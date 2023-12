Capodanno 2024: le mete toscane dell'ultimo minuto

La Toscana è una delle destinazioni top degli italiani per il Capodanno 2024.

A Firenze per Capodanno arriva Diodato in piazza della Signoria, ospite con una selezione di brani di una serata di musica e spettacolo tra lirica, magia e canto. E sarà proprio piazza della Signoria il centro di una serie di appuntamenti sparsi in città per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sei le piazze coinvolte per un Capodanno diffuso, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E con il sostegno di Toscana Energia, con eventi rivolti a ogni tipo di pubblico: oltre a piazza della Signoria, si farà festa in piazza Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart, in piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica, in piazza del Carmine con l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 e in piazza Santo Spirito e Oltrarno con la Marching band itinerante di Music Pool.

In piazza della Signoria, l’arengario di Palazzo Vecchio sarà il cuore della notte di Capodanno e ospiterà uno spettacolo a cura di Comune di Firenze e MUS.E con protagonista Diodato, celebre cantautore italiano già vincitore del Festival di Sanremo che si esibirà in una selezione di brani tratti dal suo repertorio.

Approfondimenti Concerto di Capodanno 2024 al Teatro Verdi

Grazie alla collaborazione con Andrea Bocelli Foundation - Ente Filantropico si esibiranno sullo stesso palco anche Andrea Paris, ABF Advocate e comico-prestigiatore direttamente dal palco di Zelig, la cantante e cantautrice Cecille che si è più volte esibita al fianco di Andrea Bocelli ed è reduce da una recentissima esibizione alla Casa Bianca per la First Lady.

Previste anche le esibizioni della sassofonista Eleonora Fiorentini, della pianista Xing Chang, e dei cantanti lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni, talenti provenienti dalle ABF Masterclass di Canto Lirico e Musica da Camera per Pianoforte e Fiati. Obiettivo di questa collaborazione tra la città di Firenze e la Fondazione è quello di testimoniare l’impegno comune per l’empowerment e la valorizzazione dei giovani e dei talenti creando occasioni di visibilità e condivisione. Appuntamento dalle 21:30 circa.

In piazza San Giovanni i ‘Cori Gospel’ di Musart vedranno protagonisti tre gruppi che rappresentano il gospel contemporaneo locale e internazionale, The Pilgrims, il Coro Academy Singers e i Maryland Gospel Singers, con un'espressione artistica in grado di parlare a tutti, inserendosi al meglio nel contesto di piazza del Duomo. Il count down della serata sarà affidato a Eva Edili, giornalista e speaker radiofonica. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

In piazza del Carmine ‘La Notte dei desideri’ di Anfiteatro 2010 coniugherà musica, intrattenimento e festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno raccogliendo i desideri e le speranze per il 2024 espresse dai cittadini fiorentini e dai turisti presenti in città il 31 dicembre, che saranno pubblicate su apposito canale social e lette in piazza durante l'evento. La conduzione dell’evento sarà affidata al network radiofonico Radio Bruno. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

In Oltrarno e piazza Santo Spirito ‘Oltrarno on the road’ di Music Pool arricchirà la notte del Capodanno a Firenze con la partecipazione di tre marching band, in modo da diffondere la musica per le vie di Oltrarno e di piazza Santo Spirito. I tre gruppi musicali Fantomatik Orchestra, Sound Street Band e Bandão incontreranno il pubblico di Firenze e i numerosi turisti presenti attraverso la particolare modalità della musica di strada di qualità. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

In piazza Santissima Annunziata ‘Jazz New Year’ di Circolo Exwide presenterà due assoluti protagonisti del jazz toscano e nazionale: Nico Gori, che sarà presente con la sua celebre formazione "swing tentet" all'insegna della classicissima musica da ballo degli anni ‘30, e Gianluca Petrella, acclamato strumentista e compositore, anch'egli con un’ampia formazione e un sound che spazia tra il jazz e l'elettronica. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

In piazza Santa Croce ‘Il Grande ballo degli Orsi’ di Toscana Classica renderà omaggio al maestro Sergio Staino con il coinvolgimento di tre scuole di ballo (Songo Bongo, Tango Firenze e Dance Lab). L'orchestra di Toscana Classica, insieme all'orchestra Ensemble Quattro Corde di Odessa (Ucraina) diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, proporrà musica in stile classico viennese, tra polka, mazurka e tanghi con omaggio a Piazzolla e valzer tradizionali. Appuntamento dalle 22.45 fino all’1 di notte.

