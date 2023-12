Concerto di Capodanno 2024 al Teatro Verdi

L'Orchestra della Toscana continua la tradizione di essere la prima ad aprire il nuovo anno al Teatro Verdi di Firenze lunedì 1° gennaio alle ore 17:00. E lo fa con “Grazie, Puccini!“,un omaggio a Giacomo Puccini, dando il via all'anno pucciniano nel centenario della sua scomparsa.

Del compositore lucchese ascolteremo le più belle musiche e arie dalle opere di Gianni Schicchi, Manon Lescaut, Madama Butterfly ma non solo. Il programma si arricchisce anche delle musiche di Gaetano Donizetti, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e Gioachino Rossini.

Sul podio un giovane direttore già ospite nel cartellone estivo, sul solco di ciò che l’ORT sta promuovendo da qualche tempo a questa parte con la sua “linea verde”: Nicolò Jacopo Suppa, una delle bacchette under 30 più in voga e talentuose del panorama europeo.

Il suo percorso parte da lontano, e non è fuori luogo in tal caso ricorrere al cliché dell’avere “la musica nel sangue”: è infatti pronipote del celebre soprano Margherita Rinaldi e nipote del fagottista Virginio Bianchi, ambedue di fama mondiale. Unico studente del Conservatorio di Milano a vincere per quattro volte consecutive il concorso Operastudio, ha debuttato giovanissimo in numerosi titoli operistici, è stato assistente di Daniele Gatti al Maggio Musicale Fiorentino e all’estero ha collaborato, sempre in qualità di assistente, con il Teatro dell’Opéra National de Lyon. È stato premiato agli Oscar della Lirica come “miglior rivelazione del 2019” e ha vinto l’Italian International Conducting Competition che prevede scritture presso importanti istituzioni liriche e sinfoniche europee.

Il concerto è impreziosito dalle voci di altri due giovani interpreti: il soprano Alessia Panza, e il tenore Giuseppe Infantino.

Alessia Panza, bresciana, nonostante la giovane età ha già partecipato a produzioni operistiche dirette e condotte da artisti del calibro di Zubin Mehta, Daniele Gatti, Michele Mariotti, Donato Renzetti, Riccardo Frizza, Valentina Carrasco, Gianmaria Aliverta, Roberto Andò e David Pountney. Colleziona un premio dopo l’altro tra cui il prestigioso Concorso ASLICO per l'edizione 2023, ottenendo la possibilità di debuttare nel ruolo di Luisa Miller al Teatro Sociale di Como e negli altri teatri di Opera Lombardia.

Giuseppe Infantino, classe ’94, debutta sulla scena proprio con un'opera di Puccini, il Gianni Schicchi. Dopo gli studi inizia fin da subito una splendida carriera, premiato con vari riconoscimenti. È vincitore del Secondo Concorso Internazionale di lirica “Giancarlo Aliverta” (nato nel 2021 per sostenere gli artisti under35 dopo il difficile periodo della pandemia) e del VI Concorso Internazionale di Canto “Marcello Giordani” di Noto (Siracusa) dove gli viene assegnato il premio speciale “Miglior Tenore” dalla Fondazione Luciano Pavarotti. Fondazione con la quale inizia una fitta collaborazione, con tournée di concerti in Italia presso e all’estero in Indonesia e Russia.

Biglietti disponibili a partire da 15,00 euro (più prevendita) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi e online su Ticketone. Per i soci Unicoop Firenze uno sconto di 5,00 euro su tutti i settori.

Anche al Quartiere 4, lunedì 1° gennaio 2024, alle 17:00, torna il Gran Concerto di Capodanno, che quest’anno si svolgerà nel Teatro Cantiere Florida, in Via Pisana, 111/R. Protagonista sarà la Filarmonica ‘Gioacchino Rossini’ di Firenze.

“Gran Concerto di Capodanno, ci siamo – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. L’evento quest’anno si trasferirà dall’Hilton Florence Metropole, non disponibile per lavori di manutenzione dei locali, al Teatro Cantiere Florida, uno spazio per certi aspetti anche più affascinante, un teatro autentico, uno di quei luoghi dove la musica e la cultura abbracciano davvero ogni singolo angolo e mattone della struttura. Anche per il 2024 avremo così un inizio con una festa di musica, di gioia e di solidarietà a favore del Fondo Essere, sportello di micro-credito e solidarietà, dove è possibile richiedere prestiti per chi ha gravi problemi sociali e sanitari e in generale per le famiglie in difficoltà. Ad allestire questa splendida festa solidale sarà la prestigiosa Filarmonica Rossini di Firenze, che ci donerà energia ed entusiasmo per l’anno che verrà”.