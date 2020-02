Coronavirus: scintille social tra Rossi e Burioni

foto Agenzia Dire

Il presidente della Regione Toscana: "Chi ci attacca o non è bene informato, o è in malafede o è un fascioleghista". Il virologo: "Il post è vero. Incredibile, ma vero. Ed è lo stesso presidente che nella sua regione offre l'omeopatia all'interno del sistema sanitario"

(DIRE) Firenze, 19 feb. - Sui social ormai è lotta aperta fra il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e il virologo, Roberto Burioni. Tornando su Facebook sulla polemica accesa dal docente del San Raffaele di Milano circa la necessità che la Regione chieda ai cittadini che rientrano dalla Cina un periodo di quarantena, il governatore ribatte nuovamente e alzando il tiro: "La Toscana- afferma- in materia di prevenzione contro il Coronavirus, seguendo le linee nazionali di sorveglianza attiva, sta facendo più di tutte le altre Regioni. Chi ci attacca o non è bene informato, o è in malafede o è un fascioleghista". A strettissimo giro arriva la replica di Burioni: "Il presidente della Regione Toscana, che secondo me sottovaluta il rischio del Coronavirus esponendo a rischi evitabili i propri cittadini, afferma che chi lo critica o è male informato o è fascioleghista. Lo stesso presidente che nella sua regione offre l'omeopatia all'interno del sistema sanitario. Complimenti davvero". E aggiunge commentando l'intervento di Rossi: "Il post è vero. Incredibile, ma vero". (Cap/ Dire)