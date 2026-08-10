Agricoltura nel 2025: un’annata di prezzi in salita e volumi in calo

L'annata agraria 2025 in Toscana si è chiusa con un enigma economico che sfida le letture superficiali: come può un settore apparire florido nei bilanci e, simultaneamente, contrarsi nei campi? I dati definitivi, analizzati dalla Nota congiunturale IRPET pubblicata oggi, delineano un paradosso evidente. Da un lato, il valore della produzione ha raggiunto la cifra record di 4,17 miliardi di euro, con un incremento di 124 milioni rispetto al 2024. Dall'altro, questa crescita puramente finanziaria poggia su fondamenta rese fragili da un clima sempre più estremo. Qual è la reale capacità di resilienza delle campagne toscane di fronte a un'anomalia termica che non accenna a regredire? Il 2025 ci interroga sulla sostenibilità di un sistema dove il valore cresce mentre il raccolto diminuisce.

Il cuore dell'analisi risiede nella divergenza tra valore monetario e produzione effettiva. Se osserviamo i prezzi correnti, l’agricoltura toscana mostra una crescita del 3,1%, dato solido e vicino alla media nazionale (+3,9%). Tuttavia, depurando il dato dall'inflazione settoriale, emerge la "contrazione reale": in termini di volumi prodotti, il settore ha subito una flessione dello 0,7%.

Questa crescita "ombreggiata" è stata sorretta interamente dalla dinamica dei listini. I prezzi dei prodotti venduti sono infatti aumentati mediamente del 5,2%, agendo da vero e proprio "salvavita" per la redditività aziendale. Senza questo rimbalzo dei prezzi di mercato, il calo della produzione fisica avrebbe trascinato i conti delle imprese in territorio negativo, evidenziando una vulnerabilità strutturale che il dato nominale tende a nascondere.

Se il 2024 era stato l'anno della vite, il 2025 vede il comparto zootecnico assumere il ruolo di traino regionale. Con un incremento del 7,4% in valore, l'allevamento è diventato il principale driver della crescita agricola. Il successo della filiera nasce da un incrocio favorevole di variabili economiche: il deciso aumento del prezzo delle carni e la contemporanea riduzione dei costi dei mangimi, scesi del 3,7%. Dall'analisi IRPET dei sotto-settori, emerge chiaramente il divario tra performance nominale e volumi reali:

Carni bovine: +19,6% in valore nominale, a fronte di una stabilità reale (-0,2%).

+19,6% in valore nominale, a fronte di una stabilità reale (-0,2%). Carni suine: +14,2% in valore nominale, con un effettivo incremento dei volumi del 3,0%.

+14,2% in valore nominale, con un effettivo incremento dei volumi del 3,0%. Pollame: +15,1% in valore nominale, pur con una lieve flessione reale (-0,4%).

+15,1% in valore nominale, pur con una lieve flessione reale (-0,4%). Uova: +14,9% in valore nominale, con volumi sostanzialmente stabili (-0,4%).

+14,9% in valore nominale, con volumi sostanzialmente stabili (-0,4%). Miele: +10,4% in valore nominale e un robusto recupero reale del 7,1%, segnale di ripresa dopo stagioni critiche.

Il 2025 ha evidenziato un netto contrasto tra i due pilastri del Made in Tuscany. Il settore vitivinicolo, reduce da un 2024 trionfale, ha subito una brusca frenata: -11,5% in valore nominale e -10,0% in termini reali. Al contrario, l'olivicoltura ha vissuto un'annata d'oro, segnando un +11,4% a prezzi correnti e un eccezionale +13,6% in volumi prodotti.

Questa eterogeneità si riflette nella ragione di scambio, che nel 2025 si è attestata su un valore di 105,6 (base 2020=100). Questo indice, pur confermando una redditività complessivamente favorevole agli agricoltori, nasconde profonde disparità tra chi ha beneficiato dei prezzi e chi ha subito l'impennata dei costi tecnici.

Come sottolinea il rapporto IRPET: "Il quadro settoriale resta molto eterogeneo, con il comparto vitivinicolo in relativa difficoltà e una crescita cerealicola non ancora sufficiente a recuperare la stagione critica del 2024. Le differenze marcate tra filiere sono confermate dall’andamento della ragione di scambio, che resta nel complesso favorevole agli agricoltori, ma in una misura eterogenea."

Il fattore meteorologico è ormai una variabile macroeconomica determinante. Con un'anomalia termica superiore a 1°C, il 2025 si è classificato come il quarto anno più caldo per la Toscana dal 1955. La piovosità sopra la media ha parzialmente mitigato lo stress idrico, ma l'umidità e il calore hanno favorito la diffusione di parassiti, alterando i cicli di maturazione.

In questo scenario, emerge un dato tecnico di grande interesse: i consumi intermedi sono cresciuti del 2,0%. Un'analisi più profonda rivela che, sebbene i prezzi dell'energia siano calati del 2,7%, le aziende toscane sono state costrette a utilizzare volumi di energia motrice molto superiori (+8,6% in termini reali) per gestire l'irrigazione d'emergenza e i trattamenti fitosanitari necessari a contrastare gli effetti del calore anomalo.

L'incertezza del settore si riflette nel mercato del lavoro. Gli avviamenti hanno registrato una contrazione del 6,3%, penalizzati dal rallentamento del comparto vinicolo. Tuttavia, il sistema ha mostrato una notevole capacità di tenuta: le posizioni lavorative dipendenti sono cresciute dell'1,0%, mantenendo una media di 43.000 unità. In netta controtendenza spicca il vivaismo, capace di segnare un incremento sia negli avviamenti (+6,7%) che nelle posizioni di lavoro complessive (+6,3%).

Se le statistiche forniscono la mappa della crisi, le istituzioni locali offrono la bussola per orientarsi. Un esempio virtuoso di risposta strutturale è l'istituzione della Consulta comunale Agricoltura a Empoli, approvata all'unanimità nei giorni scorsi. Questo organismo nasce per supportare le 227 aziende agricole censite sul territorio empolese (dato agosto 2025), ponendosi come ponte tra le necessità economiche e la tutela del territorio.

L'iniziativa muove dalla consapevolezza che la bellezza del paesaggio toscano dipenda direttamente dalla salute economica di chi lo lavora. Il vicesindaco Nedo Mennuti ha sintetizzato efficacemente questa interdipendenza: “Senza redditività non c’è agricoltura, e senza agricoltura non c’è paesaggio. La Consulta nasce per sostenere le imprese e rafforzare il settore, mettendo al centro il valore economico, ambientale e sociale dell’agricoltura.”

Il bilancio dell'annata 2025 ci consegna un'agricoltura toscana resiliente ma affaticata. Se la redditività tiene grazie ai prezzi e a una ragione di scambio di 105,6, la contrazione dei volumi produttivi e l'aumento del fabbisogno energetico indicano che il modello tradizionale è sotto pressione.

La sfida per il futuro immediato sarà il passaggio definitivo verso l'Agricoltura di Precisione. Solo attraverso l'ottimizzazione tecnologica degli input e una gestione data-driven delle risorse idriche sarà possibile recuperare produzione reale e mitigare i costi energetici, che nel 2025 sono stati la principale voce di spesa per combattere l'anomalia climatica. Il supporto istituzionale, esemplificato dalle consulte locali, sarà l'elemento catalizzatore per garantire che le migliaia di aziende toscane trasformino questo paradosso economico in una nuova opportunità di crescita strutturale e sostenibile.