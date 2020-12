Toscana Zona Gialla da venerdì 18 dicembre? Si decide ora

Pomeriggio di frenetiche discussioni a Roma. Così verrebbe almeno salvato il week end natalizio

Sono ore di frenetiche discussioni a Roma in vista della decisione sul cambio di colore Covid delle varie regioni. Una delle più "battagliate" è la Toscana, che spinge per diventare gialla da domenica 13 dicembre come si appresta a fare la Lombardia.

Ma tra politici e tecnici, pare che ci siano molte resistenze in questo senso e l'ultima voce parla di un approdo della Toscana in zona gialla da venerdì 18 dicembre. Così, i commercianti e gli esercenti avrebbero almeno due week end prenatalizi per lavorare un po' di più.

La decisione è attesa in serata. Non sono affatto escluse altre due ipotesi: Toscana gialla dal 13 dicembre e Toscana gialla dal 20 dicembre.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani sta lavorando alacremente ed è in trepida attesa del responso.