In occasione del Capodanno 2023, le grandi attrazioni di Florence Eye rimangono aperte fino alle ore 1:00. Il 2024 inizia quindi “al top” nell’imponente villaggio natalizio di Firenze: grandi e piccini potranno trascorrere la mezzanotte a bordo della ruota panoramica più alta d’Italia. Rimangono aperte anche la grande pista di pattinaggio, i mercatini e l’area food per brindare un con ottimo vin brulè o riscaldarsi con una cioccolata calda. Anche l’1 gennaio 2024, Florence Eye conferma l’orario di apertura alle ore 10:00, offrendo l’opportunità di inaugurare il nuovo anno con una giornata in famiglia, insieme ad amici e parenti, divertendosi tra la pista di pattinaggio e le altre attrazioni del villaggio natalizio fiorentino.

La sera del 31 dicembre, appuntamento al cinema Astra di piazza Beccaria. Alle 21 apertura porte, seguirà buffet dolce di benvenuto (panettone, pandoro e dolcezze; vini dolci, amari e caffè). Alle 21.30 proiezione del film Past Lives di Celine Song, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il film terminerà intorno alle 23.15, dopodiché ognuno potrà brindare all’anno nuovo nel luogo che preferisce. Biglietto unico 13 euro.

El Inca, il primo ristorante peruviano di fine dining a Firenze, aperto nel 2015 a Firenze Sud dallo chef Pablo Gugic e dalla moglie Monica, propone un doppio menu tra cui scegliere: carne o pesce secondo la tradizione peruviana, rivisitata in chiave contemporanea. In carta piatti come le tagliatelle alla huancaina (tipica salsa con formaggio fresco e peperoncino giallo piccante) con lomo saltado al wok, coscia di maiale croccante con tocchi asiatici, accompagnata da riso e purè di mele con riduzione di chicha morada (mais viola), ma anche la Causa Nikkei, tortino di patate con tonno in salsa giapponese, e il Sushi Acevichado, piatto che fonde sapori e procedure latine e del Sol Levante, uno dei tratti più caratteristici della cucina peruviana oggi. A chiudere il menu il tiramisu de Lucuma, frutto tropicale originario del Perù.

Stazioni Lunari atterra in Piazza della Resistenza a Scandicci il 31 dicembre 2023 con una line-up assolutamente inedita. Nella notte di Capodanno Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti insieme.

Ginevra Di Marco “padrona di casa” con Francesco Magnelli e Andreino Salvadori, Piero Pelù e la Bandabardò (che in questo concerto vede in formazione Finaz, Nuto, Don Bachi e Orla), sono gli ospiti d’eccezione per questa nuova Stazioni Lunari, accompagnati sul palco anche da Pino Gulli alla batteria e Roberto Beneventi alla fisarmonica. Una super band per un ultimo dell’anno che si preannuncia pieno di energia folk elettrica; canteranno e suoneranno insieme canzoni dal loro repertorio e si divertiranno a suonare alcune cover che hanno sempre amato. Un evento, organizzato da La Scena Muta e fortemente voluto dal Comune di Scandicci, che si preannuncia davvero imperdibile.

A Calenzano si aspetta l’arrivo dell’anno nuovo al Teatro Manzoni con lo spettacolo “Mi è scappato il morto”, una commedia brillante, dai ritmi serratissimi, con equivoci e gag. Lo spettacolo inizia alle ore 22 ed è previsto il brindisi di mezzanotte.

