Covid, Toscana Zona Gialla per 4 giorni? Domani 18 dicembre la verità

Da domenica 20 a mercoledì 23 dicembre la Regione dovrebbe allinearsi al resto dell'Italia a parte forse l'Abruzzo. Poi misure più severe dal 24 dicembre. Oggi 636 nuovi casi su oltre 16.700 tamponi e test

La Toscana tornerà gialla per quattro giorni, sembra questo l'orientamento del Governo alla luce degli ultimi dati. Da domenica 20 a mercoledì 23 dicembre la nostra Regione al pari della Campania dovrebbe allinearsi al resto dell'Italia mentre resterebbe sospesa la posizione dell'Abruzzo.

Poi sarebbero previste misure più severe a partire dal 24 dicembre, ed è probabile che ci siano variazioni di rigidità all'interno dello stesso periodo: sarà verosimilmente maggiore nei giorni attorno al Natale e al Capodanno. Vedremo. La comunicazione ufficiale da parte del Governo è attesa per domani pomeriggio venerdì 18 dicembre.

Intanto i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 636 su 11.545 tamponi molecolari e 5.204 test rapidi effettuati.

Ne dà notizia il presidente toscano Eugenio Giani che aggiunge: "È un giovane di 29 anni il primo paziente del nuovo ospedale costruito dalla Regione in appena 29 giorni. Una struttura realizzata in tempi record per ridurre la pressione negli ospedali e superare l’emergenza: massimo impegno per la #Toscanasicura".