Caldo a Firenze ma senza allarme

Nessuna criticità legata al caldo nei prossimi tre giorni. Il bollettino ufficiale del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore indica livello 0, codice verde, per oggi, lunedì 31 agosto, martedì 1 e mercoledì 2 settembre.Domani sono attesi 31 gradi alle 14 e 33 percepiti, mentre mercoledì il termometro dovrebbe segnare 32 gradi alle 14, con una massima percepita di 34.Questa mattina le temperature si mantengono contenute. Alle 9, ora solare, l’Orto Botanico registrava 24,7 gradi e il Giardino di Boboli 23,9; alle 9.05, sempre ora solare, Firenze Università segnava 23,4 gradi.Le minime della notte sono scese sotto i 20 gradi in tutte e tre le stazioni: 19,2 gradi all’Orto Botanico, 18,7 a Boboli e 18,4 a Firenze Università.Sul fronte dell’umidità, nelle rilevazioni delle 9.30 l’Orto Botanico registrava il 67%, il Giardino di Boboli il 71% e Firenze Università il 72%.Ieri le massime sono state di 34,7 gradi all’Orto Botanico, 33,9 a Boboli e 33,2 a Firenze Università.

Il livello 0 corrisponde a condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio per la salute della popolazione.