Cinemaialate: bestiario satirico sulla settima arte a Livorno

A Villa Maria il 6 dicembre di e con Ettore Ferrini & Claudio Marmugi. Introduce Carlo Neri

La Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, ospiterà venerdì 6 dicembre (ore 18.30) una lettura comica e satirica del cinema grazie al sarcasmo di Ettore Ferrini e Claudio Marmugi. I due autori infatti proporranno estratti dal volume: Cinemaialate, bestiario satirico sulla settima arte, edito dal Vernacoliere con illustrazioni di Tommy Eppesteingher e la prefazione di Alessandro Benvenuti.

“Irriverente e sarcastico bestiario satirico sulla settima arte, che in ironia ora gravemente feroce ora raffinata presenta un cinema come non l’avete mai… riso, rifacendo vivere titoli famosi in irresistibile parodia critica”

Ettore Ferrini, scrittore, autore di satira e firma de Il Vernacoliere, per il quale è autore delle rubriche fisse "Pensieri in ironia" e "Glossario Moderno", e vignettista, ha pubblicato anche: “Non ho niente contro i preti… altrimenti l’avrei già spruzzato dappertutto “, Il Sacro & il Propano” e “Linkoglioniti”. Claudio Marmugi, cabarettista, regista e insegnante teatrale, ha iniziato come videomaker e autore di testi e vignette per il giornale satirico ‘Il Vernacoliere – Livorno Cronaca’, nel 2002 è approdato a Zelig, tempio milanese della comicità.

A introdurre l'incontro Carlo Neri.

Ingresso gratuito

Si ricorda che ogni martedi (alle ore 17) la Biblioteca di Villa Maria propone “I martedì dell’arte- Parigi e i suoi artisti” ciclo di film sulla vicenda parigina dei grandi artisti fra Ottocento e Novecento. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Itinera, rientra tra le iniziative collaterali alla mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” allestita al Museo della Città fino al 16 febbraio.

PROGRAMMA DICEMBRE A VILLA MARIA - eventi e proiezioni

BIBLIOTECA LABRONICA DI VILLA MARIA

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLE ARTI DELLO SPETTACOLO

martedì 10 dicembre h 17.00

I MARTEDI' DELL'ARTE - Parigi e i suoi artisti

PROIEZIONE FILM su Vincent Van Gogh

venerdì 13 dicembre ore 18.00

BEN TORNATO DEDO - eventi collaterali alla mostra di Modigliani

Modì gli anni di Parigi tra Anna e Beatrice

letture tratte dagli scritti di Anna Achmatova e Beatrice Hastings

di e con Laura Cini

evento a cura di associazione Cambiamenti e Blow up artisti associati

martedì 17 dicembre h 17.00

I MARTEDI' DELL'ARTE - Parigi e i suoi artisti

PROIEZIONE FILM su Parigi

venerdì 20 dicembre h 18.30

UNA GIORNATA PARTICOLARE

appuntamenti il venerdì a villa maria

I mestieri del cinema Christmas Edition

Il MONTAGGIO

con Federico Conforti

evento in collaborazione con FIPILI Horror Festival

Comune di Livorno – Biblioteca Labronica

Coop. Itinera

Biblioteca Labronica di Villa Maria - centro di documentazione sulle arti dello spettacolo

Via F.Redi 22 - 57125 Livorno

Tel. 0586219265 - bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it