Cena di beneficenza nel luogo simbolo degli Innocenti

Il prossimo giovedì 10 settembre, Piazza Santissima Annunziata ospiterà “Insieme per Loro”, una cena di beneficenza organizzata congiuntamente da tre importanti realtà del Terzo Settore fiorentino: Fondazione Istituto degli Innocenti ETS, Fondazione La Compagnia di Babbo Natale e Associazione Conversando ODV ETS.
La serata sarà presentata da Stefano Baragli e Gianmaria Vassallo.
L’iniziativa nasce dall’impegno condiviso delle tre organizzazioni nella promozione della solidarietà e nel sostegno alle persone più fragili, con un’attenzione particolare all’infanzia, all’adolescenza, alle famiglie in difficoltà e alle persone che affrontano i disturbi del comportamento alimentare.
La Fondazione Istituto degli Innocenti ETS sostiene progetti sociali, educativi e culturali dedicati all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie.
La Fondazione La Compagnia di Babbo Natale opera tutto l’anno concretamente a favore di bambini e nuclei familiari in difficoltà, sviluppando percorsi di solidarietà capaci di crescere nel tempo.
L’Associazione Conversando ODV ETS, attiva da oltre vent’anni, offre invece supporto alle famiglie che affrontano i disturbi del comportamento alimentare, con particolare attenzione alla sensibilizzazione e alla prevenzione nelle scuole.
Un’alleanza tra Terzo Settore, istituzioni, imprese e cittadini “Insieme per Loro” si propone come un’importante occasione di incontro tra istituzioni, cittadinanza, imprese e Terzo Settore, nel segno della solidarietà e della responsabilità sociale condivisa.
La serata offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino l’impegno quotidiano delle tre organizzazioni promotrici e di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti che sostengono l’infanzia, le famiglie fragili e le persone che affrontano i disturbi del comportamento alimentare.
Un luogo simbolo per un gesto di comunità
La scelta di Piazza Santissima Annunziata non è casuale. Sede storica dell’Istituto degli Innocenti, la piazza rappresenta da oltre sei secoli un punto di riferimento nell’accoglienza, nella tutela e nella promozione dei diritti dell’infanzia.
«Insieme per Loro non è soltanto una serata di solidarietà, ma un modo concreto per ricordare che la tutela e il sostegno dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie sono una responsabilità che riguarda tutta la comunità - sottolinea Maria Grazia Giuffrida, presidente Fondazione Istituto degli Innocenti ETS - vogliamo continuare a costruire alleanze con chi condivide questo impegno. La Fondazione nasce proprio per affiancare e sostenere la missione dell’Istituto, promuovendo progetti e raccogliendo risorse capaci di offrire nuove opportunità ai bambini e ai ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.
Grazie ai cittadini, alle imprese e alle realtà del territorio, possiamo trasformare la loro generosità in interventi concreti. Il 10 settembre Piazza Santissima Annunziata sarà un luogo di incontro, partecipazione e solidarietà, ma anche l’occasione per far conoscere ancora di più questa missione e costruire intorno ad essa una comunità sempre più ampia e partecipe».
«Insieme per Loro nasce da un’idea semplice: unire le forze per trasformare la solidarietà in aiuti concreti - sottolinea Silvano Gori, della Fondazione La Compagnia di Babbo Natale - è quello che la Compagnia di Babbo Natale fa durante tutto l’anno, sostenendo bambini e famiglie in difficoltà con progetti capaci di durare nel tempo. Tra questi “Esci dalla strada ed entra in campo”, che ha già permesso a oltre mille giovani di praticare un’attività sportiva, nella convinzione che lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione, crescita e prevenzione del disagio.
La cena del 10 settembre rappresenta un passo ulteriore: insieme alla Fondazione Istituto degli Innocenti e a Conversando mettiamo esperienze diverse al servizio di un obiettivo comune, dall’infanzia alle famiglie fragili fino al tema delicato dei disturbi del comportamento alimentare. Farlo in Piazza Santissima Annunziata, luogo simbolo dell’accoglienza a Firenze, rende questa iniziativa ancora più significativa. Ci auguriamo che la città risponda con la generosità che ha sempre saputo dimostrare».
