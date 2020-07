Cinema alla Manifattura Tabacchi: 41 film in 41 sere

Dal 1 agosto al 10 settembre

Dal 1 agosto al 10 settembre la Piazza dell’Orologio di Manifattura Tabacchi diventa Cinema d’Essai. Un’arena cinematografica a cielo aperto curata da Fondazione Stensen per il pubblico di Manifattura. 41 giorni di programmazione, 182 posti a sedere, 6 eventi speciali con il coinvolgimento di 16 ospiti oltre a 8 anteprime assolute e 6 film mai proiettati su grande schermo.

Saranno 9 i percorsi tematici: Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto, ovvero anteprime in Italia di film internazionali; Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati: cinema italiano con anteprime come “Il grande passo” e qualche riscoperta, come il primo film dei fratelli D’Innocenzo “La terra dell’abbastanza”; Brividi in Manifattura: film di genere horror-thriller; Orientarsi con le stelle, una selezione di film a cura di In fuga dalla Bocciofila, con film recenti e film più vecchi; America oggi: uno sguardo sull’attualità americana, dal razzismo alle rivolte fino agli scandali sessuali; Cinema e Ambiente: film legati all’ecologia; Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano: quattro film di registi toscani con approfondimenti sulla lingua toscana da parte degli esperti dell’Accademia della Crusca; Buio in sala - Cinema & Psicoanalisi: film legati ai temi della psicoanalisi con una psicoanalista che affronterà le tematiche del film; e poi eventi speciali con anteprime e film a sorpresa, tra cui un documentario su Kurt Cobain e la serata dedicata al deejay fiorentino scomparso Andrea Mì.

Alcune delle pellicole in programma vedranno la partecipazione di curatori, ospiti, partner ed esperti, perché il cinema sia anche un luogo di socialità e confronto. Le proiezioni avranno inizio alle 21:15 e saranno precedute due volte a settimana dai talk di approfondimento (alle 19:30) su temi di attualità, scenari di possibili futuri alternativi, riflessioni sulla creatività e sul contemporaneo, negli spazi attigui del Giardino della Ciminiera (programma dettagliato delle singole serate consultabile sul sito di Manifattura Tabacchi e Fondazione Stensen).

Il programma è a cura della Fondazione Stensen che così estende fuori dalla propria sede istituzionale non solo i contenuti, ma anche il proprio approccio culturale, insieme ad alcuni partner abituali tra cui l’Accademia della Crusca, il Festival dei Popoli, il Centro Psicoanalitico Fiorentino, l’associazione In fuga dalla bocciofila.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Si parte il 1 agosto con l'anteprima di Ema, del regista cileno Pablo Larrain, autore dei biopic Neruda e Jackie, presentato al Festival di Venezia del 2019 dove ha conquistato la critica e colpito il pubblico in un caleidoscopio di danze e colori. Ema e Gaston fanno coppia, lei è “fuoco che brucia”, lui il focolare che lo contiene. Insieme hanno adottato Polo, insieme hanno fallito la sua adozione. Incapaci di gestire i suoi traumi, lo hanno restituito ai servizi sociali.

Quattro titoli dedicati all'America di oggi che si guarda allo specchio tra Trump, scandali sessuali, epidemia e proteste razziali, con un occhio al movimento #Blacklivesmatter. Grande spazio al cinema italiano di qualità ma meno conosciuto, a partire da The Nest, titolo inglese per un thriller italiano presentato dall'attore Maurizio Lombardi e dalla collega Francesca Cavallin, per passare all'opera seconda di Antonio Padovan (presente il 12 agosto) che ha diretto i due "pesi massimi" Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, improbabili fratelli ne Il Grande passo. Vincenzo Alfieri, regista degli uomini d'oro, vera storia di una rapina alle Poste a Torino, presenterà il film il 22 agosto, mentre Simone Isola racconterà la figura di Claudio Caligari il 23 agosto e il fiorentino Duccio Chiarini introdurrà il suo L'ospite il 26 agosto.

Importanti collaborazioni con l'Accademia della Crusca i cui collaboratori accompagneranno il pubblico attraverso 4 appuntamenti sul cinema toscano, tra Benigni, Pieraccioni, Virzì e i fratelli Taviani e al centro Psicoanalitico fiorentino che torna al cinema commentando i film insieme al pubblico.

