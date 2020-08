Calici di Stelle 2020: l'emozionante evento nella notte di San Lorenzo

Nonostante il Covid-19, molte le degustazioni ospitate in aziende vitivinicole del territorio. Relax e magia nella massima sicurezza

Si avvicina la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto, da molti anni e in tutta Italia dedicata a Calici di Stelle, la manifestazione delle Città del Vino, una festa sotto le stelle, banchi di assaggio con i produttori e tanta folla a degustare: un format impossibile nell’anno del Coronavirus. Proprio per le sue caratteristiche, molte località hanno deciso di annullare la manifestazione.

Sabato 8 agosto 2020 la Fattoria dei Barbi festeggia le stelle cadenti con una notte bianca sotto le stelle piena di emozioni e magia. In occasione dell’evento annuale Calici di Stelle del Movimento Turismo del Vino, la storica fattoria di Montalcino (SI) organizza una notte ‘speciale’ sotto gli alberi all’insegna di una suggestiva cena monocolore, dal dress code al menu', candele e atmosfera, musica, immancabili calici di vini della Fattoria dei Barbi e visite itineranti speciali a lume di candela sia della Cantina Storica che del Museo del Brunello. Inoltre per gli appassionati di shopping, anche il punto vendita rimarra' aperto fino a tarda notte. La Notte Bianca sotto le Stelle avra' inizio alle 20:30 presso la Fattoria dei Barbi - in Loc. Podernovi 170 a Montalcino (SI) - con un aperitivo e a seguire cena, entrambi monocolori, che si svolgeranno in un’atmosfera incantata adeguatamente realizzata per l’occasione, tenendo conto di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la massima sicurezza; la serata continuera' poi con visite guidate a lume di candele alle Cantine e al Museo del Brunello, chiacchiere sotto le stelle, sorprese per tutti e per chi vorra' shopping e musica di sottofondo per esprimere i desideri più segreti guardando le stelle cadenti. Dress code? Total white, naturalmente. La prenotazione e' obbligatoria. Ticket di ingresso: 45 euro. Il ticket di ingresso include aperitivo e cena seduta, composta da 4 portate compreso il dolce e calici di vino in abbinamento, visite guidate e quanto disponibile durante l'evento. E' obbligatoria la prenotazione info@fattoriadeibarbi.it o tel. 0577 841111 | 0577 841205. Dress code: bianco. Orario 20:30 - 01:00. In caso di pioggia la serata si svolgera' in Taverna e nelle sale della Fattoria per garantire sempre le corrette distanze e la massima sicurezza dei presenti.

Il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e l’Amministrazione Comunale hanno fatto invece una scelta diversa, hanno voluto confermare l'evento e ideato una nuova formula che garantisca il rispetto della sicurezza: un messaggio di positività, di volontà di ripresa, di sostegno alla città di San Gimignano e a tutti i produttori di vino. Quindi Calici di Stelle 2020 a San Gimignano si farà e sarà organizzata nella stessa location degli ultimi anni, nell’aia della Rocca di Montestaffoli, una terrazza su uno dei panorami più belli della Toscana, dove i visitatori potranno prenotare una postazione di degustazione nei tavoli posti a distanza di sicurezza, dove assaggiare in abbinamento ai prodotti gastronomici locali sei vini Vernaccia di San Gimignano docg con la guida di esperti sommelier. Le degustazioni dureranno un’ora, sono previste tre sessioni a partire dalle ore 19 fino alle 23, ‘apericena’, ‘tramonto nell’aia’ e ‘degustazione sotto le stelle’, e saranno accompagnate dalle note di un’arpa.Citando Dante e la Divina Commedia, ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ sarà il tema dell’edizione 2020, un evento diverso, dove distanziamento e sicurezza si coniugano a piacevolezza, serenità e buon vino. Per partecipare a questa edizione di Calici di Stelle 2020 è necessaria la prenotazione, il costo della degustazione è di 25 euro a persona da pagarsi al momento della prenotazione. In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata a martedì 11 agosto. Per informazioni e prenotazioni telefonare dalle ore 8,30 alle 17,30 al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, 0577 940108, oppure scrivere una mail a info@vernaccia.it.