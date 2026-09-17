Corri la vita sempre più nel cuore dei fiorentini

Domenica 27 settembre Firenze tornerà a tingersi di rosa ciclamino per la 24ª edizione di Corri la Vita. Un evento che per la città è ormai molto più di una corsa, è un rito collettivo, un giorno in cui Firenze sceglie di essere comunità.

Migliaia di persone, con la storica maglietta firmata Ferragamo che quest'anno si presenta in una nuova tonalità, invaderanno le strade tra il Parco delle Cascine, dove alle 9.15 è fissata la partenza in viale Lincoln lungo l'Arno, e Piazza della Signoria, con il traguardo sotto la Loggia dei Lanzi.

Un fiume di persone che corre e cammina per dire a una donna che non è sola.

In 24 anni Corri la Vita ha costruito la sua forza proprio su questo. Dalla prima edizione del 2003 a oggi ha coinvolto oltre 580 mila partecipanti e raccolto più di 10,2 milioni di euro, trasformando la generosità dei fiorentini e di chi arriva da fuori in aiuto concreto per oltre 500 mila donne. È un modello che tiene insieme sport, cultura e solidarietà e che ha pochi eguali in Italia. Come ha ricordato la sindaca Sara Funaro, è una di quelle giornate in cui Firenze dimostra tutta la sua capacità di essere comunità, un abbraccio collettivo che attraversa la città e trasforma la partecipazione in aiuto concreto.

I fondi raccolti anche quest'anno andranno a sostenere prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione del tumore al seno. Continuerà il sostegno storico all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e al http://Ce.Ri.On. Ispro-Lilt di Villa delle Rose, centro di riferimento per la riabilitazione oncologica e psicofisica, insieme alle borse di studio di SenoNetwork, la rete di 158 Breast Unit voluta dal professor Luigi Cataliotti, e al supporto alla Fondazione Italiana di Leniterapia FILE. Da quest'anno inoltre il Bando di Corri la Vita si amplia su scala nazionale, per finanziare nuovi progetti selezionati dal Comitato Scientifico e raggiungere ancora più donne in tutta Italia.

Il valore aggiunto della manifestazione sta anche nel suo legame indissolubile con la bellezza. Con la sola maglietta del 2026 o con il certificato di iscrizione si potrà entrare gratuitamente in oltre 68 mete culturali tra Firenze e la Toscana.

Tra le aperture di quest'anno ci sono Palazzo Strozzi con la mostra Broken. Il potere del frammento, Palazzo Buontalenti, il Museo Sant'Orsola, l'Oratorio di San Sebastiano dei Bini, l'ex convento di San Giovanni della Calza con il Cenacolo del Franciabigio, l'impianto dell'Anconella, l'Accademia delle Arti del Disegno, l'Accademia dei Georgofili e il Museo della Misericordia. Un modo per dire che la cultura fa bene e può fare del bene.

Non mancheranno gli appuntamenti che rendono speciale ogni edizione. A dare il via sarà lo starter d'eccezione Claudio Stecchi, primatista italiano indoor nel salto con l'asta.

Dal 25 al 27 settembre in Piazza della Repubblica sarà allestito il Villaggio della Salute con screening gratuiti e materiale informativo sulla prevenzione. Lungo il percorso apripista la nuova Toyota RAV4, sul fiume torneranno le Florence Dragon Lady LILT a pagaiare sull'Arno, e ci sarà spazio anche per gli studenti Erasmus con la Coppa Erasmus+ nella Settimana Europea dello Sport. Ognuno potrà dedicare la propria corsa con il pettorale emozionale alla persona per cui sceglie di camminare.

Tra i 30 testimonial che quest'anno hanno prestato il volto alla manifestazione, che in 24 anni ne ha coinvolti 749, ci sono Luca Argentero, Gabriel Batistuta, Mariacarla Boscono, Brunori Sas, Pif, Paola Perego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, insieme ad artisti, giornalisti e sportivi uniti dalla stessa causa. Un sostegno trasversale che conferma quanto Corri la Vita sia entrato nel cuore dei fiorentini.

Partecipare è semplice. Oltre che correndo o camminando, si può donare anche a distanza in tutta Italia ordinando la maglietta sul sito http://corrilavita.it con una donazione minima di 10 euro e spedizione gratuita grazie a BRT, fino a esaurimento scorte. Le t-shirt sono disponibili nei punti fisici indicati sul sito fino al 24 settembre, il 25 e 26 settembre al gazebo in Piazza della Repubblica dalle 10 alle 17 e domenica 27 dalle 10 alle 13. Per chi arriva da fuori, Human Company offre il 10 per cento di sconto per i soggiorni del 25, 26 e 27 settembre con il codice CORRILAVITA26.

Come ha detto la presidente Eleonora Frescobaldi, dietro ogni maglietta c'è una scelta, dietro ogni donazione c'è un gesto di vicinanza, dietro ogni passo c'è la volontà di dire a una donna che non è sola. È per questo che da 24 anni Corri la Vita non è solo un evento, è un pezzo di identità di Firenze.