Weekend di Ferragosto con l'omaggio ai registi di Favolacce, grande successo estivo, con la proposta del loro folgorante esordio - La terra dell'abbastanza (sabato 15) mentre domenica 16 l'evento in anteprima dedicato al doppio candidato al premio Oscar Honeyland, storia incredibile di una anziana apicoltrice che vive in una sperduta regione della Macedonia del nord!

L’arena è gestita dallo Stensen ed è organizzata nel rispetto dei protocolli Covid-19. Per partecipare in sicurezza alle proiezioni (costo € 5,00) è possibile acquistare il biglietto sia di persona alla cassa, sia attraverso il portale online del cinema www.liveticket.it/stensen (+ € 0,50 diritti di prevendita). Occorrerà inoltre comunicare il proprio nome e cognome al personale del cinema, la mascherina sarà obbligatoria durante la fila e all’entrata, potrà essere tolta una volta seduti al proprio posto. In caso di pioggia forte l'eventuale cancellazione dello spettacolo sarà comunicata sui canali social di Manifattura Tabacchi entro le ore 20:00. Conviventi e familiari potranno accomodarsi accanto, prevedendo la platea sia posti doppi che singoli.

A completare l’offerta, il bistrot di Bulli & Balene (lun-ven 9:00-01:00 / sab-dom 10:00-01:00) offre uno sconto del 10% sulla cena per chi ha acquistato il biglietto del cinema, il cocktail bar di Soul Kitchen (martedì-domenica 18:00-01:00) e Birrificio Valdarno Superiore.

Programma tematico:

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto:

“Il cinema è composto da due cose: uno schermo e delle sedie. Il segreto sta nel riempirle entrambe” (Roberto Benigni)

1/08 - Ema di Pablo Larrain (Cile 2019, 102')

7/08 - Galveston di Melanie Laurent (Usa 2018, 91')

17/08 - La Gomera di Corneliu Porumboiu (Rom/Fra/Ger 2019, 97')

20/08 - Monos di Alejandro Landes (Col 2019, 102')

4/09 - Beach Bum - Una vita in fumo di Harmony Korine (Usa 2019, 95')

5/09 - American Honey di Andrea Arnold (Usa 2016, 158')

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati:

Il nuovo cinema italiano, tra anteprime e riscoperte, in tutto il suo splendore.

12/08 - Il grande passo di Antonio Padovan (Ita 2019, 96')

15/08 - La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo (Ita 2018, 96)

22/08 - Gli uomini d'oro di Vincenzo Alfieri (Ita 2019, 111')

23/08 - Se c'è un aldilà sono fottuto - Vita e cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta (Ita 2019, 105')

26/08 - L'ospite di Duccio Chiarini (Ita 2018, 94')

Brividi in Manifattura:

Quattro appuntamenti con il cinema di genere per esorcizzare le paure e combattere i pregiudizi.

4/08 - The Nest - Il Nido di Roberto De Feo (Ita 2019, 103')

11/08 - Midsommar - il villaggio dei dannati di Ari Aster (Usa 2019, 140')

19/08 - The invitation di Karyn Kusama (Usa 2015, 100')

31/08 - Train to Busan di Yeon Sang-Ho (Cor 2016, 118')

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Sei film per tracciare una rotta e trovare una direzione, tra temi astrali e miti luminosi, per capire il mondo in cui viviamo e in cui (forse) vivremo ancora.

3/08 - Ritratto della Giovane in fiamme di Céline Sciamma (Fra 2019, 120')

6/08 - Jules et Jim di François Truffaut (Fra 1961, 106')

18/08 - L'Isola dei cani di Wes Anderson (Usa 2018, 101')

28/08 - Lady Bird di Greta Gerwig (Usa 2017, 93')

1/09 - Toro scatenato di Martin Scorsese (Usa 1980, 129')

9/09 - Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch (Gb/Usa 2013, 123')

America oggi:

"Il mondo non è bianco, né lo è mai stato. Bianco è solo il colore del potere" (James Baldwin)

2/08 - Blackkklansman di Spike Lee (Usa 2018, 135')

8/08 - Bombshell - La voce dello Scandalo di Jay Roach (Usa 2019, 108')

14/08 - Scappa - Get Out di Jordan Peele (Usa 2016, 103')

30/08 - I am not your negro di Raoul Peck (Usa/Fra 2016, 95')

Cinema e Ambiente:

Può il cinema salvare il mondo dai cambiamenti climatici e della distruzione dell'uomo? La bellezza ci salverà.

