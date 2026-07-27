Per il Piano faunistico maratona in Consiglio regionale

Le luci di Palazzo del Pegaso rimarranno accese fino a tarda notte questa settimana. Tra il 28 e il 31 luglio, il Consiglio regionale della Toscana si gioca una partita decisiva per l'economia e il territorio, affrontando una sessione straordinaria che ha tutto il sapore di un'ultima chiamata. Ma perché queste sessioni notturne, spinte sistematicamente fino alle 23.00, sono così cruciali per i cittadini e gli agricoltori? La risposta risiede in un’agenda che mette a nudo le urgenze di una regione sospesa tra la pianificazione finanziaria e un'emergenza rurale che non può più attendere.

Siamo di fronte a una sessione consiliare dalla natura straordinaria, caratterizzata da un programma di lavori a ritmo serrato. Si parte martedì a mezzogiorno, ma da mercoledì a venerdì l'aula sarà operativa già dalle 9.30 del mattino, con prosecuzioni pomeridiane e notturne garantite.

Accumulare i provvedimenti più divisivi e complessi a ridosso della pausa estiva è spesso una manovra tattica per forzare la mano e superare l'ostruzionismo. Tuttavia, il rischio è alto: lasciare irrisolte questioni come la gestione della fauna selvatica prima di agosto significherebbe condannare il settore agricolo a una "estate cieca", esponendo le istituzioni al rischio di proteste di piazza proprio durante il picco della stagione turistica e produttiva.

Il perno del dibattito è il nuovo Piano faunistico venatorio. Per le aziende agricole toscane, questo documento non è una mera formalità burocratica, ma un indispensabile strumento di sopravvivenza. È fondamentale però comprendere la natura tecnica dell'atto: si tratta di uno strumento di programmazione generale. Questo significa che la sua approvazione è solo il primo passo; la vera efficacia dipenderà dai successivi atti attuativi che la Regione dovrà adottare per renderlo operativo.

"Mi rivolgo ai consiglieri regionali affinché, con grande senso di responsabilità, approvino il documento, per salvare i territori e le aziende agricole di tutta la Toscana." è l'appello di Valentino Berni, Presidente di Cia Toscana.

L'analisi agro-economica parla chiaro: l'emergenza ungulati ha superato la soglia di tolleranza. Il sistema dei semplici risarcimenti è fallito; ciò che serve è un cambio di paradigma basato sulla prevenzione dei danni e su una gestione efficace che non si fermi davanti ai confini delle aree a divieto di caccia, come riserve, parchi e aree protette. Senza un intervento deciso in queste zone "franche", il Piano resterebbe un'arma spuntata. Gli agricoltori chiedono il diritto di programmare e investire, un diritto oggi minacciato da una densità faunistica non più sostenibile.

Questi quattro giorni non saranno una semplice prova di resistenza fisica per i consiglieri, ma un momento di sintesi politica necessaria. La sfida della Toscana risiede nella capacità di mantenere quella "visione d'insieme" invocata dalle categorie economiche: non si può approvare un bilancio senza considerare le risorse per la prevenzione agricola.