Covid: Toscana Zona Gialla 20, 21, 22, 23 dicembre

Quattro giorni di maggiore libertà per la nostra regione. Il premier Conte ha sciolto la riserva dopo una giornata ricca di tensioni e fughe di notizie. Dalla vigilia di Natale tutta Italia Zona Rossa ma sarà "possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi"

La Toscana dunque sarà Zona Gialla da domenica 20 dicembre a mercoledì 23 dicembre compresi. Dal 24 dicembre, vigilia di Natale, tutta l'Italia sarà Zona Rossa per poi diventare Arancione alcuni giorni (28, 29, 30 dicembre, 4 gennaio) e poi di nuovo Rossa.

Al termine di una giornata convulsa, frenetica, con trattative serrate e fughe di notizie di vario contenuto, anche molto diverso (a un certo punto pareva che le restrizioni nazionali partissero da lunedì 21 dicembre e non dal 24), ha parlato in diretta tv il premier Giuseppe Conte che ha cercato di chiarire questi punti.

Che la Toscana sarebbe stata Zona Gialla 4 giorni, in un momento in cui questo pareva essere in discussione dalle notizie che filtravano dalla Capitale, era stato assicurato dal presidente della Toscana Eugenio Giani in una diretta Facebook serale.

"Attualmente - ha detto poi tra l'altro Conte - il nostro RT è 0,86 e nei prossimi giorni tutte le persone potrebbero entrare in zona gialla ma la situazione in molti paesi è difficile. Tra i nostri esperti c'è paura che durante le feste natalizie possa esserci un'impennata dei contagi".

Dal Governo in questa occasione è uscito un decreto legge, non un Dcpm.

Per quanto riguarda il Natale e le altre festività, il premier ha detto che "per favorire un po' di socialità in zona rossa è possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi".

Il premier ha poi ribadito la non obbligatorietà del vaccino anti Covid