16/08 - Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Mac 2019, 86')

27/08 - Secret screening /1

29/08 - Watermark di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky (Can 2013, 90')

Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano

"I toscani hanno il cielo negli occhi e l'inferno in bocca" (Curzio Malaparte)

5/08 - Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci (Ita 1977, 90')

9/08 - Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani (Ita 2015, 120')

25/08 - Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni (Ita 1996, 95')

8/09 - La pazza gioia di Paolo Virzì (Ita 2016, 118')

Buio in sala - Cinema & Psicoanalisi:

Lo psicoanalista guarda, ascolta e commenta il film insieme al pubblico, favorendo la percezione e l'ascolto delle emozioni suscitate dalla visione.

10/08 - Father and son di Kore'eda Hirokazu (Jap 2013, 120')

21/08 - La Favorita di Yorgos Lanthimos (Gre 2018, 120')

3/09 - Richard Jewell di Clint Eastwood (Usa 2019, 129')

Gli eventi speciali:

Film fuori formato, sorprendenti collaborazioni e grandi storie per serate molto particolari.

13/08 - Letizia Battaglia - Shooting the mafia di Kim Longinotto (Irl/Usa 2019, 94’)

24/08 - Normal di Adele Tulli (Ita/Sve 2019, 72')

2/09 - I wish I was like you di Luca Onorati, Francesco Gargamelli (Ita 2019, 47')

6/09 - Omicidio al Cairo di Tarik Saleh (Sve 2017, 106')

7/09 - One more Jump di Manu Gerosa (Ita 2019, 81')

10/09 - Secret screening /2

Calendario:

sabato 1 agosto - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto

Ema di Pablo Larrain (Cile 2019, 102' - v.orig. sott. ita - Vm 14) - Anteprima

domenica 2 agosto - ore 21.15

America oggi

Blackkklansman di Spike Lee (Usa 2018, 135' - v.orig. sott. ita)

lunedì 3 agosto - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Ritratto della Giovane in fiamme di Céline Sciamma (Fra 2019, 120')

Martedì 4 agosto

ore 19.30

Talk! Brividi di cinema

con Francesca Cavallin e Maurizio Lombardi

ore 21.15

Brividi in Manifattura

The Nest – Il Nido di Roberto De Feo (Ita 2019, 103’)

Alla presenza degli attori Francesca Cavallin e Maurizio Lombardi

Mercoledì 5 agosto

Ore 19.30

Talk! Il cinema di Roberto Benigni

con Neri Binazzi, docente di Sociolinguistica e Dialettologia italiana all’Università di Firenze, coordinatore del Vocabolario del fiorentino contemporaneo presso l’Accademia della Crusca.

ore 21.15

Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano

Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci (Ita 1977, 90')

introdotto da Neri Binazzi, sociolinguista insieme a Sergio Forconi, attore

Giovedì 6 agosto - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Jules et Jim di Francois Truffaut (Fra 1961, 106')

Venerdì 7 agosto - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto:

Galveston di Melanie Laurent (Usa 2018, 91') - Anteprima

Sabato 8 agosto - ore 21.15

America oggi

Bombshell - La voce dello Scandalo di Jay Roach (Usa 2019, 108')

Domenica 9 agosto

ore 19.30

Talk! Il cinema dei Taviani

con Raffella Setti - docente di Linguistica italiana all'Università di Firenze, studiosa dell’italiano contemporaneo nella comunicazione cinematografica e radiofonica, collaboratrice dell'Accademia della Crusca

e Francesca Cialdini - docente a contratto all'Università di Modena e Reggio Emilia, studiosa della norma grammaticale italiana dal Cinquecento a oggi, collaboratrice dell'Accademia della Crusca.

ore 21.15:

Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano

Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani (Ita 2015, 120')

introdotto da Raffella Setti, linguista e Francesca Cialdini, linguista

Lunedì 10 agosto - ore 21.15

Buio in sala - Cinema & Psicoanalisi:

