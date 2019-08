Calici di Stelle in 21 Città del Vino della Toscana

Nell’anno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, il grande appuntamento dell’estate torna con tante iniziative nelle cantine per i wine lovers. Dagli aperitivi al tramonto, ai balli al chiaro di luna, passando per la tradizionale degustazione con osservazione, tutto per brindare insieme

Da Siena a Montepulciano, da Suvereto a Vinci, da Pitigliano a Terricciola e in altri 15 Comuni enoturistici quest’anno un’edizione speciale dedicata al 50° anniversario del primo sbarco sulla luna. Dal 2 all’11 agosto, il programma nei Comuni in Regione, tra spettacoli, eventi, degustazioni e osservazione delle stelle con i telescopi dell’Unione Italiana Astrofili

Anche per il 10 agosto, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti in programma in tutta Italia dal 2 all’11 agosto. Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio ‘69 a opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate anche approfittando dei telescopi dell’Unione Astrofili Italiani, che collabora alla buona riuscita dell’evento. Anche quest’anno l'Associazione Città del Vino propone il premio dedicato alla fotografia di territorio, che valorizza la relazione fra la festa e l’ambiente circostante “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2019” che sarà assegnato ai migliori tre enoturisti che invieranno foto dell'evento all'indirizzo: piscolla@cittadelvino.com

Sono decine le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana che in questo periodo promuoveranno in diversi giorni eventi legati al tema dell’anno, il brindisi al chiaro di Luna. Dalle danze al ritmo della luna, ai corsi di osservazione delle stelle e della volta celeste, passando per brindisi al tramonto, cene in vigna e trekking nei vigneti al chiaro di luna. Per questa occasione ogni cantina ha scelto di valorizzare le proprie eccellenze vinicole puntando al legame con la volta celeste. I territori del vino di tutta la Toscana sono rappresentati, dal Brunello di Montalcino ai vini di Bolgheri, dal Chianti Classico al Carmignano, poi ancora la Vernaccia di San Gimignano fino al Vino Nobile di Montepulciano. «Esperienze “stellari” legate al vino per questa edizione speciale – annuncia il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini – gli appassionati avranno dieci giorni per scoprire le tante offerte delle nostre cantine in ogni territorio vinicolo della regione».

Gli appuntamenti

A Gambassi Terme l’Agricola Tamburini presenta il progetto “Douscana” con osservazione con il gruppo astrofili di Certaldo. A Vaglia Il Fossato propone degustazioni. Podere a Ema invece, a Bagno a Ripoli, dall’8 all’11 agosto serate con degustazioni sotto le stelle. A Greve in Chianti Torraccia di Presura tra passeggiate e cene sotto le stelle.

A Pistoia l’Agricola Marini Giuseppe il 2 agosto un viaggio sensoriale con gli Astrofili della Valdinievole.

Nella famosa cantina Petra di proprietà della famiglia Moretti, a Suvereto in provincia di Livorno, si terrà un appuntamento unico ed esclusivo che vedrà protagonisti l’enogastronomia ed il cielo stellato. A partire dalle ore 20, sarà possibile fare visite guidate, degustare i vini dell’azienda e cenare, grazie ad un ricco buffet a base di prodotti locali. Con l’arrivo della notte, dalle ore 22, gli ospiti potranno compiere un “viaggio nello spazio” unico e speciale. Infatti, grazie a un team di esperti di Astronomitaly, sarà possibile osservare e conoscere, la luna, le stelle ed i pianeti. L’iniziativa è organizzata da Petra in collaborazione con Astronomitaly, la Rete del Turismo Astronomico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le tradizioni della Toscana.

A Castel San Niccolò (AR), sabato 10 agosto, il Collegio Spazio Eventi presenta una serata intrigante per la rassegna Sapori tra le Note, organizzata per l’occasione nel cortile del Collegio presso Strada in Casentino. Cultura e piacere si fondono insieme in una cena degustazione di sapori di mare e di terra abbinati alle rinomate etichette di vini locali, prodotti con le uve che maturano al sole delle colline casentinesi. Il luogo, un contesto prestigioso, illuminato da un cielo stellato che renderà l’esperienza unica, un viaggio simbolico per i partecipanti alla scoperta della magia della terra casentinese che sa sorprendere ed ancora emozionare. Una serata speciale dove non poteva mancare la musica della TRAIN JAZZ BAND, composta da giovani professionisti in grado di offrire un servizio originale e simpatico per allietare le orecchie di tutti. Sulle note della musica jazz scorrerà la cena degustazione lasciando gli ospiti liberi di ascoltare attentamente la musica oppure di lasciarsi accompagnare da essa come un soffice sfondo. Le sorprese non finiscono qui, Denise Norcini e Laura Gorini, danzatrici casentinesi e insegnanti fondatrici di Universo Danza asd - danza in Casentino accompagneranno, coinvolgeranno, avvolgeranno con le loro suggestioni contemporanee. Cena degustazione a cura della Proloco di Strada in Casentino. Grande attenzione all’ambiente, plastica free. Iniziativa patrocinata dal Comune di Castel Niccolò. Per informazioni collegiospazioeventi@gmail.com