Domenica 31 dicembre, ore 22.00, la serata di capodanno del Teatro Corsini di Barberino di Mugello (viale della Repubblica 3), è affidata a Maria Cassi e Leonardo Brizzi con un best of a sorpresa dei loro spettacoli. Un esilarante excursus nel buonumore all’insegna del bisogno universale del ridere.

A Empoli il Capodanno si festeggia in piazza della Vittoria.

A San Casciano il Teatro comunale Niccolini lancia l’opportunità di vivere un’esperienza artistica che offre un viaggio unico nella colorata dimensione del varietà umoristico e caricaturale. “Burlesque & cabaret” è uno degli spettacoli più sfavillanti dell’area fiorentina e non aspetta altro che prendere forma nei variegati talenti dei suoi artisti di fama internazionale. La magica sera di San Silvestro è tutta da vivere sul palcoscenico del Niccolini tra lustrini, piumini e papillon. È il Comune di San Casciano in Val di Pesa ad invitare il pubblico a prendere parte allo speciale benvenuto all'anno nuovo, promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale per domenica 31 dicembre a partire dalle ore 20.30.

A Pisa il grande palco di piazza dei Cavalieri ospiterà (a partire dalle ore 22.00) il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della Mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Notte di San Silvestro al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), tra brindisi dolci, risate e tanta musica. Alle 22.00 Guascone Teatro presenta lo spettacolo “Homopallosus”. Con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini alle chitarre. Uno speciale spettacolo "anti-noia". Un vaccino contro i cattivi pensieri, un antidoto per tutto ciò che ci ha tediato negli ultimi anni.

Due ore di divertimento ed allegria con l'irona sagace e sferzante di Andrea Kaemmerle e la musica vorticosa di due chitarristi d'eccezione. A mezzanotte grande brindisi in teatro con l'apertura all'unisono di 100 bottiglie di spumante e dolci per tutti i gusti, della pasticceria Masoni di Vicopisano. Ingresso adulti 25 euro. Ingresso bambini (fino a 12 anni) 15 euro. Informazioni e prenotazioni al 3280625881/3203667354.

A Viareggio il gala di San Silvestro al Grand hotel Principe di Piemonte si preannuncia come l’evento di chiusura 2023 (le prenotazioni registrano una lunga lista d’attesa) con una parata di personaggi davvero unica. Già arrivati con qualche giorno di anticipo Renato Zero, Mara Venier e Ornella Vanoni, proprio per brindare assieme al 2024 nella struttura lusso di Viareggio che per il 31 dicembre proporrà nei suoi saloni il menu dello chef pluristellato Giuseppe Mancino oltre ad animazione, musica e performer.

Sarà Capodanno in musica a Radicondoli, nel cuore del borgo con il brindisi e i saluti. “Radicondoli Happy New Year. A mezzanotte brindiamo tutti insieme e il cielo si illuminerà con mille colori” è il claim con cui Radicondoli invita tutti a trascorre la fine e l’inizio dell’anno nel cuore della Toscana. A suonare ci sarà Hugolini, Lorenzo Ugolini, con il suo Dj Set. Hugolini è un musicista, scrittore di canzoni, dj e “agitatore” culturale. Il suo djset è un mix di musica pop, elettronica e tropicale. E sarà questo mix a portare i visitatori a iniziare il 2024.

Torna, come ormai da tradizione, il Capodanno al Teatro Arrischianti di Sarteano e questa volta, in attesa dello scoccare della mezzanotte, la Compagnia Teatro Arrischianti porta in scena “Il silenzio grande” di Maurizio de Giovanni per la regia di Gabriele Valentini, che firma anche le scene, le luci sono di Fabrizio Nenci ed i costumi di Vanessa Armellini. Il debutto è fissato per il 29 dicembre ore 21.15 al Teatro Comunale degli Arrischianti, per proseguire in replica il 30, il 31 - quest'ultima con inizio alle 22.00 e buffet di mezzanotte - e il 2 gennaio 2024 ore 21,15.