Father and son di Kore'eda Hirokazu (Jap 2013, 120')

introdotto da Rossella Vaccaro - Psicologa e Psicoanalista SPI

Martedì 11 agosto

ore 19.30

Talk! I Brividi del lettore

con Gianluca Morozzi

ore 21.15

Brividi in Manifattura

Midsommar - il villaggio dei dannati di Ari Aster (Usa 2019, 144' - Vm 14)

con Gianluca Morozzi, scrittore

Mercoledì 12 agosto

ore 19.30

Talk! Tra Cinema e Prosecco

con Antonio Padovan

ore 21.15

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati

Il grande passo di Antonio Padovan (Ita 2019, 96') - Anteprima

alla presenza del regista Antonio Padovan

Giovedì 13 agosto - ore 21.15

Evento speciale

Letizia Battaglia - Shooting the mafia di Kim Longinotto (Irl/Usa 2019, 94’) - Anteprima

Venerdì 14 agosto - ore 21.15

America oggi

Scappa - Get Out di Jordan Peele (Usa 2016, 103')

Sabato 15 agosto - ore 21.15

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati

La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo (Ita 2018, 96' - Vm 14)

Domenica 16 agosto - ore 21.15

Evento speciale

Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Mac 2019, 86' - v.orig. sott. ita)- Anteprima

Lunedì 17 agosto - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto:

La Gomera di Corneliu Porumboiu (Rom/Fra/Ger 2019, 97')

Martedì 18 agosto - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

L'Isola dei cani di Wes Anderson (Usa 2018, 101' - v.orig. sott. ita)

Mercoledì 19 agosto - ore 21.15

Brividi in Manifattura

The invitation di Karyn Kusama (Usa 2015, 100')

Giovedì 20 agosto - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto:

Monos di Alejandro Landes (Col 2019, 102' - v.orig. sott. ita) - Anteprima

Venerdì 21 agosto - ore 21.15

Buio in sala - Cinema & Psicoanalisi

La Favorita di Yorgos Lanthimos (Gre 2018, 120')

introdotto da Ilaria Sarmiento - Psicologa e Psicoanalista SPI

Sabato 22 agosto

ore 19.30

Talk! La dura legge del cinema

con Vincenzo Alfieri

ore 21.15

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati

Gli uomini d'oro di Vincenzo Alfieri (Ita 2019, 111')

alla presenza del regista Vincenzo Alfieri

Domenica 23 agosto

ore 19.30

Talk! Il Cinema di Claudio Caligari

con Simone Isola

ore 21.15

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati

Se c'è un aldilà sono fottuto - Vita e cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta (Ita 2019, 105')

alla presenza del regista Simone Isola

Lunedì 24 agosto - ore 21.15

Normal di Adele Tulli (Ita/Sve 2019, 72')

Martedì 25 agosto

ore 19.30

Talk! Il cinema di Leonardo Pieraccioni

con Marco Biffi - docente di Linguistica italiana all'Università di Firenze, si è occupato di lessicografia e di lingua dei mezzi di comunicazione, collaboratore dell'Accademia della Crusca.

ore 21.15:

Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano

Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni (Ita 1996, 95')

introdotto da Marco Biffi, linguista

Mercoledì 26 agosto - ore 21.15

Manifattura italiana - giovani, belli e arrabbiati:

L'ospite di Duccio Chiarini (Ita 2018, 94')

alla presenza del regista Duccio Chiarini

Giovedì 27 agosto

ore 19.30

Talk! Proteggi il tuo pianeta!

incontro con Sea Shepherd Italia

ore 21.15

Secret screening / 1

Venerdì 28 agosto - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Lady Bird di Greta Gerwig (Usa 2017, 93')

Sabato 29 agosto - ore 21.15

Watermark di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky (Can 2013, 90' - v.orig. sott. ita) - Anteprima

Domenica 30 agosto - ore 21.15

America oggi

I am not your negro di Raoul Peck (Usa/Fra 2016, 95' - v.orig. sott. ita)

Lunedì 31 agosto - ore 21.15

Brividi in Manifattura

Train to Busan di Yeon Sang-Ho (Cor 2016, 118')

con Caterina Liverani, critico cinematografico

Martedì 1 settembre - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Toro scatenato di Martin Scorsese (Usa 1980, 129')