Per Donatella Naddi, presidente di Conversando ODV ETS, la partecipazione all’iniziativa rappresenta un’occasione importante per portare all’attenzione del pubblico un tema delicato che riguarda sempre più giovani e famiglie. «Chi vive accanto a un ragazzo o a una ragazza in difficoltà sa quanto sia importante trovare qualcuno disposto ad ascoltare, comprendere e indicare una strada possibile. Conversando ETS nasce proprio dall’esperienza di famiglie che hanno conosciuto da vicino i disturbi alimentari e che hanno scelto di mettere ciò che hanno vissuto a disposizione degli altri.
Sensibilizzare significa prima di tutto far conoscere, aiutare a riconoscere i segnali di una difficoltà, superare stigma e pregiudizi e far sapere che esistono realtà alle quali è possibile rivolgersi.“Insieme per loro” racchiude proprio questo significato: mettere esperienze e competenze diverse al servizio dei ragazzi e delle loro famiglie, trasformando la partecipazione e la solidarietà in un sostegno concreto».
Una serata tra musica, comicità e spettacolo
“Insieme per Loro” sarà anche una serata di intrattenimento, con un programma pensato per accompagnare il pubblico attraverso musica, comicità e momenti di spettacolo.
Tra i protagonisti ci sarà Paul Moss & Friends, con lo spettacolo “The History of Music”, un viaggio musicale attraverso Pop, Rock, Country e Blues, con particolare attenzione ai grandi successi degli anni ’60, ’70 e ’80. Paul Moss porta sui palchi europei un progetto nel quale i grandi brani della storia della musica vengono reinterpretati attraverso lo stile personale della band.Spazio anche alla comicità con Gianmaria Vassallo, attore, comico e cantautore toscano, che porta sul palco una comicità profondamente legata alla Toscana, ai suoi personaggi, al linguaggio e alle contraddizioni della vita quotidiana.
A rendere ancora più suggestiva la serata sarà infine lo spettacolo della compagnia I giullari del 2000 la “Ballerina nella Sfera Incantata”: una danzatrice apparirà a sorpresa tra il pubblico all’interno di una grande sfera trasparente, dando vita a una coreografia acrobatica e fiabesca accompagnata da musiche romantiche ed emozionanti.
A chi sarà destinato il ricavato
Il ricavato netto della serata sarà destinato a sostenere i progetti e le attività istituzionali delle tre organizzazioni promotrici, ciascuna nell’ambito delle proprie finalità statutarie.
Una parte della raccolta fondi sarà destinata al progetto “Esci dalla strada ed entra in campo”, per permettere a bambini e ragazzi di praticare sport anche quando le loro famiglie non possono sostenerne i costi.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze, dalla Regione Toscana, a testimonianza del valore sociale, educativo e solidaristico dell’evento.Lotteria di beneficenza e diretta socialLa serata sarà arricchita da una lotteria di beneficenza, tra i premi spicca la possibilità di vincere un fantastico viaggio alle Maldive, insieme a tanti altri premi e sorprese che accompagneranno gli ospiti durante la serata.
La lotteria è resa possibile grazie alla generosità di numerose realtà che hanno scelto di sostenere l’iniziativa:
Armando Poggi, Beachcomber, Boscolo, Papaya Viaggi, Le Vanità Profumerie, Impero Nigiani, Roberto Ciabani, Antiquariato Vetri d’Arte Architetto Roberto Innocenti & Donata Angela Patussi, Enoteca Pinchiorri, Idea Toscana, Fani Gioielli e Laboratorio Profili.
L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sulle piattaforme social, permettendo a un pubblico più ampio di seguire la serata e partecipare, anche a distanza, a questo momento di solidarietà.
Ringraziamenti, media partner e partner dell’iniziativa
Un sentito ringraziamento va a Lady Radio, media partner dell’iniziativa, per il sostegno offerto alla comunicazione dell’evento.
Un ulteriore contributo arriva da Media Firenze, che ha aderito come media partner dell’iniziativa con una campagna di cartelloni pubblicitari distribuiti in diversi punti della città.
Un ringraziamento particolare va ai partner tecnici dell’iniziativa, Studio Associato Frusi, Omikron, Il Sorriso Ricevimenti e Once Events, per il sostegno e il contributo al coordinamento nell’organizzazione dell’evento.
Come partecipare
Per partecipare alla cena di beneficenza “Insieme per Loro” è possibile consultare tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sulla pagina ufficiale dell’iniziativa della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS.https://www.fondazioneinnocenti.it/cena-beneficenza-info/