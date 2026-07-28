A Palazzo Medici Riccardi mostra del giovane pittore Juan Lin

A Palazzo Medici Riccardi e all'Accademia delle Arti del Disegnodi Firenze due mostre personali del giovane pittore cinese Juan Lin, dal titolo “Visioni in blu” e “Profondo blu”, dedicate alla ricerca sul colore blu, inteso come spazio della memoria e della contemplazione. Le due esposizioni propongono un itinerario unitario incentrato sul blu, colore che costituisce il fulcro della poetica dell’artista.

Dal 31 luglio al 13 agosto 2026, le Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra Visioni in Blu. Dal 18 al 30 agosto 2026 sarà la Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno ad accogliere Profondo Blu.Nelle 54 opere esposte, realizzate ad olio sul tela, il blu non rappresenta semplicemente una scelta cromatica, ma diviene uno spazio mentale nel quale il paesaggio si trasforma progressivamente in memoria, emozione e contemplazione.

Attraverso velature, stratificazioni e trasparenze, Juan Lin costruisce immagini sospese, nelle quali città, montagne, alberi e orizzonti perdono progressivamente la loro dimensione descrittiva per diventare evocazioni interiori.L’iniziativa è curata dall’architetto Claudio Rocca, già Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, promossa dalla Fondazione Juzhan Culture, realizzata in collaborazione con Palazzo Medici Riccardi e Accademia delle Arti del Disegno, con il Patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

Le esposizioni sono visitabili con ingresso gratuito.