approfondimenti La scomparsa dei negozi di vicinato

Il saldo netto registra una perdita complessiva di 33.722 punti vendita su strada. Dimensioni di questa portata confermano che non ci troviamo di fronte a una congiuntura economica negativa di breve periodo, ma a un mutamento strutturale del modello di consumo e di fruizione degli spazi urbani.

Il quadro toscano costituisce un laboratorio paradigmatico delle tensioni tra flussi turistici, residenzialità e tenuta delle attività economiche tradizionali. Firenze si posiziona al sesto posto nazionale per calo assoluto di esercizi commerciali al dettaglio, posizionandosi subito dietro le grandi metropoli del Paese. Nel periodo 2012-2025, il capoluogo toscano perde 1.013 negozi in sede fissa, passando da 4.215 a 3.202 attività attive.

L'impatto coinvolge l'intera rete urbana regionale: nei 10 capoluoghi della Toscana la contrazione totale ammonta a 3.509 esercizi scomparsi. Il dettaglio mostra la portata capillare del fenomeno:

Firenze: -1.013

-1.013 Livorno: -532

-532 Arezzo: -285

-285 Prato: -281

-281 Pisa: -274

-274 Lucca: -253

-253 Pistoia: -251

-251 Grosseto: -238

-238 Massa: -229

-229 Siena: -153

Di fronte a questa dinamica, la risposta delle istituzioni locali richiede una visione integrata dell'urbanistica e dello sviluppo economico. Commentando l'analisi, la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha richiamato l'attenzione sulle politiche già avviate e sulle sfide future: "Ogni negozio che chiude è una perdita non soltanto per l’economia, ma per l’intera comunità. Il commercio di vicinato è un presidio fondamentale di socialità, servizi e relazioni, e tutelarlo significa difendere la vivibilità e l’identità dei nostri quartieri.

I numeri che emergono da questa analisi confermano quanto sia importante continuare a intervenire per contrastare la desertificazione commerciale. Firenze è stata apripista nella tutela del commercio, a partire dal regolamento UNESCO, e stiamo portando avanti questo impegno anche attraverso il sostegno alle botteghe e ai Centri commerciali naturali. Sappiamo però che occorre fare di più, mettendo insieme politiche per il commercio, residenzialità e riqualificazione degli spazi urbani. Ringrazio Confcommercio per il contributo e per le proposte presentate, sulle quali siamo pronti a confrontarci e a lavorare insieme.

La sfida è mantenere Firenze una città viva, in ogni suo quartiere, dove le attività economiche continuino a essere parte della vita quotidiana delle persone."

In termini di economia urbana, la chiusura di un negozio di vicinato produce esternalità negative che superano ampiamente il solo dato contabile. Una vetrina buia riduce l'illuminazione naturale della strada, abbassa il flusso pedonale spontaneo ed elimina un punto di contatto interpersonale, compromettendo il cosiddetto "capitale sociale" del quartiere.

La presenza delle botteghe garantisce una sicurezza attiva e passiva: gli esercenti osservano la strada, offrono assistenza immediata ai residenti e fungono da punti di riferimento per le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani. Si tratta di funzioni urbane e relazionali che le piattaforme e-commerce non sono in grado di strutturare.

Sulle leve necessarie per contrastare la desertificazione e tutelare l'identità locale è intervenuto Aldo Cursano, Presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo: "Dietro ogni serranda che si abbassa c'è un'impresa che scompare, ma anche un pezzo di città che rischia di perdere la propria identità. Un negozio non è soltanto un luogo in cui si vende e si acquista: è un punto di riferimento per chi vive il quartiere, crea relazioni, offre servizi e contribuisce alla sicurezza e alla vitalità delle strade. Per questo non possiamo rassegnarci a considerare le chiusure come un fenomeno inevitabile. Servono politiche capaci di sostenere chi decide di fare impresa, favorire il ricambio generazionale, rendere accessibili i locali commerciali e creare condizioni favorevoli per chi investe nei quartieri. La Giornata delle Chiavi vuole essere proprio questo: non una semplice denuncia, ma un invito a trasformare la preoccupazione in un impegno condiviso."

A Firenze stamani, una delegazione formata dal presidente Aldo Cursano, dal direttore generale Franco Marinoni e dal vicedirettore Lorenzo Rosi ha incontrato in Palazzo Vecchio la Sindaca Sara Funaro e l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.

Il gesto simbolico della consegna di una grande chiave — a rappresentare sia le serrande abbassate sia la riapertura dei locali — è stato accompagnato da una piattaforma programmatica di proposte concrete:

Monitoraggio evolutivo e Data Analysis: applicazione di tecnologie integrate e strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale per analizzare i flussi pedonali, le dinamiche di consumo e le variazioni merceologiche nei quartieri.

applicazione di tecnologie integrate e strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale per analizzare i flussi pedonali, le dinamiche di consumo e le variazioni merceologiche nei quartieri. Rigenerazione dei fondi sfitti: strategie pubbliche e private volte a favorire il riuso dei locali commerciali vuoti, anche mediante forme di agevolazione fiscale locale e la moderazione dei canoni locativi.

strategie pubbliche e private volte a favorire il riuso dei locali commerciali vuoti, anche mediante forme di agevolazione fiscale locale e la moderazione dei canoni locativi. Valorizzazione urbana e Centri Commerciali Naturali: riqualificazione dell'arredo urbano, tutela delle aree a forte vocazione commerciale tradizionale e potenziamento dei CCN come strumento di governance diffusa.

riqualificazione dell'arredo urbano, tutela delle aree a forte vocazione commerciale tradizionale e potenziamento dei CCN come strumento di governance diffusa. Equilibrio funzionale e logistica sostenibile: politiche di bilanciamento tra popolazione residente e flussi turistici, affiancate da infrastrutture di servizio (aree verdi, panchine) e sistemi moderni di logistica urbana per la consegna delle merci nel centro storico.

Sui fattori strategici di competitività urbana si focalizza l'analisi di Franco Marinoni, Direttore Generale di Confcommercio Firenze-Arezzo: "Il fenomeno della desertificazione è in atto a livello nazionale ma mal comune non è affatto mezzo gaudio e se è vero che poco possiamo fare sui cambiamenti legati alle abitudini dei consumi o al web, molto possiamo fare invece per offrire alle imprese le condizioni basilari per sopravvivere e destreggiarsi tra costi da sostenere e incassi. In generale, il commercio prospera là dove c’è accessibilità, equilibrio tra residenzialità e turismo, servizi per i cittadini, che siano panchine e parchi o sistemi moderni per la consegna delle merci. Se mettiamo insieme il nostro expertise di associazione di categoria, la più rappresentativa del terziario a livello locale e nazionale, e le competenze e il ruolo insostituibile dell’Amministrazione Comunale, sono certo che possiamo fare molto."

La desertificazione commerciale non è un processo ineluttabile, bensì l'effetto di trasformazioni economiche e territoriali che richiedono nuove strategie di governance. Difendere i negozi sotto casa significa preservare la sicurezza dei quartieri, la coesione sociale e il valore patrimoniale delle nostre città.

Serve un patto di sistema tra istituzioni pubbliche, associazioni rappresentative ed esercenti, ma anche una consapevolezza diffusa da parte dei cittadini.