Mercoledì 2 settembre

ore 19.30

Talk! Gli anni '90 di Kurt Cobain

con Luca Onorati e Francesco Gargamelli

ore 21.15

I wish I was like you di Luca Onorati, Francesco Gargamelli (Ita 2019, 47')

alla presenza dei registi Luca Onorati e Francesco Gargamelli

Giovedì 3 settembre - ore 21.15

Buio in sala - Cinema & Psicoanalisi

Richard Jewell di Clint Eastwood (Usa 2019, 129')

introdotto da Vincenza Quattrocchi - Psichiatra e Psicoanalista SPI

Venerdì 4 settembre - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto

Beach Bum - Una vita in fumo di Harmony Korine (Usa 2019, 95' - v.orig. sott. ita - Vm 14)- Anteprima

Sabato 5 settembre - ore 21.15

Se mi guardi esisto - Il cinema mai visto

American Honey di Andrea Arnold (Usa 2016, 158')

Domenica 6 settembre - ore 21.15

Evento speciale

Omicidio al Cairo di Tarik Saleh (Sve 2017, 106')

Lunedì 7 settembre - ore 21.15

Evento speciale

One more Jump di Manu Gerosa (Ita 2019, 81' - v.orig. sott. ita)

in collaborazione con Festival dei Popoli

Martedì 8 settembre

ore 19.30

Talk! Tutto quello che avreste voluto sapere sulla lingua italiana e non avete mai osato chiedere

con Maria Cristina Torchia - sociolinguista, redattrice del Vocabolario del fiorentino contemporaneo e del servizio di Consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca.

ore 21.15

Accademia della Crusca presenta: il cinema parla toscano

La pazza gioia di Paolo Virzì (Ita 2016, 118')

introdotto da Maria Cristina Torchia, sociolinguista

Mercoledì 9 settembre - ore 21.15

Orientarsi con le stelle a cura di In fuga dalla Bocciofila

Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch (Gb/Usa 2013, 123')

Giovedì 10 settembre - ore 21.15

Evento speciale in ricordo di Andrea Mi

Secret screening /2

Info:

Tutte le proiezioni avvengono nella Piazza dell'Orologio di Manifattura Tabacchi - Ingresso da Via delle Cascine 33 - Firenze

Talk! a ingresso libero

Biglietto: € 5,00 € (ridotto € 4,00 Circuito Firenze al Cinema)

Prevendite online suwww.liveticket.it/stensen(0,50 € diritti di prevendita)

Saranno disponibili in prevendita online 100 biglietti fino alle 20:00 del giorno dello spettacolo, oltre alla disponibilità di acquisto direttamente alla cassa. È sempre possibile acquistare i biglietti dei giorni successivi alla cassa che apre ogni giorno alle 19:30.

In caso di pioggia forte verrà comunicato l’eventuale annullamento tramite i canali social di Manifattura Tabacchi e Stensen entro le ore 20:00 del giorno stesso. I talk si terranno in ogni caso, al coperto. I biglietti in prevendita vengono rimborsati entro 5 giorni dall'evento annullato.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati in tempo utile sui nostri siti e sulla pagina Facebook.

INFO BISTROT Bulli & Balene (lun-ven 9:00-01:00 / sab-dom 10:00-01:00) nel Giardino della Ciminiera:

10% di sconto sulla cena a chi presenta il biglietto del cinema. Si consiglia la prenotazione al numero

366 3640300. Domenica e giovedì anguria offerta agli spettatori.

L'arena è organizzata secondo i protocolli Covid-19. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita per evitare code e assembramenti alla cassa. Occorrerà inoltre compilare un foglio con nome, cognome e recapito al personale del cinema, la mascherina sarà obbligatoria durante la fila e all’entrata, potrà essere tolta una volta giunti al proprio posto che verrà assegnato all'ingresso. Conviventi e familiari potranno accomodarsi accanto, prevedendo la platea sia posti doppi che singoli.

Contatti:

www.manifatturatabacchi.com

Instagram | Facebook

www.stensen.org

cinema@stensen.org

Tel. 055 576551

Facebook | Instagram