Trentatré scuole riunite in un unico spazio, due giornate per conoscere l’offerta formativa del territorio, incontrare gli insegnanti, approfondire i percorsi di studio e ricevere consigli personalizzati. Torna il 14 e 15 novembre “Le Scuole si presentano”, l’appuntamento promosso dal Comune di Firenze per accompagnare studentesse e studenti nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Giunta alla 26ª edizione, la manifestazione torna dopo la grande partecipazione registrata nelle precedenti edizioni.

L’appuntamento è alla palestra Barbasetti di Prun, in viale Malta 10, dalle 10 alle 19 di entrambe le giornate, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Un grande open day collettivo per conoscere e confrontare, in un solo luogo, le opportunità offerte da licei, istituti tecnici, istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale.

Saranno 33 le scuole del territorio fiorentino presenti, ciascuna con un proprio punto informativo, dove ragazze e ragazzi, insieme a chi li accompagna nella scelta, potranno confrontarsi direttamente con i docenti, conoscere i piani di studio, approfondire gli sbocchi professionali e raccogliere informazioni sugli open day organizzati dai singoli istituti.

“La scelta del percorso di studi dopo la terza media è un passaggio importante nella crescita di ogni ragazza e ragazzo, perché significa cominciare a immaginare il proprio futuro – dichiara l’assessora all’Educazione e alla Formazione professionale Benedetta Albanese –. Con ‘Le Scuole si presentano’ vogliamo offrire strumenti concreti per conoscere le opportunità formative e compiere una scelta consapevole. Orientare non significa soltanto presentare le diverse scuole, ma aiutare ciascuno a riconoscere le proprie capacità, scoprire i propri talenti e seguire le proprie inclinazioni. Vogliamo accompagnare ogni ragazza e ogni ragazzo in questa scelta, perché possa affrontarla con fiducia e costruire il proprio futuro valorizzando le proprie potenzialità”.

Accanto agli stand delle scuole studentesse e studenti potranno confrontarsi individualmente con esperti dell’orientamento, per chiarire dubbi e ricevere un supporto personalizzato nella scelta del percorso di studi. Nel corso delle due giornate sono previsti anche seminari e incontri di approfondimento.

La manifestazione si aprirà sabato 14 novembre alle 10 con il saluto dell’assessora Albanese. A seguire è previsto il seminario “Che scuola scelgo?”, a cura del Centro Studi Pluriversum, nell’ambito del nuovo ciclo di incontri di orientamento scolastico promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con le Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione della Toscana.

Uno spazio specifico sarà dedicato anche all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con la presenza dei referenti delle agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana per l’obbligo formativo operanti nel territorio fiorentino. Sarà possibile ricevere informazioni sui corsi in partenza e sulle opportunità offerte dai percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali spendibili nel mondo del lavoro.

A supporto dell’orientamento sono disponibili anche materiali informativi dedicati, tra cui la guida alle scuole superiori e il vademecum dei percorsi di studio.

Tutte le informazioni e i materiali sono consultabili sul sito del Comune di Firenze:

https://educazione.comune.fi.it/pagina/6-16-anni/orientamento-superiori