Stadio Franchi, la nuova Curva Fiesole prende forma

LO STADIO, AD UN MESE DAL CENTENARIO DELLA FIORENTINA

Attraverso le immagini realizzate con il drone da Jacopo Bianchi, il video mostra l’avanzamento del cantiere, i piloni, la nuova copertura e gli elementi che stanno cambiando il volto della curva.

Una canzone realizzata ad hoc da Jacopo dedicata al popolo viola, stanco dei rinvii e desideroso di riappropriarsi completamente dello stadio. Nel testo trovano spazio anche le preoccupazioni sulle “maxi-colonne”, il centenario della Fiorentina e il desiderio di tornare finalmente sui gradoni con bandiere, sciarpe (quando sarà freddo) e cori!

Molti tifosi avrebbero preferito uno stadio nuovo, moderno e più capiente. Adesso, però, chiedono soprattutto una cosa: poter rientrare nella loro curva e sostenere ancora la Fiorentina degnamente!

Riprese con drone: Jacopo Bianchi