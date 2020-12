Covid, la Toscana resta arancione in un mare di giallo

Vane le attese di molti cittadini ed esercenti che speravano in un passaggio veloce alla categoria più soft. Tutte le regioni confinanti sono gialle: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Anche Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria lo saranno da domenica. Attesa per le parole del presidente Giani

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza sta per firmare, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre. Questo si legge in un comunicato ufficiale del ministero della salute.

La Toscana non c'è e quindi resta arancione in un mare di giallo. Tutte le regioni confinanti infatti sono gialle: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio.

Vane le attese di molti cittadini ed esercenti che speravano in un passaggio veloce alla categoria più soft, dove per esempio si può andare al ristorante.

Fino a quando la Toscana resterà arancione?

18 dicembre? 20 dicembre?

Tutto ciò sarà spiegato nelle prossime ore dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha sperato nel 'giallo' veloce, dopo una settimana, fino all'ultimo in una giornata durissima.