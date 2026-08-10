BCE: nuove proposte di design per le banconote

Euro banknotes shortlisted design proposals

La Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha presentato lo scorso giovedì 23 luglio 2026 le dieci proposte di design in gara per diventare il nuovo volto delle banconote euro, aprendo a questo modo una nuova fase di selezione che coinvolgerà direttamente i cittadini europei. Fino al 21 settembre, infatti, sarà possibile votare tramite sondaggio online ed esprimere la propria preferenza per contribuire alla scelta della futura serie di banconote che entrerà in circolazione nei prossimi anni.

La decisione della BCE di riprogettare le banconote non riguarda soltanto l'estetica, ma risponde alla necessità di mantenere l'euro sicuro, innovativo, e rappresentativo dell'identità europea con il passare degli anni. Le nuove banconote, infatti, integreranno caratteristiche di sicurezza più avanzate per contrastare la falsificazione e saranno progettate per essere più facilmente riconoscibili, accessibili e facili da identificare.

Le dieci proposte finaliste sono il risultato di un percorso iniziato con oltre 1.200 candidature inviate da grafici provenienti da tutta l’UE. Tra queste, 25 proposte sono state selezionate per essere sviluppate in modo più approfondito. A valutarle è stata una giuria indipendente composta da 21 esperti di diversi settori, ciascuno nominato dalle banche centrali nazionali, che alla fine hanno individuato i dieci design finalisti.

A guidare il lavoro dei grafici sono state due macro tematiche, precedentemente scelte dai cittadini europei con un sondaggio nell’estate del 2023: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli” rappresentative dei valori condivisi e aspetti dell’identità europea.

Il tema "Cultura europea" con le sue cinque proposte mira a valorizzare il patrimonio culturale comune attraverso la rappresentazione di personaggi storici che hanno segnato la storia del continente, come Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Skłodowska Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner. Sul retro delle banconote compaiono invece luoghi dedicati alla cultura e alla conoscenza, come scuole, biblioteche, musei, piazze e spazi per eventi culturali.

Per quanto riguarda il tema "Fiumi e uccelli", questo pone al centro la biodiversità europea e il rapporto tra natura e istituzioni. Le cinque proposte raffigurano un generico corso d’acqua che va dalla montagna fino al mare e diverse specie di uccelli nei loro habitat naturali. Sul retro invece sono rappresentate alcune delle principali istituzioni dell'Unione europea, tra cui il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia dell'UE e la Corte dei conti europea.

Il sondaggio per votare la migliore proposta resterà aperto fino al 21 settembre 2026. Al termine della consultazione, il Consiglio direttivo della BCE terrà conto delle preferenze espresse dai cittadini europei insieme alle valutazioni della giuria del concorso, con l’obiettivo di selezionare il design definitivo entro la fine del 2026. Le nuove banconote saranno poi sviluppate e testate prima della loro introduzione in circolazione, prevista nei prossimi anni. Nel frattempo, le banconote attualmente in uso continueranno a mantenere il proprio valore legale e a circoleranno parallelamente alla nuova serie.

La nuova serie di banconote sarà quindi il risultato di un percorso partecipativo che unisce competenze tecniche alla voce dei cittadini. Un processo che riflette lo stesso spirito dell’Unione europea, ovvero valorizzare la diversità e costruire, attraverso elementi comuni, un’identità condivisa.